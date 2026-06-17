Acatistul Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău (4 mai)

Data: 17 Iunie 2026

Condacul 1

Lăcaș Treimii, Cuvioasă, arătându-te, ți s-au supus fiarele neîmblânzite și ai legat sălbăticia celui potrivnic, iar, prin lucrarea de minuni slăvite, neîncetat răspândești mireasma harului Sfântului Duh. Pentru aceasta, strigăm: Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Icosul 1

A îngerilor râvnă aprinzându-ți inima din tinerețe, L-ai ales pe Hristos mai presus de toate și, lepădând deșertăciunea lumii, te-ai făcut locuitoare a muntelui și iubitoare de tăcere. Pentru aceasta, cu glas de laudă îți grăim:

Bucură-te, a pustiei mireasă;

Bucură-te, a Ceahlăului floare aleasă;

Bucură-te, glas auzit al rugăciunii curate;

Bucură-te, vas sfințit prin bune fapte;

Bucură-te, mlădiță curată ce în munte ai înflorit;

Bucură-te, că prin nevoință pe Hristos L-ai preamărit;

Bucură-te, că dorul după Dumnezeu în inimă l-ai păstrat;

Bucură-te, că pentru împărăție pe toate le-ai lepădat;

Bucură-te, veselie dulce a fecioarelor;

Bucură-te, mângâiere de sus a bolnavilor;

Bucură-te, a maicilor întărire;

Bucură-te, a îngerilor uimire;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 2

Bine crescând din pruncie în frica Domnului, ai iubit fecioria și rugăciunea. Deci, auzind glasul Evangheliei, inima ți s-a aprins de dorul viețuirii îngerești, îmbrățișând viața monahicească și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Crescută de părinți binecredincioși și hrănită cu învățăturile cele mântuitoare ale Bisericii, din tinerețe ai ales calea cea strâmtă și ți-ai închinat viața lui Dumnezeu, punând început bun urcușului tău duhovnicesc. Pentru aceasta, cu evlavie îți cântăm:

Bucură-te, alăută duhovnicească;

Bucură-te, trâmbiță pustnicească;

Bucură-te, a vechilor sihaștri următoare;

Bucură-te, cu îngerii împreună rugătoare;

Bucură-te, vlăstar ales, pe valea Bistriței răsărit;

Bucură-te, floare cu bun miros ce în Muntele Ceahlău ai odrăslit;

Bucură-te, ceea ce Evanghelia cu inimă curată ai ascultat;

Bucură-te, că glasul lui Hristos tainic te-a chemat;

Bucură-te, a monahiilor ocrotitoare;

Bucură-te, a pustnicilor îmbărbătare;

Bucură-te, chip al nevinovăției;

Bucură-te, candelă a curăției;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 3

Dorul de cele cerești cuprinzând inima ta, ai părăsit casa părintească și ai căutat loc de liniște și de slujire desăvârșită lui Dumnezeu, iar, urcând spre înălțimi, nu te-ai temut de singurătate, căci Domnul Însuși te-a vegheat, Căruia Îi cântai: Aliluia!

Icosul 3

Evlavie și dragoste având către Domnul, El te-a întărit să biruiești ispitele, pentru care, dobândind darul nevinovăției, o căprioară te-a însoțit în adâncul pădurii. Astfel, minunându-ne de nevoințele tale, îți aducem laude, cântând așa:

Bucură-te, mireasă a lui Hristos;

Bucură-te, fecioară cu chip luminos;

Bucură-te, că pe umeri ai luat jugul Domnului;

Bucură-te, bună chivernisitoare a talanților Stăpânului;

Bucură-te, a rugăciunii neîncetate lucrătoare;

Bucură-te, prin smerenie, de vrăjmași izgonitoare;

Bucură-te, cea deasupra pământescului gând;

Bucură-te, părtașă a luminării de la Duhul Sfânt;

Bucură-te, că mintea la cer ți-o înălțai mereu;

Bucură-te, cea întru care S-a odihnit Dumnezeu;

Bucură-te, lumină neascunsă sub obroc;

Bucură-te, al rugăciunii stâlp de foc;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 4

Firea biruindu-ți, n-ai ales îndată pustnicia spre care râvneai, ci ai primit sfatul bătrânei cuvioase, ca să te întărești, mai întâi, prin ascultare și smerenie în viața de obște. Și, învățând tăierea voii, ai mulțumit lui Dumnezeu, cântându-I din inimă: Aliluia!

