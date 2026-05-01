Viața de obște, viața în Hristos

Data: 02 Mai 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 316

„Zicea Cuviosul Paisie (de la Neamț):

- Cel ce nu vrea să pătimească cu Hristos în viața de obște și îndrăznește în mândria sa să se ridice deodată pe crucea lui Hristos, alegându-și viața de pustie înainte de vreme, el devine un răzvrătit, iar nu pustnic.

Zicea iarăși:

- Viața de obște și sfânta ascultare din ea, care este rădăcina vieții călugărești, a așezat-o pe pământ Însuși Hristos Mântuitorul, dând pildă oamenilor petrecerea Sa și a celor doisprezece apostoli, care s-au supus întru totul dumnezeieștilor Lui porunci.

Nici o altă viețuire, spunea cuviosul, nu aduce călugărului atâta sporire și nu-l izbăvește așa curând de patimile trupești și sufletești, ca viața de obște prin fericita ascultare. Și aceasta, datorită smereniei care se naște din ascultare.

Iar despre dragostea cea duhovnicească iarăși spunea:

- Petrecerea în viața de obște a fraților adunați în numele lui Hristos, fără deosebire de neam, îi unește așa de mult prin dragoste, încât toți devin un singur trup, având un singur cap pe Hristos -, un singur suflet, o singură voie și un singur scop - păzirea poruncilor lui Dumnezeu -, îndemnându-se unul pe altul la lupta cea bună, supunându-se unul altuia, purtând sarcinile unul altuia, fiind părinte și ucenic unul altuia.

Iarăși zicea starețul:

- Dumnezeiasca ascultare, fiind rădăcina și temelia vieții călugărești, este strâns legată de viața de obște, cum este legat sufletul de trup. Că una fără alta nu poate exista.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

Citeşte mai multe despre:   Sfantul Paisie de la Neamt
vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Împărtășirea de Hristos Patristica
    Împărtășirea de Hristos

    Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Patra, Cap. 2-3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, pp. 410-412; 414 „(...) Cel ce mănâncă sfântul trup

    01 Mai, 2026
  • Dobândirea mântuirii Patristica
    Dobândirea mântuirii

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 689-690 „În predicile Preasfinției Sale, (Episcopul Chesarie Păunescu) îndemna pe credincioși mai

    30 Apr, 2026
  • Cei care urmează lui Dumnezeu Patristica
    Cei care urmează lui Dumnezeu

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 197-198 „Între Muntele Scaunele și Poiana lui Eufrosin este o mică poiană cu arbori bătrâni și

    29 Apr, 2026
TOP 6 Patristica