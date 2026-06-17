Acatistul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai)

Data: 17 Iunie 2026

Condacul 1

Pe învățătorul păcii Domnului și al dragostei, care a sfințit Colciul prin nevoințe și preablând a îndrumat cu înțelepciune ceata călugărilor și a creștinilor spre cereștile lăcașuri, să-l cinstim, zicând: Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Icosul 1

Crin bine înflorit și înmiresmat al grădinii Athonului, de Dumnezeu cugetătorule Dionisie, floare a Schitului Colciu, care reverși mireasma de mir a virtuții, primește cântarea celor ce te cinstesc și strigă ție cu neclintită credință:

Bucură-te, vlăstar ales al României;

Bucură-te, a înțelepciunii lui Dumnezeu făclie;

Bucură-te, cel de o râvnă cu Părinții cei de demult;

Bucură-te, cel de un lăcaș cu nevoitorii Muntelui Sfânt;

Bucură-te, diademă a trezviei și a rugăciunii necontenite;

Bucură-te, strălucire a credinței și a vieții îndumnezeite;

Bucură-te, că pe cei credincioși la cer i-ai călăuzit;

Bucură-te, că mângâi pe cei ce se chinuiesc cumplit;

Bucură-te, odor al celor cu purtare cuvioasă;

Bucură-te, oglindă a harului, cu totul luminoasă;

Bucură-te, dreptar de virtuoasă viețuire;

Bucură-te, a fericirii cerești strălucire;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 2

Odrăslire a României, Părinte Dionisie, înflorind în Sfântul Munte ca un trandafir al nestricăciunii, ai îndrumat cu blândețe cetele monahilor din Schitul Colciu și ale celor ce veneau la tine, împreună cu aceștia cântând lui Dumnezeu cu evlavie: Aliluia!

Icosul 2

Părinte Dionisie, fiind iubitor de osteneală, de rugăciune și de postire, ai mers în Sfântul Munte, ca un tânăr smerit, având aprins în inima ta focul dragostei de Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie îți strigăm:

Bucură-te, strălucire a credinței drepte;

Bucură-te, că ai urcat ale nepătimirii trepte;

Bucură-te, cel ce viețuire îngerească ai dorit;

Bucură-te, că, prin osteneli, pe vrăjmaș l-ai biruit;

Bucură-te, că ai arătat purtare plăcută lui Dumnezeu;

Bucură-te, că inima ți-ai făcut-o tron Mântuitorului tău;

Bucură-te, culme a cetei Cuvioșilor;

Bucură-te, lumină a înfrânării și a nevoințelor;

Bucură-te, cel mai presus de orice împătimire;

Bucură-te, învățător spre îndumnezeire;

Bucură-te, împodobitor al sfințitului cler;

Bucură-te, îndreptător al sufletelor către cer;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 3

Te-ai adus pe tine însuți ca dar lui Dumnezeu din anii tinereții, fericite Dionisie, și, cu toată dorirea sufletului, lăcaș de nevoință ai făcut Sfântul Munte, pururea cântând lui Hristos cu credință: Aliluia!

Icosul 3

Cu iubire de osteneală lucrai la Mănăstirea Iviru, fericite Dionisie, ca să câștigi cele necesare traiului și să-ți poți agonisi o chilie, Cuvioase, pentru care toți, minunându-ne, cântăm ție:

Bucură-te, prieten al lui Dumnezeu;

Bucură-te, biruitor al vrăjmașului celui rău;

Bucură-te, sălaș cinstit al Mângâietorului;

Bucură-te, zdrobire a lui Veliar, urătorul binelui;

Bucură-te, că ai străbătut calea viețuirii îngerești;

Bucură-te, chip strălucit al viețuirii pustnicești;

Bucură-te, că în Sfântul Schit Colciu ai locuit cuvios;

Bucură-te, cel împodobit cu credința în Iisus Hristos;

Bucură-te, făclie a străvederii și vas al alegerii;

Bucură-te, îndrumător al rugăciunii și al înțelegerii;

Bucură-te, stea a plecării genunchilor cu necontenire;

Bucură-te, pom al luptelor pentru îndumnezeire;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 4

Având râvnă dumnezeiască, Părinte Dionisie, ai suit, prin tăcere și nevoință, toată scara virtuților și ai ajuns la înălțimea nepătimirii, bineplăcând Domnului Iisus, Ziditorul a toate, și cântând: Aliluia!

