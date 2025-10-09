Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Uscarea rufelor în casă ne poate îmbolnăvi plămânii

Data: 09 Octombrie 2025

Un obicei banal pe care mulți îl avem mai ales în timpul iernii ne poate afecta sănătatea. Este vorba despre uscarea rufelor în casă, pe calorifer, despre care specialiștii în sănătate publică din Marea Britanie, citați de cotidianul Daily Express, avertizează că favorizează dezvoltarea sporilor de mucegai în aerul din cameră, mai ales fungii din familia Aspergillus, cunoscuți pentru severitatea infecțiilor pulmonare pe care le provoacă.

Uscarea rufelor în casă crește cu până la 30% umiditatea aerului din interior. Rufele spălate la o singură încărcare a mașinii de spălat conțin aproximativ 2 litri de apă, care se vor evapora în aer pe măsură ce hainele se usucă. Mulți dintre noi suntem imuni la sporii de mucegai din aerul umed sau organismul are capacitatea de a lupta împotriva lor, dar efectele inhalării fungilor de mucegai pot fi foarte periculoase pentru persoanele cu afecțiuni cronice preexistente precum astmul bronșic sau pentru persoanele cu imunitate scăzută, cum sunt, de exemplu, cei aflați în tratament cu imunosupresoare, spune profesorul David Denning, de la Centrul național pentru cercetarea infecțiilor fungice, de la Universitatea din Manchester.

Fungii din familia Aspergillus provoacă aspergiloza pulmonară, o afecțiune care afectează foarte grav plămânii și sinusurile și care poate duce chiar la deces. Pentru a evita astfel de riscuri, profesorul David Denning recomandă, pe cât posibil, uscarea rufelor în aer liber, iar dacă acest lucru nu este posibil, ar fi bine să alegeți varianta unei mașini de spălat cu uscător sau să le uscați într-o cameră care poate fi bine aerisită, departe de dormitor și de camera în care vă petreceți cea mai mare parte din timp. (I.N.)

 

 

