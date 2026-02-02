Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Aproape de Mântuitorul

Aproape de Mântuitorul

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 02 Feb 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Părintele Paisie Duhovnicul, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1993, p. 51 (în ediția electronică)

„Ucenicilor săi de la Mormântul Domnului, le spunea bătrânul:
- Dumnezeu să vă întărească în credință. Mă bucur că sunteți mai aproape de Mântuitorul. Nu ca noi, prin imaginație și cu gândul; ci sunteți cu trupul acolo pe urmele Mântuitorului, pe unde a postit și S-a rugat, unde a pătimit, unde a fost înmormântat, unde a înviat și de unde S-a înălțat la ceruri. În toate locurile sunteți aproape de Domnul și în toate locurile pe unde mergeți să vă închinați, spuneți lui Dumnezeu și ceva despre mine.
Așadar, Dumnezeu să vă ajute. Dacă în viața aceasta nu ne vom mai întâlni, apoi ne vom întâlni dincolo, unde nu sunt scârbe, nici întristare, nici suspin. Vă doresc tuturor un colțișor de Rai. Amin.
L-a întrebat odată un fiu duhovnicesc, pe când era bolnav:
- Ce mai faceți, Părinte Paisie ?
- Părinte, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea dragostea și râvna pe care le-am avut întâi, când am intrat în mănăstire la Cozancea, ca nou începător!” 

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Smerenia vameșului Patristica
    Smerenia vameșului

    Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci aceea este smerenie, când cineva se ştie pe sine că a făcut multe şi mari fapte bune, şi totuşi nu cugetă lucruri

    01 Feb, 2026
  • Duhovnicul: părinte sau judecător? Patristica
    Duhovnicul: părinte sau judecător?

    Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 725-727 „Iar despre ascultarea de duhovnic (Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria), a spus: - Duhovnicia este cea mai

    31 Ian, 2026
  • În căutarea sfințeniei Patristica
    În căutarea sfințeniei

    Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 569-570 „Dorind să ia asupră-și jugul nevoinței călugărești, tânărul Ioan Moroi a cerut sfatul marelui pelerin

    30 Ian, 2026
  • Darul și milostenia Patristica
    Darul și milostenia

    Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 434-435; 438 „Pe când era stareț, a venit pita­rul mănăstirii la Cuviosul Calinic și l-a înștiințat că s-a

    29 Ian, 2026
TOP 6 Patristica