Icosul 4

Te-ai nevoit în Schitul Colciu al vestitei Mănăstiri Vatoped în chip plăcut lui Dumnezeu, Cuvioase Dionisie, ca duhovnic al multor creștini, pe care cu înțelepciune i-ai îndrumat spre săvârșirea virtuții, pentru care cu aceștia îți strigăm:

Bucură-te, podoabă a Părinților;

Bucură-te, veselie a creștinilor;

Bucură-te, că, prin rugăciune, ai biruit duhurile înșelătoare;

Bucură-te, că, prin virtute, ai urât cele trecătoare;

Bucură-te, că ai învins pe vechiul împiedicător;

Bucură-te, că l-ai bucurat pe Făcătorul tuturor;

Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit prin har lucrările firii;

Bucură-te, cel slăvit prin nevoințele postirii;

Bucură-te, că tainele sufletelor le-ai pătruns;

Bucură-te, cel ce viața ta lui Hristos I-ai adus;

Bucură-te, pecete a lăuntricei rugăciuni;

Bucură-te, vas al tăcerii și al întregii înțelepciuni;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 5

Vrând să vestești în lume iubirea Domnului, Cel ce voiește să-i mântuiască pe toți oamenii, nevoitorule Dionisie, cu trâmbița dumnezeieștilor tale povățuiri, ai ajuns duhovnic iscusit al credincioșilor, care strigau luminat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ți-ai îndreptat pașii spre Schitul Colciu, vestite Dionisie, și ai zidit din temelii Chilia purtătorului de biruință Gheorghe, cu cinstitele tale osteneli, și pe aceasta ai făcut-o cunoscută în lume; pentru care, strigăm:

Bucură-te, al pustiei minunat locuitor;

Bucură-te, al neliniștilor tămăduitor;

Bucură-te, cel ce darul străvederii ai primit;

Bucură-te, al smereniei stâlp neclintit;

Bucură-te, că ai urmat isihia cu adevărat;

Bucură-te, că Biserica până departe ai luminat;

Bucură-te, râu limpede al harului dumnezeiesc;

Bucură-te, finic înalt al cinului călugăresc;

Bucură-te, crin înmiresmat al curăției;

Bucură-te, cetate luminoasă a fecioriei;

Bucură-te, întărire pentru monahi și mireni;

Bucură-te, cursă de temut pentru cei vicleni;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 6

Făcându-ți inima grădină a dumnezeieștilor daruri, ai bucurat pe cei ce veneau la tine, în Schitul Colciu, cu florile înțeleptelor tale cuvinte, Părinte Dionisie; pentru care, fericindu-te, strigăm Celui ce te-a slăvit: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind în vremurile din urmă prin razele rugăciunii minții celei de un gând, ai primit darul de a îndruma luminat sufletele care dormeau în întunericul necunoștinței, ale căror buze le-ai deschis să strige ție:

Bucură-te, lumină a celor întunecați;

Bucură-te, făclie a nevoitorilor încercați;

Bucură-te, laudă a monahilor în cer și pe pământ;

Bucură-te, râu izvorât de la Duhul Sfânt;

Bucură-te, că, deși erai orb, deschideai altora ochii sufletești;

Bucură-te, cel ce ai purtat statornic luptele nevoinței trupești;

Bucură-te, cel ce ai urât orice lâncezeală și lenevie;

Bucură-te, că ai împlinit cu sârg făgăduințele călugăriei;

Bucură-te, izbândă asupra vrăjmașilor nevăzuți;

Bucură-te, izbăvitor al celor în necazuri căzuți;

Bucură-te, sădire a credinței lui Hristos în inimi;

Bucură-te, mijlocitor al nostru la tronul Treimii;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 7

Numai lui Dumnezeu, Dătătorul de viață, dorind a-I plăcea, ca o lumânare de ceară ți-ai topit trupul tău în chip înțelept, cinstite Dionisie, și Lui I-ai încredințat duhul tău, care acum se bucură cu îngerii și cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Nou arătat fiind între Sfinții Cuvioși preoți și laudă de mult preț a Bisericii lui Hristos, Cuvioase Dionisie de la Colciu, te-ai arătat izvor al darurilor Mângâietorului Duh; pentru care, cu evlavie îți strigăm:

Bucură-te, alăută a neagonisirii;

Bucură-te, harpă a neosândirii;

Bucură-te, psaltire a purtării desăvârșite;

Bucură-te, chimval al cugetării smerite;

Bucură-te, fluier al dreptei socotințe și al ascultării;

Bucură-te, trâmbiță a bunătății și a răbdării;

Bucură-te, că ai mărit stăpânirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai doborât sprânceana celui rău;

Bucură-te, făclie purtătoare de lumină a curăției;

Bucură-te, picătură a înțelepciunii și a trezviei;

Bucură-te, frumusețe a minunatelor fapte;

Bucură-te, strălucire a luptelor luminate;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 8

Ca un străin ai intrat în Sfântul Munte, casnicule al sfinților îngeri, duhovnicescule Dionisie, și pe acesta îl socoteai smerită casă de oaspeți pentru vremea vieții tale pământești, cântând Domnului: Aliluia!

