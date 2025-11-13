Dacă urmează sau tocmai v-ați vaccinat antigripal ar fi bine să evitați câteva zile anumite medicamente, cum sunt ibuprofenul, aspirina sau naproxenul, deoarece pot diminua eficiența vaccinului. După cum au
Paracetamolul în timpul sarcinii
Un studiu de tip umbrella-review publicat de British Medical Journal, care analizează concluziile mai multor studii anterioare privind utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate, arată că nu există nici o concluzie convingătoare care să confirme vreo legătură între administrarea acestui medicament în lunile de sarcină și riscul de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) la copii, concluziile specialiștilor infirmând astfel o speculație lansată anterior de către reprezentanții administrației de la Casa Albă, relatează cotidianul britanic The Guardian. La o concluzie similară a ajuns și o analiză publicată în Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, care arată că eventualul risc de ADHD la copil sugerat de studii anterioare este cel mai probabil legat de existența anumitor factori genetici sau de limitările metodologice ale studiilor individuale. (I.N.)