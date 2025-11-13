Harta centrelor pentru mamografie cu bilet de trimitere

Data: 13 Noiembrie 2025

O nouă funcționalitate integrată în aplicația iMedico dezvoltată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer le permite utilizatorilor să afle cu un singur click unde sunt centrele medicale cele mai apropiate unde se pot face preventiv, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, investigațiile necesare depistării cancerului de sân, inclusiv mamografii. Pe lângă aceste informații, care pot fi obținute accesând linkul, utilizatorii au posibilitatea să se informeze și asupra pașilor necesari de urmat înainte și după efectuarea mamografiei și a altor investigații medicale. (I.N.)