Problemele tiroidiene afectează creșterea la copii

Data: 23 Iun, 2022

Patologia tiroidiană poate să apară la copii la orice vârstă și este mai frecventă în adolescență, spune dr. Simona Șofariu, medic pediatru specialist endocrinolog, într-un interviu acordat unei publi­cații din Sibiu despre tulburările endocrinologice la copii.

Toți nou-născuții sunt evaluați în maternitate din punctul de vedere al funcției tiroidiene, prin recoltarea unei picături de sânge din călcâi pentru screeningul de hipotiroidism congenital. Cei diagnosti­cați cu această afecţiune trebuie să înceapă tratamentul substitutiv hormonal cât mai repede, pentru o dezvoltare normală a sistemului nervos.

În cazul copiilor cu hipotiroidism dobândit, simptomele apar lent, sunt mai dificil de sesizat și mai puțin severe decât cele ale hipotiroidismului congenital: statură mică, întârziere a creșterii, vârsta osoasă întârziată, piele uscată, pubertate întârziată sau pubertate precoce, dentiție întârziată, deficit de învățare și concentrare.

Cele mai frecvente probleme din sfera endocrinologică la copii sunt tulburările de creștere, excesul de greutate și obezitatea, deficitul de vitamina D, tulburările de pubertate sau afecțiunile tiroidiene. Cum își pot da seama părinții că ceva nu este în regulă? Comparându-și copiii cu colegii lor de generație, atunci când constată că sunt printre cei mai mici sau printre cei mai dezvoltați din grup. Copiii ar trebui măsurați cel puțin o dată pe an și aceste măsurători ar trebui notate pentru ca endocrinologul să poată evalua ritmul anual de creștere. În primul an de viață, creșterea în înălțime este de aproximativ 25 cm, iar între 1 an și 2 ani atinge o medie de 12,5 cm. Ritmul scade după vârsta de 4 ani (5-6 cm/an), iar la pubertate apare un puseu de creștere (9,5 cm/an la băieți și 8,3 cm/an la fete). Dacă survin dereglări mari față de aceste valori, este nevoie de un consult endocrinologic al copilului. (I. M.)