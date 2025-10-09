Primul simptom al noilor forme de COVID

Data: 09 Octombrie 2025

Dacă aveți o răgușeală apărută brusc, cu dureri în gât, ar putea fi un indiciu că aveți una dintre cele mai noi forme de COVID, provocate de variantele Nimbus și Stratus ale coronavirusului vinovat de pandemia de acum 5 ani. Simptomele noilor forme de COVID sunt similare cu cele specifice gripei sau ale altor infecții respiratorii, dar răgușeala și durerile acute în gât apar înaintea oricărui alt simp­tom, spune un medic din Marea Britanie, țară care s-a confruntat în ultima perioadă cu o creștere a îmbolnăvirilor cu noua variantă COVID.

Pentru calmarea durerilor în gât și a răgușelii, medicii recoman­dă consumul cât mai multor lichide și câte o linguriță de miere. (I.N.)