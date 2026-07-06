Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeţ (6 iulie)

Data: 06 Iulie 2026

Condacul 1

Pe iubitoarea de Hristos și de aproapele, pe ceea ce, mai întâi, în căsnicie, a fost mamă și soție mult-răbdătoare, apoi în obște cu fecioarele s-a întrecut în tăcere, în blândețe și în smerenie, să o lăudăm, strigând: Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Icosul 1

Arat-ai ogorul inimii tale cu plugul ostenelilor, de Dumnezeu cinstitoare Filotimia, și ai semănat sămânța faptelor bune și sâmburele dumnezeieștilor porunci, secerând virtuțile care au hrănit sufletul tău și al celor de lângă tine; pentru aceasta, zicem:

Bucură-te, a lui Hristos închinătoare;

Bucură-te, de aproapele iubitoare;

Bucură-te, vas al tăcerii cuvântătoare;

Bucură-te, pas către lumina înțelegătoare;

Bucură-te, că ai născut astrul neapus al Apusenilor;

Bucură-te, că ai răsărit ca o stea deasupra Râmețului;

Bucură-te, adânc al liniștii care ne cuprinde;

Bucură-te, liman al păcii care ne pătrunde;

Bucură-te, prin care primim mângâiere;

Bucură-te, prin care ajungem la nemâniere;

Bucură-te, a noastră ocrotitoare;

Bucură-te, a tuturor ajutătoare;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 2

Baia nașterii de a doua a pus în tine Izvorul vieții, care a spălat greșeala strămoșească și te-a înrâurit pe tine și pe cei născuți din tine să ajungeți la marea faptelor bune, ca împreună să cântați lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Comoara credinței ai moștenit-o de la evlaviosul tău tată care ți-a fost călăuză spre cele cerești, iar el a primit-o de la sihastrii care s-au nevoit la Chiliile ce au dat numele satului tău și, descoperind-o prin tine tuturor, îți strigăm:

Bucură-te, vlăstar al Bălăneștiului;

Bucură-te, acoperământ al Buzăului;

Bucură-te, prin Tainele Bisericii curățită;

Bucură-te, cu podoabele harului împodobită;

Bucură-te, că prin baia din apă și Duh te-ai spălat;

Bucură-te, că Izvorul vieții cu cele cerești te-a adăpat;

Bucură-te, moștenitoare a credinței adevărate;

Bucură-te, mărturisitoarea acesteia prin fapte;

Bucură-te, a sihastrilor rod târziu;

Bucură-te, al creștinilor sprijin viu;

Bucură-te, putere în plângerea păcatelor;

Bucură-te, ajutor spre îndreptarea faptelor;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 3

Domnul Dumnezeul tău te-a purtat tot drumul ce l-ai străbătut, și nu cu ochi omenesc, ci cu ochiul credinței privind judecățile Lui cele mai presus de înțelegere, nu ai pierdut nădejdea, ci în toate ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Eva și toate fiicele ei au fost osândite ca în dureri să-și nască pruncii, dar se vor mântui prin nașterea de fii, dacă vor stărui cu înțelepciune în credință, în iubire și în sfințenie, iar tu așa făcând, fericită, te-ai învrednicit a primi laudele acestea:

Bucură-te, credință neclintită;

Bucură-te, nădejde împlinită;

Bucură-te, că ai împlinit calea cea după fire;

Bucură-te, că ai ajuns la cele mai presus de fire;

Bucură-te, ceea ce te-ai supus fără cârtire bărbatului tău;

Bucură-te, ceea ce ai lăudat judecățile lui Dumnezeu;

Bucură-te, că, răbdând durerile nașterii de fii, te-ai mântuit;

Bucură-te, că, primind durerile pierderii de fii, te-ai curățit;

Bucură-te, a mamelor sprijinitoare;

Bucură-te, a pruncilor ocrotitoare;

Bucură-te, lauda strămoașei Eva;

Bucură-te, rugătoare către Fecioara Maria;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 4

Femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată, căci după cum a născut cu trup pe fiii ei, așa va naște și duh de mântuire în cei din jurul ei, ca, punând bun început — frica Domnului, să-I cânte Lui cu toată casa ei: Aliluia!

