Tendinita calcifiantă şi durerile de umăr

Data: 25 Septembrie 2025

Durerea de umăr, una dintre cele mai răspândite probleme ortopedice, ascunde adesea o cauză mai puțin cunoscută, tendinita calcifiantă. Aproape jumătate dintre pacienții care suferă de dureri de umăr au, de fapt, depuneri de calciu la nivelul tendoanelor, care apar din cauza unor mișcări repetitive sau a unor mici traumatisme ale tendoanelor.

Dr. Cristina Bica, medic specialist ortopedie-traumatologie, a explicat într-o emisiune la Digi 24 că durerea de umăr nu trebuie ignorată și că tratamentele moderne pot preveni complicațiile și pot reda pacientului calitatea vieții dacă afecțiunea este diagnosticată din timp. (I.N.)

