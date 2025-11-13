Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Sănătate Harta centrelor pentru mamografie cu bilet de trimitere

Harta centrelor pentru mamografie cu bilet de trimitere

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 13 Noiembrie 2025

O nouă funcționalitate integrată în aplicația iMedico dezvoltată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer le permite utilizatorilor să afle cu un singur click unde sunt centrele medicale cele mai apropiate unde se pot face preventiv, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, investigațiile necesare depistării cancerului de sân, inclusiv mamografii. Pe lângă aceste informații, care pot fi obținute accesând linkul, utilizatorii au posibilitatea să se informeze și asupra pașilor necesari de urmat înainte și după efectuarea mamografiei și a altor investigații medicale. (I.N.)