Icosul 4

Gătește-te spre întâmpinarea Dumnezeului tău, zice Prorocul, iar tu ai înțeles, Cuvioasă, să întâmpini toate greutățile vieții ca însuși pe Domnul și așa, primindu-le, părtașă te-ai făcut Crucii Lui și binecuvântării revărsate prin aceasta; pentru care îți zicem:

Bucură-te, mucenită în căsătorie;

Bucură-te, a căminului temelie;

Bucură-te, a rânduielilor sfinte împlinitoare;

Bucură-te, a lui Hristos smerită următoare;

Bucură-te, că, prin tine, Dumnezeu a lucrat pe pământ;

Bucură-te, că ai cinstit al căsniciei neprihănit așezământ;

Bucură-te, încununare veșnică a greutăților;

Bucură-te, încuviințare a crucii încercărilor;

Bucură-te, a soțului tău laudă;

Bucură-te, a pruncilor tăi pavăză;

Bucură-te, cugetare a dreptății;

Bucură-te, alungare a răutății;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 5

Holdele tale le-ai adăpat cu lacrimile și sudorile necazurilor și ale ostenelilor tale, purtându-ți pruncii pe umeri și trudind cu mărime de suflet ca să-i crești și să-i arăți vase de cinste în Biserica lui Hristos, Căruia cânți: Aliluia!

Icosul 5

Iarbă care trece: dimineața înflorește și seara se usucă, așa sunt anii omului, iar tu, Sfântă, ai văzut acestea cu sfâșiere de inimă când ai îngropat șapte dintre fiii tăi, dar, prin mila Domnului, te-ai veselit pentru zilele în care te-ai smerit, pentru anii în care ai văzut rele, iar noi îți cântăm:

Bucură-te, suflet de durere sfâșiat;

Bucură-te, cuget de Dumnezeu mângâiat;

Bucură-te, că, prin dureri, la Dumnezeu ai ajuns;

Bucură-te, că te-ai supus judecăților de nepătruns;

Bucură-te, ceea ce ai primit duhovnicește încercările;

Bucură-te, ceea ce ai trecut cu folos focul ispitelor;

Bucură-te, sudoare schimbată în picur de mir;

Bucură-te, ghimpe în trup preschimbat în trandafir;

Bucură-te, ogor al inimii udat de lacrimi;

Bucură-te, odor al lacrimii ce bucură inimi;

Bucură-te, a ostenelilor înflorire;

Bucură-te, a necazurilor risipire;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 6

În sfântul botez ai primit numele Filofteia, care arată iubirea ta de Dumnezeu, și ai trăit cum ți-a fost numele, primind de la Domnul daruri duhovnicești și bucuria milosteniei, pentru care cei odihniți de tine Îi cântă Dăruitorului a toate: Aliluia!

Icosul 6

Jugul cel bun și povara cea ușoară le-ai luat asupra ta, punându-ți-le în spate Sfântul Dometie, pe care l-ai născut după trup și care te-a născut după duh, din mamă făcându-te fiică, iar noi îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce pe Dumnezeu L-ai iubit;

Bucură-te, ceea ce de la El daruri ai primit;

Bucură-te, a mamelor vădită biruință;

Bucură-te, a monahiilor mare cuviință;

Bucură-te, că te-ai purtat față de toți cuviincios;

Bucură-te, că acum ne ești tuturor spre folos;

Bucură-te, pântece născător de sfințenie;

Bucură-te, cuget iubitor de smerenie;

Bucură-te, a obștii monahiilor mângâiere;

Bucură-te, a Mănăstirii Râmețului tămâiere;

Bucură-te, a Evangheliei împlinitoare;

Bucură-te, a slavei cerești căutătoare;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 7

Lumea ai lepădat-o, trăindu-i greutățile ca pe o luare a crucii și curățindu-te în încercări; de aceea, la vreme potrivită ai mers la mănăstire, ca să-ți desăvârșești lucrarea și neîncetat să-I cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Mamă desăvârșită înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor te-ai arătat, iar apoi, ca să treci de la cele ale firii la cele mai presus de fire, urmat-ai îngerilor și te-ai întrecut cu fecioarele în nevoințele îndumnezeirii; deci, primește aceste laude:

Bucură-te, pildă a blândeții;

Bucură-te, sfințire a cărunteții;

Bucură-te, icoană a mamei desăvârșite;

Bucură-te, chip al monahiei împlinite;

Bucură-te, ceea ce fiilor tăi le-ai fost bună învățătoare;

Bucură-te, că fiul tău ți-a fost lumină călăuzitoare;

Bucură-te, floare aleasă în grădina cerească;

Bucură-te, roadă din livada duhovnicească;

Bucură-te, că încercările te-au înțelepțit;

Bucură-te, că ispitele te-au curățit;

Bucură-te, prin care primim întărire;

Bucură-te, prin care avem îndrăznire;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 8

