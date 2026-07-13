Acatistul Sfântului Corneliu Sutașul (13 septembrie)

Data: 13 Iulie 2026

Condacul 1

Păstor al Bisericii te-a arătat Dumnezeu şi vrednic iconom al Tainelor Lui, sutaşule Corneliu, cel ce mai întâi dintre păgâni ai venit la Hristos, iar, cu puterea Sfântului Duh ce lucra prin tine, pe cei din întunericul păgânătăţii i-ai adus la lumina cunoştinţei Sfintei Treimi. Pentru aceasta, îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Icosul 1

Întreită încredinţare luând Petru prin vedenie, a înţeles marea iubire a lui Dumnezeu pentru toate popoarele pământului, pe care El le-a chemat la curăţire şi înnoire prin jertfa lui Hristos. Astfel, primind pe Apostolul Său în casa ta, ai cerut botezul, făcându-te pârgă a mântuirii neamurilor, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce, deşi erai păgân, vieţuire vrednică aveai;

Bucură-te, cel ce, prin milostenii, pe Dumnezeu cinsteai;

Bucură-te, cel ce vedenie îngerească ai primit;

Bucură-te, că la tine Apostolul Petru a venit;

Bucură-te, cel ce, prin el, ai crezut în Mântuitorul;

Bucură-te, cel ce, astfel, ai aflat Adevărul;

Bucură-te, primitor de haină împărătească;

Bucură-te, căutător de cetate cerească;

Bucură-te, cel ce de cuvântul Domnului ai însetat;

Bucură-te, cel ce întru Hristos te-ai îmbrăcat;

Bucură-te, că întreaga ta casă a dobândit mântuire;

Bucură-te, că şi slugile tale au aflat izbăvire;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 2

Văzându-l pe Apostolul de care ţi-a vorbit îngerul în vedenie, te-ai închinat lui cu gând omenesc. Dar acesta te-a ridicat la închinarea cea adevărată a lui Iisus Hristos, singurul vrednic de cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Postind până la ceasul al şaselea din zi şi rugându-te lui Dumnezeu totdeauna, făceai multe milostenii pentru mântuirea ta şi a casei tale. Pentru aceasta, Dumnezeu S-a milostivit spre tine şi ţi-a dat cunoştinţa cea adevărată a mântuirii, care vine numai prin Hristos, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că om drept te socotea poporul evreu;

Bucură-te, că rugăciunea ta curată se înălţa la Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce de la înger strălucitor ai primit vestire;

Bucură-te, cel ce îndată ai trimis după Petru spre a afla mântuire;

Bucură-te, că acesta a văzut vedenie privitoare la tine;

Bucură-te, cel dintâi păgân chemat a fi părtaş Bisericii creştine;

Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a arătat nepărtinitor;

Bucură-te, cel însufleţit cu dumnezeiescul dor;

Bucură-te, că gândul bun ţi-a devenit făptuire;

Bucură-te, că faptele bune ţi-au fost spre zidire;

Bucură-te, că Hristos a primit a ta rugăciune;

Bucură-te, că Duhul Sfânt S-a revărsat peste tine;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 3

Urmând lui Petru, cel ce ţi-a descoperit calea mântuirii, ai primit de la el şi harul arhieriei, apoi ai străbătut mulţime de ţări şi cu osârdie ai propovăduit Evanghelia mântuirii la toată făptura, luminând cu slujirea ta pe toţi, ca să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Aflând că filosoful Dimitrie îşi pierdea sufletul împreună cu locuitorii cetăţii Schipsis, pe care o cârmuia spre închinarea la idoli, ai mers degrabă spre luminarea celor ce erau în întunericul necunoştinţei, pentru care şi noi ne sârguim a-ţi cânta:

Bucură-te, cel ce ai primit darurile apostoleşti;

Bucură-te, cel ce izbăveşti pe robii celor pământeşti;

Bucură-te, cel ce ridici din adâncul relei neştiinţe;

Bucură-te, rază curată a dreptei credinţe;

Bucură-te, cel ce luminezi cu adevărul pe cei ce rătăcesc;

Bucură-te, cel ce împaci cu Dumnezeu pe cei ce se pocăiesc;

Bucură-te, izbăvitor minunat al celor ce au căzut;

