Importanța vitaminei D în perioada de sarcină

Data: 06 Feb 2025

Vitamina D este extrem de importantă pentru sănătate, iar în cazul viitoarelor mămici este importantă și pentru bunul mers al sarcinii, dar și pentru dezvoltarea bebelușului.

Dacă în primele trei luni de sarcină mama are un deficit de vitamina D, crește riscul de naștere prematură, iar bebelușul va avea la naștere o înălțime mai mică decât copiii ale căror mame au un nivel normal de vitamina D în organism, au constatat cercetătorii americani, în urma unui studiu ale cărui concluzii le‑au prezentat în The American Journal of Clinical Nutrition. (I.N.)