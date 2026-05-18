Ce este realitatea extinsă (XR) și cum sprijină actul medical

Tot mai frecvent, în spitale și în cabinetele medicale, pacienții beneficiază de o nouă tehnologie - realitatea extinsă (XR). Sub această denumire se regăsesc trei metode diferite de vizualizare, cu ajutorul unor căști sau echipamente speciale: (1) realitatea virtuală (VR) presupune vizualizarea unor modele 3D într-un mediu virtual; (2) realitatea augmentată (AR) reprezintă suprapunerea unor modele 3D și a unor informații digitale peste mediul real; (3) realitatea mixtă (MR) ne permite suprapunerea obiectelor virtuale peste mediul real și interacționarea cu acestea.

În specialitățile chirurgicale medicul poate realiza un plan preoperator, vizualizând modele 3D reconstruite pe baza imaginilor CT sau IRM. De asemenea, în sala de operații, anumite informații pot fi suprapuse în timp real cu ajutorul unor ochelari speciali sau prin intermediul microscopului operator, oferind o intervenție mai sigură pentru pacient.

Lumea virtuală oferă un spațiu de respiro în timpul unei proceduri efectuate sub anestezie locală. Pacientul poate fi purtat prin intermediul căștilor de realitate virtuală într-un peisaj liniștit, atenția fiindu-i mutată de la sunetele dispozitivelor medicale. De asemenea, aplicații similare pot fi folosite, sub îndrumarea psihoterapeutului, pentru tratamentul fobiilor și al anxietății.

În recuperarea medicală, spre exemplu, după un accident vascular cerebral, exercițiile monotone se transformă în mici jocuri, cu obiective specifice: pacientul ridică brațul pentru a culege un măr virtual sau pentru a prinde o minge. Mișcările sunt măsurate automat cu ajutorul unor senzori speciali, iar progresul este urmărit zilnic. Motivația pacientului de a efectua exercițiile crește astfel, iar organismul se reface mai ușor.

În învățământul medical, realitatea extinsă este o unealtă deosebit de utilă. Studenții și medicii rezidenți pot explora structuri anatomice complexe și pot exersa proceduri medicale sau chirurgicale într-un mediu sigur, similar unui pilot care se antrenează pe simulator înainte de a păși, alături de un pilot experimentat, într-un avion.

Realitatea extinsă nu va înlocui examinarea clinică atentă, ci trebuie privită ca o pereche de ochelari: nu vede în locul medicului, dar îi poate oferi informații suplimentare, ducând la un act medical mai precis și mai sigur pentru pacient.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)