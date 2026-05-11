Tehnologia în diabet: pompele de insulină și tranziția către diabetologia de precizie

În ultimele două decenii, diabetologia a suferit una dintre cele mai importante transformări din istoria sa, prin integrarea tehnologiilor digitale în managementul diabetului zaharat. Astăzi asistăm la dezvoltarea unei veritabile „diabetologii de precizie”, în care pompele de insulină, senzorii de monitorizare continuă a glicemiei (CGM) și algoritmii automatizați schimbă profund modul de tratament. În trecut, controlul glicemic se baza aproape exclusiv pe automonitorizare cu glucometrul și pe injecții multiple zilnice de insulină.

Această evoluție este esențială, deoarece diabetul zaharat tip 1 rămâne o afecțiune complexă, caracterizată printr-un echilibru fragil între alimentație, activitate fizică, stres, somn și variabilitatea metabolică individuală. În acest context, tehnologia devine o componentă centrală a terapiei.

Pompele de insulină imită mai fidel secreția fiziologică pancreatică decât terapia injectabilă. Administrarea se realizează prin rata bazală (livrare continuă) și bolusuri ajustate în funcție de aportul de glucide și glicemie. Aceste dispozitive permit ajustări fine ale dozelor, inclusiv modificări temporare în situații precum efortul fizic sau boala. De asemenea, profilurile bazale pot fi personalizate pe intervale orare, util în hipoglicemia nocturnă sau fenomenul „dawn”.

Integrarea pompelor cu CGM a reprezentat un progres major. CGM-urile măsoară glicemia interstițială la intervale de 1-5 minute și oferă o imagine detaliată a variațiilor glicemice. Astfel, hemoglobina glicată (HbA1c) nu mai este singurul indicator relevant. Sunt utilizați parametri precum timpul în interval (TIR 70-180 mg/dL), timpul în hipoglicemie, timpul în hiperglicemie și variabilitatea glicemică. Un TIR peste 70% este asociat cu reducerea complicațiilor microvasculare. În plus, senzorii moderni oferă alerte predictive, crescând siguranța, mai ales nocturn.

Sistemele automate de administrare a insulinei (AID), de tip „closed-loop”, reprezintă cea mai avansată etapă. Acestea combină pompa, CGM-ul și un algoritm care ajustează automat administrarea de insulină. Studiile arată creșterea TIR, reducerea HbA1c, scăderea riscului de hipoglicemie severă și îmbunătățirea calității vieții. Beneficiile sunt evidente la toate grupele de vârstă, inclusiv la femeile însărcinate.

Dincolo de controlul glicemic, tehnologia reduce stresul asociat bolii și oferă pacienților un sentiment de siguranță metabolică. În pediatrie, impactul este și mai mare, diminuând anxietatea familială și facilitând integrarea socială. Totuși, aceste tehnologii necesită educație diabetologică avansată și suport multidisciplinar. Persistă, de asemenea, inegalități legate de costuri și acces. O altă provocare este integrarea și interpretarea volumului mare de date generate.

Viitorul diabetologiei se îndreaptă spre sisteme complet automatizate, care vor integra nu doar glicemia, ci și activitatea fizică, dieta și ritmul circadian. Inteligența artificială permite deja analiza predictivă și personalizarea terapiei. Astfel, tehnologia nu mai înseamnă doar dispozitive, ci o medicină metabolică integrată, orientată spre optimizarea profilului cardiometabolic și îmbunătățirea calității vieții.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)