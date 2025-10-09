Un obicei banal pe care mulți îl avem mai ales în timpul iernii ne poate afecta sănătatea. Este vorba despre uscarea rufelor în casă, pe calorifer, despre care specialiștii în sănătate publică din Marea
Primul simptom al noilor forme de COVID
Dacă aveți o răgușeală apărută brusc, cu dureri în gât, ar putea fi un indiciu că aveți una dintre cele mai noi forme de COVID, provocate de variantele Nimbus și Stratus ale coronavirusului vinovat de pandemia de acum 5 ani. Simptomele noilor forme de COVID sunt similare cu cele specifice gripei sau ale altor infecții respiratorii, dar răgușeala și durerile acute în gât apar înaintea oricărui alt simptom, spune un medic din Marea Britanie, țară care s-a confruntat în ultima perioadă cu o creștere a îmbolnăvirilor cu noua variantă COVID.
Pentru calmarea durerilor în gât și a răgușelii, medicii recomandă consumul cât mai multor lichide și câte o linguriță de miere. (I.N.)