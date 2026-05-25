Inima sănătoasă, între prevenție medicală și echilibru sufletesc

Bolile cardiovasculare continuă să reprezinte una dintre cele mai importante cauze de îmbolnăvire și mortalitate la nivel mondial. Deși medicina modernă dispune, astăzi, de metode performante de diagnostic și tratament, prevenția rămâne cea mai eficientă formă de protejare a sănătății inimii. Multe dintre afecțiunile cardiovasculare pot fi evitate printr-un stil de viață echilibrat, prin controale medicale regulate și prin cultivarea unei discipline personale, care să aducă mai multă cumpătare și liniște în viața de zi cu zi.

În ritmul alert al societății contemporane, oamenii ajung adesea să neglijeze semnalele pe care organismul le transmite. Sedentarismul, alimentația dezechilibrată, stresul permanent și lipsa odihnei afectează treptat sănătatea inimii. Uneori, boala evoluează ani întregi fără simptome evidente. Hipertensiunea arterială, de pildă, este numită adesea „ucigașul tăcut“, deoarece poate produce complicații severe înainte ca persoana afectată să conștientizeze existența problemei.

Principalii factori de risc cardiovascular sunt: fumatul, excesul ponderal, diabetul zaharat, valorile crescute ale colesterolului, alimentația bogată în sare și grăsimi, consumul excesiv de alcool, sedentarismul și stresul cronic. Din fericire, o mare parte dintre acești factori pot fi controlați prin alegeri cotidiene responsabile.

Un rol esențial îl are alimentația. În ultimii ani, mesele rapide și produsele intens procesate au devenit tot mai prezente în viața oamenilor. Excesul alimentar, consumul ridicat de zahăr și grăsimi saturate favorizează apariția obezității și afectează sănătatea vaselor de sânge. În schimb, o alimentație echilibrată, bazată pe legume, fructe, cereale integrale și porții moderate, contribuie la menținerea unei bune funcționări a inimii.

La fel de importantă este mișcarea. Inima are nevoie de activitate constantă pentru a rămâne sănătoasă. Nu este necesară performanța sportivă, ci mai ales consecvența unor gesturi simple: mersul pe jos, urcatul scărilor, plimbările zilnice sau exercițiile fizice moderate. Chiar și 30 de minute de mișcare în fiecare zi pot contribui la reducerea riscului cardiovascular.

Efectele stresului asupra inimii sunt foarte periculoase. Agitația continuă, presiunea profesională, lipsa timpului pentru familie și izolarea afectează nu doar echilibrul emoțional, ci și sănătatea fizică. Organismul supus permanent tensiunii produce reacții care, în timp, pot favoriza hipertensiunea arterială și alte afecțiuni cardiovasculare. În acest context, redescoperirea liniștii interioare devine importantă nu doar pentru suflet, ci și pentru trup. Rugăciunea, odihna, dialogul sincer cu cei apropiați și păstrarea unui ritm de viață mai echilibrat pot contribui la diminuarea stresului cotidian. Desigur, viața spirituală nu înlocuiește consultul medical sau tratamentul recomandat de specialist, însă poate susține omul în dobândirea unui echilibru interior benefic întregii sale existențe.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)