Bucură-te, cel ce ne scoţi din ghearele leului nevăzut;

Bucură-te, cel ce nu laşi pe vrăjmaş să ne vâneze;

Bucură-te, cel ce minţile ni le ţii treze;

Bucură-te, cel ce Preasfintei Treimi te-ai închinat;

Bucură-te, cel ce, prin rugăciune, pe idoli i-ai surpat;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 4

Rugăciune curată înălţând lui Dumnezeu, ai surpat templul idolesc, spre mânia dregătorului care te-a legat în temniţă, vrând să te dea morţii. Dar îngerul Domnului te-a dezlegat din legături, iar păgânii te-au aflat liber pe tine, cel ce cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Văzând preaslăvitele minuni săvârşite de tine, mulţimea păgânilor a început să strige: „Mare este Dumnezeul creştinilor!” Iar cei izbăviţi de slujirea idolească s-au învăţat a cânta împreună cu noi:

Bucură-te, cel ce rugăciune curată ai înălţat;

Bucură-te, cel ce templul lui Zeus l-ai surpat;

Bucură-te, cel ce, pentru aceasta, prigoană ai răbdat;

Bucură-te, cel ce mulţime de oameni ai botezat;

Bucură-te, mângâietor al celor aflaţi în suferinţă;

Bucură-te, sprijinitor al celor slabi în credinţă;

Bucură-te, curăţitor al păcătoşilor;

Bucură-te, luminător al necredincioşilor;

Bucură-te, al celor înviforaţi liman al nădejdii;

Bucură-te, ajutător al celor cuprinşi de primejdii;

Bucură-te, izbăvitor din grele năpaste;

Bucură-te, prieten la vremea încercărilor noastre;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 5

Prinse între dărâmăturile templului idolesc, rudele dregătorului Dimitrie au aflat de la îngeri vestea mântuirii prin robul lui Hristos, Corneliu, care i-a învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Minuni uimitoare şi glasuri de îngeri s-au pogorât în cetatea păgână prin tine, Sfinte Corneliu, încredinţându-i pe toţi de puterea lui Hristos Dumnezeu şi de marea Sa iubire. Pentru aceasta, împreună cu ei te lăudăm în cântări de veselie, zicând:

Bucură-te, vestitor al lui Dumnezeu pe pământ;

Bucură-te, făcător de minuni în numele Celui Preasfânt;

Bucură-te, că îngerii cântă vrednicia ta;

Bucură-te, că Domnul laudă credinţa ta;

Bucură-te, vindecător al celor demonizaţi;

Bucură-te, mângâietor al celor tulburaţi;

Bucură-te, luminător al conştiinţei;

Bucură-te, propovăduitor al credinţei;

Bucură-te, rază de adevăr dumnezeiesc;

Bucură-te, liman de ajutor ceresc;

Bucură-te, veselie a tuturor neamurilor;

Bucură-te, chemare la Hristos a popoarelor;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 6

Arhiereu al Dumnezeului celui Preaînalt fiind, ai dezrădăcinat spinii păgânătăţii şi ai semănat dreapta credinţă în inimile oamenilor, învăţându-i a slăvi mereu pe Preasfânta Treime, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Cu înţelepciune păstorind vreme îndelungată turma încredinţată ţie, ai coborât milostivirea lui Dumnezeu şi binefacerile Lui peste toţi cei ce au lepădat înşelăciunea acestei lumi şi au îmbrăţişat povara uşoară a lui Hristos. Pentru aceasta, te lăudăm aşa:

Bucură-te, al altarului evlavios slujitor;

Bucură-te, al păgânilor luminător;

Bucură-te, comoara cereştilor daruri;

Bucură-te, al Păstorului fluier de aur;

Bucură-te, slavă a păstorilor;

Bucură-te, laudă a păstoriţilor;

Bucură-te, cel numit de credincioşi adevărat părinte;

Bucură-te, săvârşitor al Tainelor Sfinte;

Bucură-te, candelă a bunei-cuviinţe;

Bucură-te, ostenitor în aspre nevoinţe;

Bucură-te, ostaş al lui Hristos;

Bucură-te, sfătuitor de folos;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 7

