Micile obiceiuri zilnice care ne pot feri de infecții urinare

Infecțiile tractului urinar se pot transforma într-o problemă extrem de gravă dacă le neglijăm și nu luăm anumite măsuri prin care le putem preveni. Într-un articol apărut în cotidianul spaniol La Vanguardia, medicul urolog Pilar Luque de la Spitalul Clínic Barcelona explică faptul că aceste infecții sunt cauzate de prezența unor bacterii care provoacă inflamații și leziuni la nivelul țesuturilor tractului urinar. Mai frecvente la femei, în special în perioada adolescenței, infecțiile urinare se manifestă prin durere la urinare, o nevoie constantă de a urina sau, în cazuri mai severe, prin febră.

După cum subliniază dr. Pilar Luque, există mai mulți factori care pot crește riscul de infecții urinare. Printre aceștia se numără existența unor anomalii anatomice, igiena genitală deficitară, menopauza în cazul femeilor, iar în cazul bărbaților hiperplazia benignă de prostată, iar la persoanele cu afecțiuni care necesită utilizarea cateterelor urinare un alt factor de risc îl reprezintă utilizarea acestor dispozitive medicale, care pot favoriza dezvoltarea bacteriilor. Pe de altă parte, marea majoritate a germenilor care provoacă infecții urinare provin din sistemul digestiv, motiv pentru care medicul spaniol subliniază și importanța unei sănătăți intestinale bune și a prevenirii constipației cronice.

Și, cu toate acestea, deși orice infecție poate fi motiv de îngrijorare, „în cele mai multe cazuri infecțiile urinare dispar odată cu primul antibiotic prescris”, mai spune medicul citat de cotidianul La Vanguardia. Este însă important de știut că recurența infecțiilor urinare poate fi prevenită și adoptarea unor obiceiuri sănătoase, deoarece rutinele zilnice pot face diferența dintre o problemă ocazională și una cronică.

În acest sens, pentru a reduce riscul de infecții urinare este extrem de important să ne hidratăm suficient, deoarece consumul unei cantități între 1,5 și 2 litri de apă zilnic ajută la eliminarea bacteriilor din tractul urinar. De asemenea, medicul specialist subliniază importanța unei igiene intime adecvate.

Pe de altă parte, o dietă echilibrată, de preferat în stil mediteranean, cu multe fructe și legume bogate în vitamina C, prin proprietățile antioxidante pe care le au, ajută la menținerea unei funcții intestinale sănătoase. Sănătatea florei intestinale este esenţială, deoarece echilibrul său previne constipația și alte probleme digestive, reducând astfel riscul de proliferare a bacteriilor la nivelul sistemului urinar.

Nu în ultimul rând, automedicația poate fi dăunătoare: utilizarea în exces a antibioticelor poate duce la rezistență și dezechilibre ale florei vaginale și intestinale, motiv pentru care este foarte important ca aceste medicamente să fie administrate numai la recomandarea medicului.

Riscul infecțiilor tractului urinar netratate este ca infecția să afecteze rinichii (pielonefrită), iar în cazul bărbaților prostata (prostatită) sau testiculele (orhiepididimită), afecțiuni care se pot manifesta prin febră, dureri lombare sau stare generală de rău.

Dacă bacteriile care au generat infecția ajung în fluxul sanguin, există chiar riscul de șoc septic și, prin urmare, dacă febra atinge valori foarte mari sau simptomele se agravează, este esenţial consultul de urgență de către un medic. Odată ce cauza acestor manifestări este identificată sau se confirmă reapariția infecției urinare, medicul va recomanda antibioticul cel mai potrivit pentru fiecare caz în parte. Diagnosticarea timpurie și tratamentul adecvat garantează un prognostic favorabil, dar adevărata cheie constă în mici obiceiuri legate de stilul de viață care, odată incluse în rutina zilnică, pot face diferența, prevenind infecțiile urinare și complicațiile lor. (I.N.)