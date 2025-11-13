Paracetamolul în timpul sarcinii

Data: 13 Noiembrie 2025

Un studiu de tip umbrella-review publicat de British Medical Journal, care analizează concluziile mai multor studii anterioare privind utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate, arată că nu există nici o concluzie convingătoare care să confirme vreo legătură între administrarea acestui medicament în lunile de sarcină și riscul de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) la copii, concluziile spe­cia­liștilor infirmând astfel o spe­culație lansată anterior de către reprezentanții administrației de la Casa Albă, relatează cotidianul britanic The Guardian. La o concluzie similară a ajuns și o analiză publicată în Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, care arată că eventualul risc de ADHD la copil sugerat de studii anterioare este cel mai probabil legat de exis­tența anumitor factori genetici sau de limitările metodologice ale studiilor individuale. (I.N.)