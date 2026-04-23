Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Calea către Dumnezeu

Calea către Dumnezeu

Data: 24 Aprilie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 690

„Moartea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos rămân pentru totdeauna îndemn și luare aminte de felul cum trebuie să mergem pe cărarea vieții, care ne este deschisă fiecăruia, după cum voim noi, spre moarte sau spre viață. Viață este toată fapta bună care tinde spre binele obștesc și spre desăvârșirea noastră creștină. Iar moarte nu este numai aceea cu care se sfârșește viața noastră pământească; ci moarte este și viețui­rea în păcate, viața trăită în întunericul necunoștinței, viața fără nici o preocupare folositoare duhovnicească. Căci viața omenească, dacă nu are un scop folositor spre care să tindă, un ideal pe care să-l urmărească zi de zi, chiar cu sacrificii la nevoie, nu are preț. Oricine nu face asemenea înseamnă că e pom neroditor și își trăiește moartea încă din viață.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

