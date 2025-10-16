Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Intervenție pe creier inedită

Sănătate
Data: 16 Octombrie 2025

Un tânăr muzician al Filarmonicii de Stat Transilvania a cântat în timp ce era operat pe creier. S-a întâmplat la un spital din Cluj-Napoca. Afectat de o leziune localizată în lobul frontal stâng care invada aria motorie și cea a vorbirii, pacientul a fost anesteziat pentru partea inițială a op­e­rației și trezit ulterior, printr-o tehnică specială numită Awake Surgery, astfel încât medicii să-i poată evalua în timp real funcțiile vitale, pentru a preveni eventuale deficite neurologice precum paralizie sau pierderea vorbirii. Operația s-a încheiat cu succes, iar pacientul a terminat și perioada de recuperare, întorcându-se deja pe scenă, a relatat televiziunea Antena 3 CNN. (I.N.)

