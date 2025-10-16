Octombrie, o lună importantă pentru creșterea imunității

Data: 16 Octombrie 2025

Nu există soluții care să ne ferească sută la sută de infecțiile respiratorii sezoniere, dar medicii susţin că octombrie este cea mai importantă lună din an pentru întărirea sistemului imunitar. Răspândirea rapidă a virusurilor respiratorii din lunile de toamnă și de iarnă creşte riscul de infecții respiratorii la un număr mare de oameni, subliniază medicii din Statele Unite intervievați de reporterii publicației Parade.

Specialiştii ne recomandă să ducem o viață echilibrată pe tot parcursul anului, dar accentuează faptul că octombrie este deosebit de importantă pentru întărirea sistemului imunitar, deoarece este prima lună completă cu vreme rece după sezonul cald. Toamna este acea perioadă a anului în care, din cauza răcirii vremii, începem să petrecem mai mult timp în spații închise și de multe ori aglomerate, iar lucrul acesta creează condiții optime pentru răspândirea infecțiilor respiratorii.

Pe de altă parte, luna octombrie este cea în care activităţile şcolare sunt pe deplin în desfășurare, iar virozele încep să se răspândească rapid printre copii și, implicit, și în familiile și apropiații lor.

Specialiştii menționează că toamna organismul nostru poate fi slăbit într-o anumită măsură din cauza schimbării de anotimp, iar sistemul imunitar are nevoie de un sprijin suplimentar, astfel încât să fie într-o măsură mai mică expus riscului de a contracta o gripă sau chiar o infecție respiratorie mai gravă, întrucât virusurile respiratorii au o capacitate foarte mare de răspândire. Un simplu strănut sau tusea unei persoane infectate aflate în apropiere crește riscul de îmbolnăvire.

Dar virozele respiratorii nu sunt singurii factori care pot declanșa strănutul sau tusea, ci și o serie de alergeni, cum este, de exemplu, ambrozia, condiții în care sistemul nostru imunitar poate fi mai expus unor riscuri decât în alte perioade ale anului. În aceste condiții, putem, oare, să ajutăm organismul să facă față acestui adevărat asalt la care este expus sistemul nostru imunitar? Medicii spun că da, iar lucrul acesta depinde în cea mai mare măsură de stilul de viață.

O primă măsură recomandată de specialişti ar fi vaccinarea antigripală, în cazul persoanelor din categoriile vulnerabile din punct de vedere medical, deoarece vaccinurile „antrenează” sistemul imunitar să recunoască virusurile și să le distrugă, împiedicând astfel apariția infecțiilor. Perioada cea mai bună de vaccinare ar fi lunile septembrie și octombrie, pentru ca organismul să beneficieze de imunitatea necesară în perioadele de vârf ale infecțiilor virale.

Un al doilea factor de luat în calcul pentru întărirea imunității este alimentația bazată pe fructe, legume, proteine slabe, cereale integrale și grăsimi sănătoase, bogată în vitamine și minerale, în special vitaminele C și D, zinc și antioxidanți, care susțin funcționarea sistemului imunitar.

Hidratarea este și ea importantă, deoarece asigură o bună circulație sanguină, transportând celulele imunitare acolo unde este nevoie de ele în organism.

O altă recomandare a medicilor este să ne odihnim suficient, deoarece privarea de somn crește riscul problemelor de imunitate.

Și gestionarea stresului este importantă, având în vedere că stresul cronic crește nivelul de cortizol, un hormon produs de glandele suprarenale, care atunci când depășește limitele normale, ne scade imunitatea.

Nu în ultimul rând, medicii citaţi de publicaţia Parade ne recomandă mișcarea: cel puțin două ore și jumătate de exerciții moderate, săptămânal, ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor. Iar dacă aveți deja semnele unui început de infecție respiratorie, în măsura în care este posibil, cel mai bine ar fi să rămâneți acasă, nu doar pentru a vă proteja colegii, ci și pentru că odihna ajută sistemul imunitar. (I.N.)