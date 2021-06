Mâine începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Marți, 22 iunie, începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Sfinţenia şi lucrarea misionară în răspândirea Evangheliei în lume a celor doi Apostoli au fost recunoscute de Biserică şi prin rânduirea în fiecare an a unei perioade speciale de pregătire, adică printr‑o primenire trupească şi duhovnicească a creştinilor. Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, postul închinat Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel are durată schimbătoare de la an la an, în funcţie de data variabilă a Sfintelor Paşti. Postul începe de obicei în ziua de luni de după Duminica Tuturor Sfinţilor. Dacă perioada postului este mai mică de 7 zile (cum ar fi anul acesta, praznicul Apostolilor căzând în marțea de după Duminica Tuturor Sfinților), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, din anul 2015, ca postul de minimum 7 zile al Sfinților Apostoli să fie respectat, și el să înceapă înainte de Duminica Tuturor Sfinților.

Această perioadă de pregătire de o săptămână ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli ai Bisericii au înfăptuit-o pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos şi asupra jertfelor pe care ei, dar şi ceilalţi Apostoli le‑au făcut. Postul presupune ferirea de pofte şi plăceri, sporirea rugăciunii, pentru ca astfel să înmulţim fapta cea bună, gândindu-ne la suferinţele aproapelui, iar Biserica să înmulţească lucrarea ei misionară, urmând zelului misionar al celor doi Apostoli.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un post uşor. Sâmbătă şi duminică este dezlegare la peşte, vin şi ulei, precum şi de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie). Dezlegarea la peşte, vin și ulei se dă şi luni, marţi şi joi, dacă atunci cade sărbătoarea vreunui sfânt cu Doxologie mare şi cu cruce neagră în calendar, așa cum este anul acesta sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești, care se prăznuiește marți, 22 iunie. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la untdelemn şi vin.

Învăţătura pentru posturi din Ceaslovul Mare arată că în zilele de luni, miercuri şi vineri de rând ale postului se mănâncă legume fără ulei, marţi şi joi aceleaşi, cu untdelemn şi vin. Dacă însăși sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la peşte, vin şi ulei.