Icosul 8

Cuvioase Dionisie, bogăție a dumnezeieștilor daruri, ca un înger ai viețuit în Schitul Colciu și comoara sfaturilor tale ai făcut-o cunoscută credincioșilor care se sârguiau să le asculte și care luminat strigau ție:

Bucură-te, gură a dumnezeieștii cunoștințe;

Bucură-te, băutură a dreptei credințe;

Bucură-te, îndreptător neînșelat al celor cu bun cuget;

Bucură-te, lucrător al virtuților hrănitoare de suflet;

Bucură-te, chip al blândeții și pildă de înfrânare;

Bucură-te, dar ceresc pentru cei ce au nevoie de îndrumare;

Bucură-te, vindecător al celor cuprinși de boli;

Bucură-te, compătimitor al celor aflați în nevoi;

Bucură-te, Părinte îngăduitor celor ce se căiesc;

Bucură-te, dăruitor cu voie bună celor ce flămânzesc;

Bucură-te, toiag de sprijin sufletelor zdruncinate;

Bucură-te, stea călăuzitoare celor întunecați de păcate;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 9

Părinte Dionisie, purtătorule de Duh Sfânt, te rugai stăruitor înaintea de spovedirea fiecăruia și îndată după ea, ca un solitor fierbinte către Ziditorul pentru cei ce veneau să se mărturisească la tine și fierbinte strigau: Aliluia!

Icosul 9

Cu vărsările lacrimilor tale, ai sfințit, în vremurile din urmă, Sfântul Munte, îndumnezeitule Dionisie, și ai rourat inimile aflate în negura patimilor trupești ale celor ce alergau la povățuirile tale și strigau ție cu credință neclintită:

Bucură-te, șuvoi de întărire;

Bucură-te, leagăn de milostivire;

Bucură-te, cel ce ai atras harul Duhului, prin nevoințe;

Bucură-te, vultur cu aripi de aur al dreptei socotințe;

Bucură-te, pasăre singuratică, pe acoperiș cântătoare;

Bucură-te, fântână a înainte-vederii, de taine privitoare;

Bucură-te, cel ce pe toți i-ai odihnit sufletește;

Bucură-te, iar inimile celor ce scapă la tine le veselește;

Bucură-te, iubitor al sărăciei Domnului Hristos;

Bucură-te, fluier al iubirii Lui, cu cântec duios;

Bucură-te, îndrumător al sufletelor smerite;

Bucură-te, sprijin al nostru în necazuri cumplite;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 10

Stâlp al cinstirii lui Dumnezeu te-ai arătat, trâmbițând nearătarea și aspra viețuire în Colciu, cu trâmbița ostenelilor, Cuvioase Dionisie, nevoitorule, și ai îndemnat spre dobândirea îndumnezeirii pe toți cei ce strigă: Aliluia!

Icosul 10

Te-ai arătat cinstit întâistătător al Chiliei Sfântului Gheorghe purtătorul de biruință, de la Colciu, vrednicule de cinstire Dionisie, și pe aceasta cu mâinile tale ai ridicat-o din temelii, fericite, pentru care cetele credincioșilor strigă ție:

Bucură-te, povățuitor desăvârșit și luminat;

Bucură-te, învățător de Dumnezeu insuflat;

Bucură-te, cel ce ne arăți calea, cu iscusință;

Bucură-te, cunoscător al Treimii de o ființă;

Bucură-te, stâlp și întărire a viețuirii pustnicești;

Bucură-te, zid și întărire a liniștii sufletești;

Bucură-te, cel ce, deși orb, vedeai cele tăinuite;

Bucură-te, că ai dobândit bunătățile făgăduite;

Bucură-te, pahar care ne aduci veselie;

Bucură-te, vestitor al învierii cu bucurie;

Bucură-te, înțelept dascăl al credincioșilor;

Bucură-te, îndrumător iscusit al monahilor;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 11

După datorie împodobim cu mirurile bine-mirositoare ale cântărilor dumnezeiasca ta pomenire, fericite Dionisie, primind binefacerile înțeleptelor tale cuvinte și pururea cântând Dătătorului de viață: Aliluia!