Plin fiind de zile, ţi s-a vestit fericitul sfârşit şi ai înmulţit rugăciunea şi postul. Pentru aceea, ca un bun păstor, ai chemat la tine pe toţi din cetate, îndemnându-i să vieţuiască în credinţă, în dragoste şi în toate faptele bune, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Ca oarecând Marele Arhiereu Hristos în Grădina Ghetsimani, ţi-ai plecat genunchii pentru cei pe care i-ai adus la sfânta luminare. Aceştia au strigat într-un glas: „Amin!”, iar tu, cu bucurie, ţi-ai dat duhul în mâinile Domnului pe care L-ai slujit; pentru care, împreună cu ei, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce glas din cer ai auzit;

Bucură-te, cel ce cununa dreptăţii ai primit;

Bucură-te, cel ce pentru toţi te-ai rugat;

Bucură-te, cel ce cu cinste ai fost îngropat;

Bucură-te, că Domnul te-a fericit;

Bucură-te, că întru moarte nu ne-ai părăsit;

Bucură-te, cel ce pe idoli la pământ i-ai surpat;

Bucură-te, că mormântul tău în locul templului a fost aşezat;

Bucură-te, cel ce păgâneasca înşelăciune ai zdrobit;

Bucură-te, cel ce nou loc de rugăciune ai zidit;

Bucură-te, cel ce şi în moarte slujitor al lui Hristos te-ai dovedit;

Bucură-te, că izvor de tămăduiri mormântul tău a devenit;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 8

Mulţi ani au înălţat rugăciuni la mormântul tău cei pe care i-ai adus la Hristos, dar, ducându-se toţi la Domnul, a rămas neştiut locul acela, iar rugii au acoperit comoara cea de mare preţ. Însă, prin minune descoperite fiind moaştele tale, de bucurie ne-ai umplut, pentru care strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

În vis te-ai arătat, Sfinte, episcopului Silvan şi locul sfintelor tale moaşte l-ai descoperit acestuia. Deci, izvor de bună mireasmă au aflat preoţii şi credincioşii la mormântul tău, fericite, şi, cu îngerii împreună, au strigat:

Bucură-te, vas de mir ales;

Bucură-te, că mireasma Duhului ai cules;

Bucură-te, izvor de tămăduiri;

Bucură-te, harfă cu dulci versuiri;

Bucură-te, frumuseţe prealuminată;

Bucură-te, dragoste neîntinată;

Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit;

Bucură-te, pomul cel de îngeri sădit;

Bucură-te, mărgăritar mult-luminos;

Bucură-te, prieten credincios;

Bucură-te, floare duhovnicească;

Bucură-te, mană cerească;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 9

Evghenie, cel de bun neam, de bucuria vederii tale în vis s-a învrednicit şi de averea lui cea multă s-a lipsit, iar ţie, Sfinte, biserică ţi-a ridicat, înfrumuseţând-o cu toată podoaba şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu lumânări în mâini şi cu cântări întreit-sfinte au venit la mormântul tău credincioşii împreună cu evlaviosul Evghenie şi cu Silvan arhiereul, dar racla pe mâini nu au luat-o, ci nevăzute mâini au purtat-o către biserica cea nouă. Pentru aceasta, te lăudăm pe tine, Părinte, strigând:

Bucură-te, că, văzând minunea, cu toţii se mirau;

Bucură-te, că, împreună cu îngerii lui Dumnezeu, cântau;

Bucură-te, cel ce ai fost pus ca o lumină în sfeşnic;

Bucură-te, că întru Domnul te bucuri veşnic;

Bucură-te, cel pe care cu inimă curată te lăudăm;

Bucură-te, că neîncetat rugăciuni îţi înălţăm;

Bucură-te, al nostru fierbinte mijlocitor;

Bucură-te, cel ce eşti la Domnul cald rugător;

Bucură-te, cel ce între sfinţi te-ai mutat, Sfinte;

Bucură-te, cel ce guşti Raiul, pe care l-ai dorit fierbinte;

Bucură-te, cel ce singur ţi-ai ales locuinţa;

Bucură-te, îndemn spre a ne spori nevoinţa;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 10

