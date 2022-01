Nu faceți singuri orice!

Sunt 4.260.000.000 de pagini de Internet cu sfaturi din categoria Do It Yourself (Faceți singuri). Ați citit bine, patru miliarde și un fleac de încă 260 de milioane. Definiția consacrată este „metoda de a construi, modifica sau repara lucrurile de unul singur, fără ajutorul direct al profesioniștilor sau experților autorizați”.

Limitele raționale ale domeniului sunt sugerate chiar de această definiție. Să bați un cui în perete, să vopsești un scaun sau să vă­ruiești o cameră de capul tău, după cât te țin îndemânarea, talentul și (dacă ai așa ceva) expe­riența este în regulă - fără a uita că orice demers de tipul „micul meș­te­șugar amator” include și buna alegere a uneltelor și materialelor. În schimb, montarea unui aragaz, înlocuirea contorului electric sau a hard disk-ului din laptop, „fără ajutorul direct al profesio­niștilor sau exper­ților autorizați”, este total nerecomandabilă!

Există un clip TV de interes social - care ar trebui să fie permanent - în care un cap de familie improvizează o legătură la rețeaua de gaze, asigurându-și familia că știe ce face. Improvizația - arată clipul - e o adevărată bombă cu ceas. Ca să nu mai vorbim despre con­struirea unei case. Nu e un exemplu ­generic, căci - poate nu știați - uneori proprietarii apelează la specialiști (arhitecți, constructori) doar pentru că sunt obli­gați să aibă un proiect realizat de spe­cialiști, după care, odată toate avizele luate, cons­truiesc după cum vor.