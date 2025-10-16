Odată cu înaintarea în vârstă, smalțul dinților devine în mod natural din ce în ce mai subțire și fragil. Putem preveni într-o anumită măsură aceste riscuri, prin modul în care ne îngrijim dinții
Intervenție pe creier inedită
Un tânăr muzician al Filarmonicii de Stat Transilvania a cântat în timp ce era operat pe creier. S-a întâmplat la un spital din Cluj-Napoca. Afectat de o leziune localizată în lobul frontal stâng care invada aria motorie și cea a vorbirii, pacientul a fost anesteziat pentru partea inițială a operației și trezit ulterior, printr-o tehnică specială numită Awake Surgery, astfel încât medicii să-i poată evalua în timp real funcțiile vitale, pentru a preveni eventuale deficite neurologice precum paralizie sau pierderea vorbirii. Operația s-a încheiat cu succes, iar pacientul a terminat și perioada de recuperare, întorcându-se deja pe scenă, a relatat televiziunea Antena 3 CNN. (I.N.)