Sfânta icoană a ta voind Evcratie să o zugrăvească, Sfinte, nu putea să înfăţişeze chipul tău cel luminat; deci, mâniindu-se, a aruncat grele cuvinte asupra ta, dar a căzut aproape mort. Însă tu, urmând Mântuitorului, Cel ce nu ţine minte răul, i-ai dat zugravului tămăduire, iar el cu lacrimi ţi-a mulţumit şi a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Auzit-am pe zugravul Evcratie plângând şi înaintea tuturor spunând minunile pe care le-ai făcut cu el, Sfinte Corneliu, şi, minunându-ne, am preamărit puterea dată ţie de Dumnezeu, prin care scoţi din primejdii şi din moarte pe cei ce aleargă la ajutorul tău. Ridică-ne, dar, şi pe noi din adâncul păcatului, ca să strigăm ţie:

Bucură-te, scăparea noastră;

Bucură-te, alăută cerească;

Bucură-te, grai al dumnezeieştilor cuvinte;

Bucură-te, apostol al dreptei credinţe;

Bucură-te, cel prin care Adevărul S-a înălţat;

Bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a stricat;

Bucură-te, a Domnului trâmbiţă binevestitoare;

Bucură-te, psaltire a Duhului bine-răsunătoare;

Bucură-te, îndulcire a puterilor cereşti;

Bucură-te, veselia celor pământeşti;

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;

Bucură-te, stea ce luminează lumea;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 11

Alăută glăsuitoare a dogmelor celor de mântuire, care îndulceşte sufletele tuturor, te-ai arătat, Sfinte Corneliu, pentru care mulţimea dreptslăvitorilor, luminată fiind de propovăduirea ta şi îndulcindu-se de minunile tale, slăveşte pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Înălţatu-te-ai cu virtuţile ca cedrul cel cu ramuri înalte şi ne-ai adus roade cu bună mireasmă: întărirea dreptei credinţe, darul minunilor şi lucrarea tămăduirilor, fericite Corneliu, pentru care îţi cântăm aşa:

Bucură-te, sutaş al lui Hristos;

Bucură-te, tămâie cu bun miros;

Bucură-te, ucenic al Apostolilor;

Bucură-te, mărturisitor al dogmelor;

Bucură-te, cel întemniţat pentru credinţă;

Bucură-te, purtătorule de biruinţă;

Bucură-te, dumnezeiască minune;

Bucură-te, făclie de rugăciune;

Bucură-te, ca Pavel luminător;

Bucură-te, lui Petru următor;

Bucură-te, al lui Iisus închinător;

Bucură-te, uşa mântuirii păgânilor;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 12

Când slujeai împăratului pământesc, aveai sub ascultare o sută de soldaţi; dar, primind dumnezeiasca luminare prin Botez, Domnul Hristos, Împăratul tuturor, te-a aşezat păstor peste mii de păgâni pe care i-ai făcut ostaşi ai dreptei credinţe şi care-L lăudau pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, Sfinte, pe care le săvârşeşti tuturor celor ce cu credinţă te cheamă în ajutor, căci tu ne eşti grabnic izbăvitor în nevoi şi, cu părintească dragoste, pururea te rogi pentru noi, cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;

Bucură-te, cunoscător al tainelor negrăite;

Bucură-te, liturghisitor cuvios;

Bucură-te, dăruitor al celor de folos;

Bucură-te, cel ce acum în ceruri vieţuieşti;

Bucură-te, cel ce, prin rugăciunile tale, ne întăreşti;

Bucură-te, ocrotitor al celor ce te iubesc;

Bucură-te, că toţi cei ce îţi urmează se mântuiesc;

Bucură-te, cel ce, prin virtute, te-ai ridicat la cele cereşti;

Bucură-te, mângâietor al inimilor omeneşti;

Bucură-te, al trupurilor noastre tămăduitor;

Bucură-te, rugător pentru mântuirea tuturor;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Condacul 13

O, Sfinte Corneliu, sutaş credincios şi mărturisitor al lui Hristos, primind această puţină rugăciune pe care ţi-o aducem din inimă, izbăveşte-ne de boli şi de patimi, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi de veşnicele chinuri, ca, moştenind Împărăţia cerurilor, împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Întreită încredinţare luând Petru prin vedenie, a înţeles marea iubire a lui Dumnezeu pentru toate popoarele pământului, pe care El le-a chemat la curăţire şi înnoire prin jertfa lui Hristos. Astfel, primind pe Apostolul Său în casa ta, ai cerut botezul, făcându-te pârgă a mântuirii neamurilor, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce, deşi erai păgân, vieţuire vrednică aveai;

