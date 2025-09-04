Record de cazuri de boli transmise de ţânţari în Europa

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 04 Septembrie 2025

Din cauza schimbărilor climatice, cu veri mai lungi, caniculare, ierni mai blânde și modificări ale regimului de precipitații, Europa se confruntă cu o răspândire tot mai rapidă și pe perioade mai lungi a unor boli transmise de țânțari, ceea ce riscă să devină o nouă și nedorită „normalitate”.

Avertismentul venit din partea experților Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) atrage atenția asupra creșterii acestui risc inclusiv în ceea ce privește infecția cu virusul West Nile, care provoacă encefalită, și cea cu virusul chikungunya, care provoacă febră, dureri articulare și afectări ale sistemului nervos similare simptomelor care apar în cazul febrei Dengue.

La ora actuală, așa-numitul țânțar-tigru, prin înțepătura căruia se transmite virusul chikungunya, este prezent în 369 de regiuni din 16 țări din Europa, față de numai 114 regiuni în care prezența lui era înregistrată în urmă cu 10 ani.

Potrivit datelor difuzate într-un comunicat recent al ECDC, de la începutul acestui an şi până la jumătatea lunii august, în opt țări europene au fost înregistrate 335 de cazuri de transmitere locală a virusului West Nile și 19 decese, cea mai afectată țară fiind Italia, cu 274 de cazuri confirmate, urmată de Grecia (35 de cazuri), Serbia (9 cazuri), Franța (7 cazuri), România (6 cazuri), Ungaria (2 cazuri), Bulgaria (1 caz) și Spania (1 caz).

Confruntați cu această situație, recomandarea specialiștilor pentru localnici și turiști, în special pentru persoanele în vârstă, copii și persoanele cu imunitate scăzută este să se ferească pe cât posibil de înțepăturile țânțarilor, folosind spray-uri antițânțari și purtând haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi mai ales dimi­neața și seara, când aceste insecte sunt mai active. (I.N.)

