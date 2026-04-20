Depistarea la timp: șansa reală de a preveni cancerele digestive

Sănătatea este unul dintre cele mai de preț daruri pe care le avem, iar grija față de ea ține în mare măsură de alegerile noastre de zi cu zi. Cancerele digestive, deși o realitate statistică, pot fi prevenite sau depistate din timp. Un prim pas important îl reprezintă stilul de viață. Alimentația echilibrată, bogată în legume, fructe și alimente cât mai puțin procesate, evitarea mezelurilor, a dulciurilor rafinate și a grăsimilor saturate (de origine animală, ulei de cocos sau palmier), poate reduce riscul de îmbolnăvire. În același timp, evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool, precum și menținerea unei greutăți normale și activitatea fizică regulată joacă deseori un rol esențial în menținerea sănătății sistemului digestiv.

Un aspect deosebit de important este reprezentat de controalele preventive. În cazul cancerului colorectal, colonoscopia este o inves­tigație esențială, efectuată în regim ambulator, neînlocuibilă cu alte investigații precum testul de hemoragii oculte în scaun, ecografia sau tomografia computerizată. Se adresează tuturor pacienților care împlinesc vârsta de screening, adică 45-50 de ani, indiferent de simptome, analize, istoric familial, motivul fiind slaba corelare, în marea majoritate a cazurilor, cu prezența sau absența neoplasmului sau a polipilor colonici. Astfel, este frecvent întâlnită si­tuația în care un pacient cu o neoplazie de mari dimensiuni, avansată local sau răspândită la distanță nu generează simptomatologie specifică sau, și mai frecvent, în care persistă simptome importante la pacienți fără leziuni endoscopice.

Este de precizat și contextul statistic, în care circa unul din cinci cancere apar­țin unor segmente de tub digestiv investigabile și prevenibile prin mijloace endoscopice: astfel, registrul Global Cancer Observatory al Organizației Mondiale a Sănătății menționează că, în 2024, în România, au fost diagnosticate 104.661 cazuri de cancer, din care 13.541 colorectale. Astfel, deși neoplasmul mamar predomină la femeie, iar cel al prostatei la bărbat, cumulativ, cel colorectal se situează pe primul loc, date recente mențio­nându-l și ca devenind cel mai semnificativ statistic cancer al populației de sub 40 de ani.

Alt aspect important este faptul că leziunile precanceroase, precum polipii gastrici sau colonici, pot fi excizate în marea lor majoritate prin mijloace eminamente endoscopice, cu profil de sigu­ranță ridicat, astfel că, în prezent, neo­plaziile digestive sunt prevenibile cvasicomplet dacă se respectă intervalele de repetare ale screeningului digestiv.

În concluzie, prevenția primară prin­tr-un stil de viață sănătos, deși scade șan­sele de apariție a neoplasmelor digestive, nu exclude preven­ția secundară prin proceduri endoscopice, aceștia fiind unii din cei mai importanți factori din prezent implicați în prelungirea vieții și ameliorarea calității acesteia.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)