Bucură-te, cel ce, prin milostenii, pe Dumnezeu cinsteai;

Bucură-te, cel ce vedenie îngerească ai primit;

Bucură-te, că la tine Apostolul Petru a venit;

Bucură-te, cel ce, prin el, ai crezut în Mântuitorul;

Bucură-te, cel ce, astfel, ai aflat Adevărul;

Bucură-te, primitor de haină împărătească;

Bucură-te, căutător de cetate cerească;

Bucură-te, cel ce de cuvântul Domnului ai însetat;

Bucură-te, cel ce întru Hristos te-ai îmbrăcat;

Bucură-te, că întreaga ta casă a dobândit mântuire;

Bucură-te, că şi slugile tale au aflat izbăvire;

Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

Rugăciune

O, Sfinte şi întru tot lăudate mărturisitorule şi propovăduitorule al lui Hristos, Sutaşule Corneliu, făcătorule de minuni, primeşte această rugăciune de la noi, nevrednicii, care alergăm la tine ca la un izvor de tămăduiri şi ca la un grabnic ajutător. Vezi, Sfinte, păcatele şi neputinţele noastre, caută spre nevoile robilor tăi şi mijloceşte la Bunul Dumnezeu să primim curăţirea şi luminarea, aşa cum le-ai primit şi tu de la Duhul Sfânt, pe când erai în Cezareea Palestinei. Cel ce ai fost conducător de oaste pământească, învaţă-ne să luptăm pentru a ajunge în oastea cerească. Cel ce ai făcut nenumărate milostenii cu cei săraci, milostiveşte-te şi spre inimile noastre sărăcite de păcate. Cel ce te rugai până la ceasul al nouălea, roagă-te şi pentru noi, cei veniţi în ultimul ceas. Cel ce din întunericul necunoştinţei ai ajuns la Lumina cea adevărată, luminează şi minţile noastre întunecate de fărădelegi. Cel ce ai primit harul dumnezeiesc, dăruieşte-ne şi nouă mângâierea Duhului Sfânt cea aducătoare de pace. Cel ce ai primit botezul din mâinile Apostolului Petru, dă-ne bucuria celui întâi născut la dreapta credinţă. Cel ce ai fost blând arhiereu, roagă pe Arhiereul cel veşnic să ierte păcatele noastre, pentru Jertfa Sa cea sfântă. Cel ce din cetatea păgână Schipsis ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ogor în care să se poată înmulţi roadele sfinţitoare ale virtuţilor şi faptelor bune. Cel ce pe închinătorii la idoli i-ai luminat prin minuni, învaţă-ne şi pe noi să nu mai slujim celor trecătoare, ci veşnicului Dumnezeu. Cel ce ai scos din zidirea cea surpată pe soţia şi pe fiul dregătorului Dimitrie, scoate şi sufletele noastre cele puţin credincioase din prăpastia păcatelor. Cel ce pe Evcratie, zugravul cel hulitor, l-ai luat de mână şi l-ai ridicat din patul morţii, trimite mâna ta şi ridică-ne din patul durerii. Cel ce ai deschis poarta mântuirii tuturor celor dintre păgâni, deschide-ne şi nouă uşa Împărăţiei, prin rugăciunile tale, că nădăjduim în al tău ajutor şi ne-am încredinţat că, şi după mutarea ta din această viaţă, cine a chemat al tău ajutor şi cu credinţă ţi s-a rugat nu a rămas nemiluit. Ocroteşte familiile şi copiii creştinilor, ajută pe cei bătrâni, apără pe cei orfani, tămăduieşte pe cei bolnavi, mângâie pe cei în necazuri, ai milă de cei săraci şi cere de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca, împreună cu tine, să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor.

Condacul 1

Păstor al Bisericii te-a arătat Dumnezeu şi vrednic iconom al Tainelor Lui, sutaşule Corneliu, cel ce mai întâi dintre păgâni ai venit la Hristos, iar, cu puterea Sfântului Duh ce lucra prin tine, pe cei din întunericul păgânătăţii i-ai adus la lumina cunoştinţei Sfintei Treimi. Pentru aceasta, îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Corneliu, făcătorule de minuni!

(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)