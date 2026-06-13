Sfaturi pentru o bună măsură în viață

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Data: 13 Iunie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI‑a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 396

 

„Zicea Mitropolitul Veniamin (Costachi) către păstoriții săi:

– Fiilor, rugați‑vă și pentru mine, ca cel ce totdeauna mai mult cinstesc folosul de obște decât răsuflarea ce‑mi ține viața. Că pe toate puterile trupești și duhovnicești în armonie, ca pe niște strune, le am întinse, pe care oricând le vor mișca degetele obștii sunt gata a face sunetul glasului ce este plăcut dragostei tuturor.

Altădată iarăși îi îndemna:

– Primiți cu dragoste osârdia mea, iubiților, dimpreună cu citirea acestei cărticele, care la vedere deși se arată mică, dar luând aminte înțelegerile noimelor ei cele înalte, dimpreună urmați și pocăinței celui smerit, care cu toată inima se pocăiește și cu amar plânge și se căiește de păcatele sale înaintea lui Dumnezeu.

Zicea iarăși:

– Bateți neîncetat la ușa milostivirii lui Dumnezeu, până ce vă va milui și se va închipui Hristos cu sfintele Lui pătimiri în inimile voastre. Nu pierdeți în zadar vremea pe care Dumnezeu v‑o dă spre pocăință, așteptând întoarcerea voastră. Pentru ca nu cumva, după cea prea multă și îndelungă‑răbdare a Lui, să sosească și judecata, și nu va fi atunci Cel ce izbăvește.

Apoi adăuga și aceasta:

– Lepădați tot vicleșugul, pizma și răutatea din inimile voastre și toată necurăția, zavistia și hula din sufletele voastre și vă va primi Dumnezeu întru pocăință. Fiți blânzi, cucernici, cu evlavie către cele sfinte, iubitori de Dumnezeu, iubitori de frați și veți petrece întru această viață zile fericite, iar la sfârșitul vieții voastre veți merge acolo cu bune nădejdi de mântuire. Iubiților, fiți osârduitori spre toată fapta bună întru această puțină viață și pentru mine vă rugați, că sunt al dragostei voastre de amândouă fericirile rugător.

Zicea și acestea:

– Sfințitele Scripturi să nu vă rămână a le citi totdeauna, ci mai ales să vă îndemnați unii pe alții spre tot lucrul folositor. Mai mult, pe fii și pe toată tinerimea să‑i povățuiți spre toată fapta bună, spre toate învățăturile cele sănătoase, de Dumnezeu plăcute și folositoare, după datoria pe care o aveți, că pentru acești tineri aveți să dați seamă înaintea lui Dumnezeu.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

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