Icosul 4

Glasul Domnului aflându-l prin buna ta povățuitoare, ai intrat în rânduiala obștii și te-ai arătat candelă a smereniei, pregătindu-te pentru nevoințele pustnicești. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm, zicând:

Bucură-te, a ascultării rodire;

Bucură-te, a smereniei adâncime;

Bucură-te, ceea ce sfat bun în inimă ai primit;

Bucură-te, că, prin ascultare, sufletul ți-ai curățit;

Bucură-te, că viața de obște cu răbdare ai urmat;

Bucură-te, că voia ta pentru Hristos ai lepădat;

Bucură-te, că, prin înfrânare, mintea ți s-a luminat;

Bucură-te, că de liniștea pustiei tainic te-ai apropiat;

Bucură-te, în privegheri mult ostenitoare;

Bucură-te, cea asemenea cu îngerii rugătoare;

Bucură-te, preavrednică mijlocitoare;

Bucură-te, evlavioasă nevoitoare;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 5

Harul Duhului Sfânt a lucrat în viața ta, Cuvioasă Maică, și, primind chipul îngeresc, te-ai lepădat cu totul de cele trecătoare. Deci, luând asupra ta jugul lui Hristos, ai sporit în lucrarea virtuților, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate și cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Inimă curată având, ai dorit să-L oglindești pe Dumnezeu în ea, în liniștea vieții pustnicești; și ai zburat ca o turturea, izbăvindu-te de cursa vânătorilor; și cuib în cer ți-ai aflat, de unde mijlocești pentru cei ce-ți strigă:

Bucură-te, maică de Dumnezeu purtătoare;

Bucură-te, pustnică înainte-văzătoare;

Bucură-te, lucrătoare a nevoinței cu bucurie;

Bucură-te, tăcere întru jertfelnicie;

Bucură-te, a muntelui floare aleasă;

Bucură-te, că pustia ți-a devenit casă;

Bucură-te, următoarea smereniei Domnului;

Bucură-te, uscătoarea pornirilor trupului;

Bucură-te, izvor de hrană duhovnicească;

Bucură-te, cea înstrăinată de grija lumească;

Bucură-te, comoara din Poiana Maicilor;

Bucură-te, surpătoare a curselor vrăjmașilor;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 6

Înger în trup te-ai arătat, Cuvioasă, că, viețuind în adâncă smerenie, ai dobândit darurile cerești și lucrarea rugăciunii neîncetate, iar monahiilor le-ai fost îndrumătoare vrednică, pentru care împreună cu ele cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Jugul cel bun luând, te-ai așezat sub stâncile Ceahlăului, unde ai pomenit neîncetat preacuratul nume al Domnului Iisus Hristos, făcând din sihăstrie altar al rugăciunii și din nevoințele pustnicești jertfă plăcută lui Dumnezeu, pentru care te lăudăm, zicând:

Bucură-te, al sihăstriei vlăstar;

Bucură-te, al înfrânării dreptar;

Bucură-te, iubitoare a liniștirii;

Bucură-te, alungare a ispitirii;

Bucură-te, cea desprinsă de tot ce e pământesc;

Bucură-te, cea aprinsă de dorul cel ceresc;

Bucură-te, că, în singurătate, cu Dumnezeu ai vorbit;

Bucură-te, că, prin tăcere, mintea ți-ai curățit;

Bucură-te, că postul ți-a fost armă și întărire;

Bucură-te, că privegherea ți-a fost neîncetată slujire;

Bucură-te, cea de oameni neînțeleasă;

Bucură-te, cea de Duhul Sfânt aleasă;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 7

Lacrimi fierbinți au brăzdat fața ta, cea arsă de gerul iernii și de arșița soarelui; pentru aceasta, cu bucurie ai secerat roadele duhovnicești și, sporind în har, ai adus Domnului cântarea de mulțumire: Aliluia!

Icosul 7

Mintea suindu-ți la cer, ai făcut din pustie liman duhovnicesc, spre care mulți împovărați de nevoi și necazuri au alergat, luând mângâiere și tămăduire prin harul cel sălășluit întru tine. Pentru aceasta, cu evlavie îți cântăm:

Bucură-te, a rugăciunii sporire;

Bucură-te, a nevoinței rodire;

Bucură-te, glasul ce răsună în conștiințe;

Bucură-te, prin care ne vindecăm de neputințe;

Bucură-te, în viforul patimilor, casă de scăpare;

Bucură-te, în valul ispitelor, scut și alinare;

Bucură-te, că Psaltirea întreagă în inimă ai purtat;

Bucură-te, că prin Scripturi mintea ți-ai luminat;

Bucură-te, prin care harul lui Dumnezeu s-a arătat;

Bucură-te, că darul înainte-vederii ți-a fost încredințat;

Bucură-te, mângâiere a neputincioșilor;

Bucură-te, îndreptare a păcătoșilor;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 8

Nevăzută de oameni, dar văzută de Domnul, ani mulți ai viețuit în pustie, stăruind în rugăciune și pocăință, adânc de smerenie făcându-te. De aceea, Cel ce vede întru ascuns ți-a răsplătit ție, făcându-te făclie a luminii Lui, pentru care, cu mulțumire, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 8

O, porumbiță cuvântătoare, care spre ceruri mintea ți-ai ridicat, luând în ajutor pe sfinți și pe îngeri, mijlocind pentru cei cuprinși de boli și de necazuri, privește și acum spre noi, păcătoșii, care cântăm ție:

Bucură-te, frumusețe a cetei sihastrelor;

Bucură-te, sprijinitoare a nevoitoarelor;

Bucură-te, minte limpezită în tăcere;

Bucură-te, cea plină de duhovnicească putere;

Bucură-te, că nevoința cu dreaptă socoteală ți-ai rânduit;

