Metodă inovatoare de vindecare a fracturilor

Data: 16 Octombrie 2025

Cercetătorii chinezi au dezvoltat un adeziv osos experimental care combină compuși de calciu și proteine specifice capabile să sudeze fragmentele osoase în doar câteva minute, relatează Global Times, citat de News.ro. Procedura necesită doar o incizie minimă, prin care adezivul este introdus direct în zona fracturată, comparativ cu tratamentele convenționale care implică incizii mari și fixare cu plăci și șuruburi metalice.

Potrivit presei din China, procedura ar fi fost aplicată deja cu succes la mai mult de 150 de pacienți. Primele încercări de a crea substanțe adezive pentru oase datează din anii 1940, dar formulele bazate pe gelatină, rășini epoxidice și acrilați au fost abandonate din cauza problemelor de compatibilitate biologică. (I.N.)

