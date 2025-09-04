Hidratarea insuficientă accentuează stresul

Data: 04 Septembrie 2025

Să avem o sticlă cu apă la îndemână pentru a ne hidrata suficient în perioadele foarte stresante poate avea beneficii pe termen lung pentru sănătate, relatează cotidianul britanic The Independent, cu referire la concluziile unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea John Moores din Liverpool pe un eșantion restrâns de voluntari.

Deși nu resimt setea, persoanele care de obicei consumă prea puține lichide au în organism o cantitate mai mare de cortizon, denumit și hormonul stresului. (I.N.)