Icosul 11

Luminezi în toată lumea cu razele virtuților tale și cu strălucirea cuvioasei tale viețuiri, Dionisie, cinstit locuitor al Colciului și luminat cetățean al Athosului primitor de străini, ai cărui monahi strigă ție:

Bucură-te, cel ce cu smerenia ai strălucit;

Bucură-te, cel cu străvederea împodobit;

Bucură-te, luminător în Athos cu nevoința necontenită;

Bucură-te, pildă de viață îmbunătățită;

Bucură-te, că ai risipit negura patimilor omenești;

Bucură-te, că ai luminat obștile călugărești;

Bucură-te, scăpare a ucenicilor de norul neascultării;

Bucură-te, ferire de ispitele neștiinței, trândăviei și uitării;

Bucură-te, făclie care ne luminezi umbletele;

Bucură-te, cămară care ne odihnești sufletele;

Bucură-te, stingere a păcatelor prin pocăință stăruitoare;

Bucură-te, călăuză către împărăția cea netrecătoare;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 12

Bucură-te, Dionisie, cel ce în pace ți-ai săvârșit viața și ai primit cunună dumnezeiască din mâna lui Iisus, Răsplătitorul nevoințelor, al Cărui nume l-ai slăvit prin ostenelile tale, cântându-I fără tăcere: Aliluia!

Icosul 12

Învrednicește-ne să cântăm cu evlavie luptele tale din Athos, purtătorule de Dumnezeu Dionisie, pe care cu smerenie le-ai săvârșit spre dobândirea răsplătirii chemării celei de sus. Deci, ajungând acum locuitor al cerului, strigăm ție din inimă:

Bucură-te, cel vestit între Părinți pentru chibzuință;

Bucură-te, că ai cântat lui Dumnezeu cu bună-cuviință;

Bucură-te, crin al Athosului, din România răsărit;

Bucură-te, al credincioșilor sfătuitor nerătăcit;

Bucură-te, stareț la care au venit monahii și clericii;

Bucură-te, duhovnic al multor păstori ai Bisericii;

Bucură-te, rouă care aduci mângâiere în cugete;

Bucură-te, harpă care veselești suflete;

Bucură-te, icoană luminoasă a blândeții;

Bucură-te, grădină plăcută a bunătății;

Bucură-te, pentru cei orbi toiag și povățuire;

Bucură-te, rugător de foc pentru a noastră mântuire;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Condacul 13

O, Cuvioase Părinte Dionisie, stea nouă a Athonului, tu ai luminat lumea cu strălucitoarele raze ale rugăciunilor tale, ale neagonisirii și ale asprei nevoințe a trupului; pentru aceasta, noi, credincioșii, cântăm lui Hristos împreună cu tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 1

Crin bine înflorit și înmiresmat al grădinii Athonului, de Dumnezeu cugetătorule Dionisie, floare a Schitului Colciu, care reverși mireasma de mir a virtuții, primește cântarea celor ce te cinstesc și strigă ție cu neclintită credință:

Bucură-te, vlăstar ales al României;

Bucură-te, a înțelepciunii lui Dumnezeu făclie;

Bucură-te, cel de o râvnă cu Părinții cei de demult;

Bucură-te, cel de un lăcaș cu nevoitorii Muntelui Sfânt;

Bucură-te, diademă a trezviei și a rugăciunii necontenite;

Bucură-te, strălucire a credinței și a vieții îndumnezeite;

Bucură-te, că pe cei credincioși la cer i-ai călăuzit;

Bucură-te, că mângâi pe cei ce se chinuiesc cumplit;

Bucură-te, odor al celor cu purtare cuvioasă;

Bucură-te, oglindă a harului, cu totul luminoasă;

Bucură-te, dreptar de virtuoasă viețuire;

Bucură-te, a fericirii cerești strălucire;

Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

Rugăciune

De Dumnezeu purtătorule Părinte Dionisie, cel ce, prin pilda vieții și prin cuvânt, ai strălucit harul dumnezeiesc în inimile celor ce te-au ascultat, luminează și mintea noastră, ca să se poată îndrepta pe calea poruncilor sfinte ale Evangheliei; alungă de la noi jugul cel greu al patimilor, încât, curățindu-ne, să dobândim setea după cunoașterea duhovnicească și să căutăm fericirea de negrăit. Ajută-ne să agonisim râvnă sfântă, pocăință curată, rugăciune stăruitoare, smerenie adevărată, comoara virtuților și bogăția darurilor harului, ca să ne învrednicim, împreună cu tine, să lăudăm pe Dumnezeu cel în Treime închinat: Tatăl și Fiul și Preasfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Pe învățătorul păcii Domnului și al dragostei, care a sfințit Colciul prin nevoințe și preablând a îndrumat cu înțelepciune ceata călugărilor și a creștinilor spre cereștile lăcașuri, să-l cinstim, zicând: Bucură-te, Cuvioase Dionisie!

(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)