Arhimandrit Ioanichie Bălan, Părintele Paisie Duhovnicul, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1993, p. 51 (în ediția electronică)

„Ucenicilor săi de la Mormântul Domnului, le spunea bătrânul:

- Dumnezeu să vă întărească în credință. Mă bucur că sunteți mai aproape de Mântuitorul. Nu ca noi, prin imaginație și cu gândul; ci sunteți cu trupul acolo pe urmele Mântuitorului, pe unde a postit și S-a rugat, unde a pătimit, unde a fost înmormântat, unde a înviat și de unde S-a înălțat la ceruri. În toate locurile sunteți aproape de Domnul și în toate locurile pe unde mergeți să vă închinați, spuneți lui Dumnezeu și ceva despre mine.

Așadar, Dumnezeu să vă ajute. Dacă în viața aceasta nu ne vom mai întâlni, apoi ne vom întâlni dincolo, unde nu sunt scârbe, nici întristare, nici suspin. Vă doresc tuturor un colțișor de Rai. Amin.

L-a întrebat odată un fiu duhovnicesc, pe când era bolnav:

- Ce mai faceți, Părinte Paisie ?

- Părinte, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea dragostea și râvna pe care le-am avut întâi, când am intrat în mănăstire la Cozancea, ca nou începător!”

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)