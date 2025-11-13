Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Sănătate Paracetamolul în timpul sarcinii

Paracetamolul în timpul sarcinii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 13 Noiembrie 2025

Un studiu de tip umbrella-review publicat de British Medical Journal, care analizează concluziile mai multor studii anterioare privind utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate, arată că nu există nici o concluzie convingătoare care să confirme vreo legătură între administrarea acestui medicament în lunile de sarcină și riscul de tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) la copii, concluziile spe­cia­liștilor infirmând astfel o spe­culație lansată anterior de către reprezentanții administrației de la Casa Albă, relatează cotidianul britanic The Guardian. La o concluzie similară a ajuns și o analiză publicată în Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, care arată că eventualul risc de ADHD la copil sugerat de studii anterioare este cel mai probabil legat de exis­tența anumitor factori genetici sau de limitările metodologice ale studiilor individuale. (I.N.)

