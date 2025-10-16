Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Problemele dentare legate de înaintarea în vârstă

Data: 16 Octombrie 2025

Odată cu înaintarea în vârstă, smalțul dinților devine în mod natural din ce în ce mai subțire și fragil. Putem preveni într-o anumită măsură aceste riscuri, prin modul în care ne îngrijim dinții înainte de a ajunge la vârsta de 50 de ani.

Pe măsură ce smalțul dentar se deteriorează, devine mai vizibil stratul gălbui de dentină aflat dedesubt, astfel încât dinții nu vor mai fi atât de albi pe cât ne-am dori, au explicat specialiști în domeniu într-o discuție cu jurnaliștii publicației Aging and Desease. Sub aceste straturi, în interiorul fiecărui dinte se află pulpa dentară, un „nucleu” moale, vascularizat, în care se află nervul dintelui. Micșorarea pulpei dentare scade sensibilitatea dintelui și îngreunează vindecarea în cazul unei infecții.

Gingiile suferă și ele modificări, pe măsură ce îmbătrânim. Retrac­ția gingiilor se poate produce din cauza periajului prea intens al dinților, însă la vârste mai înaintate această retracție gingivală apare în mod natural, ceea ce face ca rădăcinile dinților să fie mult mai expuse.

Tot din cauza înaintării în vârstă scade și densitatea osoasă, inclusiv cea a oaselor maxilare, pe care se află dantura, iar lucrul acesta crește riscul de pierdere a dinților și de apariție a parodontozei. Bolile gingivale pot fi cauzate și de modificările care apar în timp la nivelul microbiomului oral. Aceste modificări nu sunt legate doar de procesul natural de îmbătrânire, ci și de o serie de probleme de sănătate cum ar fi afecțiunile cardiovasculare, diabetul, boala Alzheimer și anumite forme de cancer. (I.N.)