Nimic pentru tine însăți nu țineai, ci totul împărțeai cu ceilalți, cunoscând din cercare că mai fericit este a da decât a lua, asemenea fiului tău, numit de toți „cel milostiv”; deci, împreună cu el cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Obiceiul de a nu te cruța pe tine pentru familia ta cea mare te-a pregătit pentru a putea primi darul milostivirii, căci tot ceea ce ai făcut bun cu ai tăi ai făcut apoi cu ceilalți, iar acum mijlocești pentru noi, cei ce îți aducem cântarea aceasta:

Bucură-te, împărtășire a bunătății;

Bucură-te, înăbușire a răutății;

Bucură-te, prin care cunoaștem milostivirea;

Bucură-te, prin care lepădăm lăcomia;

Bucură-te, că pentru ceilalți, nu pentru tine ai trăit;

Bucură-te, că pe tine pentru ceilalți fără preget te-ai jertfit;

Bucură-te, cea care, dăruind, nu te-ai păgubit;

Bucură-te, cea care, sărăcind, te-ai îmbogățit;

Bucură-te, mână întinsă tuturor;

Bucură-te, inimă închisă răutăților;

Bucură-te, a noastră din cer miluitoare;

Bucură-te, a nevoilor risipitoare;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 9

Pe nimeni niciodată nu ai vorbit de rău, ci, jertfindu-te, te-ai umplut de iubirea pentru aproapele, și nu știai de ținerea în minte a răului, că lacrima necazurilor a stins întru tine toată mânia și te-a umplut de blândețe; și așa, cu îndrăzneală, cântai Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Răutate nu s-a aflat în sufletul tău curățit în cuptorul ispitelor și nici de judecată nu știai, ci doar te supuneai judecăților Domnului, iar osândirea era departe de tine, căci te adăpa dragostea; pentru aceasta, îți strigăm:

Bucură-te, cea străină de clevetire;

Bucură-te, fericire ivită din jertfire;

Bucură-te, că L-ai lăsat pe Dumnezeu să judece;

Bucură-te, că pe vrăjmaș nu-l lași să ne întunece;

Bucură-te, cea care, în necazuri, ți-ai stins mânia;

Bucură-te, cea care, cu supunerea, ai omorât trufia;

Bucură-te, frumusețe neîntrecută a blândeții;

Bucură-te, alungare neîndurată a tristeții;

Bucură-te, cea fără ținere de minte a răului;

Bucură-te, cea fără preget în lucrarea binelui;

Bucură-te, că arăți a urii deșertăciune;

Bucură-te, că vădești a iubirii desăvârșire;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 10

Săgeți de la Cel Atotputernic ai socotit a fi necazurile, căci durerea pierderii de fii ai trăit-o, și în lume, și la mănăstire, dar cu smerenie le-ai dus pe toate și te-ai înălțat, ca o icoană a sfințeniei, din Râmeț, ca noi să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Știut-ai să rabzi și să taci, iar acestea două te-au sfințit, că răbdai cu înțelegere și tăceai cu pricepere, înțelepciunea lui Dumnezeu cârmuindu-te, ca prin cele rele să ajungi la sfințenie, pentru care îți cântăm:

Bucură-te, tăcere întru cunoștință;

Bucură-te, fugă de necuviință;

Bucură-te, ceea ce, negrăind, pe alții îi învățai;

Bucură-te, ceea ce, nimic zicând, către Dumnezeu strigai;

Bucură-te, că, socotindu-te nevrednică, limba ți-ai înfrânat;

Bucură-te, că, știindu-ți greutățile, în rugă te-ai adunat;

Bucură-te, că ai pus gurii tale strajă;

Bucură-te, că, pentru Domnul, ai lepădat orice grijă;

Bucură-te, a multei grăiri alungare;

Bucură-te, a ridicării glasului neștiutoare;

Bucură-te, oprire a deșertăciunii;

Bucură-te, înălțare a rugăciunii;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 11

Trăit-ai, adâncită în tine însăți, dumnezeiasca Liturghie, la care te vedeai cu adevărat în Împărăția cerurilor, și ai primit mângâierile cele de acolo, pacea lui Hristos în jurul tău răspândind și liniștea vieții veșnice împărtășind, ca toți împreună cu tine să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ținut-ai, fără abatere, neîncetata rugăciune, adâncindu-ți mintea în tainițele inimii, iar când numele preasfânt al Domnului a strălucit în întuneric, te-ai rugat pentru tot omul, ca peste toți să se reverse lumina harului; de aceea, îți cântăm:

Bucură-te, necontenire a rugăciunii;

Bucură-te, neprimire a înșelăciunii;

Bucură-te, primitoare a mângâierilor cerești;

Bucură-te, mijlocitoare a bunătăților dumnezeiești;

Bucură-te, ceea ce te-ai îndulcit de numele Domnului;

