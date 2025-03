O noapte nedormită, efect asupra sistemului imunitar

Data: 06 Martie 2025

Chiar și o singură noapte de nesomn are efecte nedorite asupra sistemului imunitar, favorizând pe termen lung apariția proceselor inflamatorii în corp și creșterea riscului de apariție a unor boli cronice. După cum arată un studiu publicat în revista The Journal of Immunology, citat de Digi 24, efectul acesta a fost observat chiar și la persoane tinere, cu o greutate normală și fără probleme de sănătate.

Specialiştii vorbesc despre o modificare la nivel celular a sistemului imunitar similară cu profilul celular imunitar al persoanelor cu obezitate - o afecțiune cunoscută pentru faptul că favorizează apa­riția inflamațiilor cronice. Dacă aceste modificări persistă, ele pot contribui la stări inflamatorii pe termen lung și la creșterea riscului de îmbolnăvire. (I.N.)