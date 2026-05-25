Memoria la vârsta înaintată, între uitarea firească și semnele care cer atenție

Memoria la vârsta înaintată, între uitarea firească și semnele care cer atenție

Un articol de: Șef Lucr. Dr. Ovidiu Lucian Băjenaru  - 27 Mai 2026

Uitarea este una dintre cele mai frecvente temeri ale vârstei înaintate. Mulți oameni se îngrijorează când nu își amintesc imediat un nume, când caută un obiect prin casă sau când au nevoie de mai mult timp pentru a găsi un cuvânt. Aceste situații pot fi neplăcute, dar nu înseamnă automat demență. Creierul îmbătrânește odată cu întregul organism, iar acest proces poate aduce o încetinire a gândirii, o atenție mai ușor perturbată și o capacitate mai redusă de a face mai multe lucruri în același timp.

De multe ori, ceea ce pare o problemă de memorie este, de fapt, o problemă de atenție sau de stare generală. Oboseala, somnul insuficient, stresul, anxietatea, depresia, durerea cronică, izolarea socială, scăderea auzului sau a vederii și unele medicamente pot face ca o persoană să pară mai uitucă. Dacă informația nu a fost bine înregistrată de la început, ea va fi greu de re­amintit ulterior. De aceea, la vârst­nic, memoria nu trebuie judecată izolat, ci în legătură cu sănătatea generală, activitatea zilnică și mediul în care trăiește.

Există însă semne care nu trebuie ignorate. Repetarea frecventă a acelorași întrebări, rătăcirea în locuri cunoscute, dificultatea de a gestiona banii, tratamentul sau treburile casei, confuzia privind data ori locul, modificările importante de comportament și retragerea inexplicabilă din activitățile obișnuite justifică o evaluare medicală. Diferența importantă nu este dată de o uitare ocazională, ci de persistența simptomelor, agravarea lor și impactul asupra independenței persoanei.
O evaluare corectă nu înseamnă etichetare, ci clarificare. Unele tulburări cognitive pot avea cauze tratabile, precum depresia, tulburările de somn, dezechilibrele metabolice, deficitele vitaminice sau reacțiile adverse ale unor medicamente. Alteori, poate fi vorba despre debutul unei tulburări neurocognitive care necesită monitorizare și îngrijire adecvată. Îmbătrânirea normală nu trebuie confundată cu demența, dar nici semnele persistente nu trebuie minimalizate. Între frică și negli­jență, cea mai bună soluție rămâne evaluarea atentă, calmă și responsabilă.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