Bucură-te, ceea ce te-ai învrednicit de darurile Duhului;

Bucură-te, a rugăciunii neîncetate trudnică;

Bucură-te, în mijlocirea pentru lume rodnică;

Bucură-te, că mâini înălțai pentru noi, păcătoșii;

Bucură-te, că genunchii i-ai plecat pentru toți credincioșii;

Bucură-te, adâncire în taina Liturghiei;

Bucură-te, suire pe cărarea Împărăției;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 12

Urcat-ai ca un serafim la cer, după cum a mărturisit Sfântul Duh prin gura Cuviosului Porfirie, căci tăcerea ta ascundea focul iubirii dumnezeiești, pe care împărtășește-l și nouă, ca să cântăm lui Hristos: Aliluia!

Icosul 12

Vremea mutării tale la cele veșnice ți-a fost vestită de sfântul tău fiu, Cuviosul Dometie, care a și venit și te-a luat ca să te însoțească spre cereștile lăcașuri, de unde, te rugăm, nu ne trece cu vederea pe noi, care-ți cântăm așa:

Bucură-te, sprijin al pruncilor și al mamelor;

Bucură-te, mângâietoare a monahiilor;

Bucură-te, cu Sfântul Dometie împreună mijlocitoare;

Bucură-te, cu acesta, pentru noi, la Treime solitoare;

Bucură-te, că ai urcat la cer cu aripi de serafim;

Bucură-te, că-L privești pe Hristos cu ochi de heruvim;

Bucură-te, ardere în dragostea dumnezeiască;

Bucură-te, tainică rugăciune la măsură îngerească;

Bucură-te, lauda Târlelor Filiului;

Bucură-te, pavăza Râmețului;

Bucură-te, prin rugăciune ocrotitoare;

Bucură-te, a tuturor ajutătoare;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Condacul 13

Zicem ție, de Dumnezeu iubitoare Filotimia, ceea ce strălucești cu smerenia și te-ai sfințit în necazuri: Primește laudele noastre și ne izbăvește de toate primejdiile, învățându-ne să ieșim cu folos din greutățile vieții, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 1

Arat-ai ogorul inimii tale cu plugul ostenelilor, de Dumnezeu cinstitoare Filotimia, și ai semănat sămânța faptelor bune și sâmburele dumnezeieștilor porunci, secerând virtuțile care au hrănit sufletul tău și al celor de lângă tine; pentru aceasta, zicem:

Bucură-te, a lui Hristos închinătoare;

Bucură-te, de aproapele iubitoare;

Bucură-te, vas al tăcerii cuvântătoare;

Bucură-te, pas către lumina înțelegătoare;

Bucură-te, că ai născut astrul neapus al Apusenilor;

Bucură-te, că ai răsărit ca o stea deasupra Râmețului;

Bucură-te, adânc al liniștii care ne cuprinde;

Bucură-te, liman al păcii care ne pătrunde;

Bucură-te, prin care primim mângâiere;

Bucură-te, prin care ajungem la nemâniere;

Bucură-te, a noastră ocrotitoare;

Bucură-te, a tuturor ajutătoare;

Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!

Rugăciune

O, smerită și mult rugătoare în tăcere, Sfântă Filotimia, te rugăm ca lumina chipului tău, cea născută din curăția inimii, să veselească fețele noastre întristate de neputințe și să curețe sufletele noastre înnegrite de păcate! Blândețea ta, în care se oglindește bunătatea lui Dumnezeu, să ne întărească în buna nădejde și să ne deschidă către rostirea numelui lui Iisus, Care să lumineze adâncurile inimilor noastre! Pune strajă buzelor noastre, ca să nu vorbim de rău pe nimeni, să nu clevetim și să nu judecăm, ca să avem îndrăznire în ziua înfricoșătoarei Judecăți! Cădem înaintea bunătății tale și îți cerem să întărești familiile celor credincioși în iubirea de Hristos, să păzești pe pruncii creștinilor, ca să crească întru învățăturile Sfintei Evanghelii, spre întărirea poporului nostru! Ajută-ne să ne supunem judecăților negrăite ale lui Dumnezeu și toate greutățile să știm a le trece spre folosul sufletelor noastre, ca să slăvim împreună cu tine pe Preasfânta Treime, în vecii vecilor.

Condacul 1

Pe iubitoarea de Hristos și de aproapele, pe ceea ce, mai întâi, în căsnicie, a fost mamă și soție mult-răbdătoare, apoi în obște cu fecioarele s-a întrecut în tăcere, în blândețe și în smerenie, să o lăudăm, strigând: Bucură-te, Sfântă Filotimia, de Dumnezeu cinstitoare!