Bucură-te, că râvna cu înțelepciune și măsură ai păzit;

Bucură-te, tăcere roditoare de cuvânt dumnezeiesc;

Bucură-te, viață luminată de harul cel ceresc;

Bucură-te, că pe mulți cu sfat blând i-ai întărit;

Bucură-te, că, prin viața ta, pe Hristos L-ai mărturisit;

Bucură-te, izvor de lumină sfântă;

Bucură-te, de sus auzită rugă;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 9

Poiana Maicilor sălaș dumnezeiesc se arată, că, urmându-te sihastrele, au sfințit pustia, cinstind cu evlavie ale tale învățături și îndulcindu-se de lucrarea harului ce în tine s-a revărsat, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Răspuns cu folos primind ucenițele tale, s-au adunat în jurul tău, cunoscând că tu, în trup fiind, cu cei fără de trup te-ai asemănat, iar noi, minunându-ne de viețuirea ta, te lăudăm, cântând unele ca acestea:

Bucură-te, stareța obștii adunate în munte;

Bucură-te, povățuitoare de sihastre multe;

Bucură-te, chip al dragostei lucrătoare;

Bucură-te, pildă de evlavie și răbdare;

Bucură-te, că, la bătrânețe, de obștea iubitoare ai fost îngrijită;

Bucură-te, că dragostea semănată ți-a fost răsplătită;

Bucură-te, maică a monahiceștilor cete;

Bucură-te, a evlaviei luminoasă pecete;

Bucură-te, nevoitoare a lui Hristos preacinstită;

Bucură-te, apărătoare a noastră din cer slăvită;

Bucură-te, temelie a strădaniei;

Bucură-te, temei cinstit al laudei;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 10

Sfârșitul vieții tale pământești fiindu-ți descoperit, ai chemat pe părintele tău duhovnicesc și, primind dezlegare în Taina Spovedaniei și împărtășirea cu Sfintele Taine, ai adus mulțumire Ziditorului a toate, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Știind că vei pleca înaintea Dreptului Judecător, ți-ai pregătit trecerea din această lume; cele pământești le-ai rânduit cu înțelepciune, pe ucenițe le-ai binecuvântat și ți-ai încredințat sufletul Mirelui Hristos. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, om ceresc;

Bucură-te, înger pământesc;

Bucură-te, de sus păzitoarea noastră;

Bucură-te, în cer solitoare măiastră;

Bucură-te, stea cu raze dumnezeiești;

Bucură-te, podoaba cetelor pustnicești;

Bucură-te, culme a virtuților cu anevoie de urcat;

Bucură-te, adânc al smereniei, celor mulți greu de aflat;

Bucură-te, că, în Poiana Maicilor, loc de odihnă ți-ai pregătit;

Bucură-te, că pământul acela prin tine s-a sfințit;

Bucură-te, mângâiere cerească;

Bucură-te, doctorie duhovnicească;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 11

Trâmbiță a Duhului Sfânt ai fost, Cuvioasă, de trei ori fericită, și ucenițelor le-ai lăsat pilda vieții tale. Deci, suind scara virtuților cu multe osteneli sihăstrești, la Hristos ai ajuns, Căruia de-a pururea Îi cânți: Aliluia!

Icosul 11

Țara aceasta ocrotind-o prin rugăciunile tale și izbăvind-o din multe primejdii, ca o stea luminoasă te arăți și ne călăuzești către Hristos, Soarele dreptății; pentru aceasta, mulțumind, îți cântăm:

Bucură-te, întărire a neputincioșilor;

Bucură-te, ocrotitoare a creștinilor;

Bucură-te, al Bisericii odor luminat;

Bucură-te, al Duhului Sfânt vas neîntinat;

Bucură-te, locuitoare în lăcașurile cerești;

Bucură-te, pururea lăudată de cetele îngerești;

Bucură-te, a monahilor neîncetată mijlocire;

Bucură-te, că rugăciunea ta le este pavăză și întărire;

Bucură-te, ocrotitoare a cuvioaselor;

Bucură-te, izbăvire din valul ispitelor;

Bucură-te, a pelerinilor mijlocire;

Bucură-te, pildă și îndemn către sfințire;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 12

Urcuș spre înviere s-a arătat viața ta, preacuvioasă Maică, de mare cinste învrednicindu-te înaintea Preasfintei Treimi. Pentru aceasta, cunoscând slăbiciunea noastră, îți cerem mijlocirea și, cu evlavie, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Vrednică te-ai arătat, înțeleaptă nevoitoare, că tu, în trup femeiesc fiind, cu cei fără de trup te-ai asemănat; iar noi, de tine minunându-ne și văzând a ta nepământească viață, cântăm faptele tale cu laude ca acestea:

Bucură-te, a Domnului slugă bună;

Bucură-te, a Cuvântului cunună;

Bucură-te, pricină de bună laudă;

Bucură-te, a toată patima stavilă;

Bucură-te, mielușeaua Atotțiitorului;

Bucură-te, mijlocitoare a poporului;

Bucură-te, a muntelui floare curată;

Bucură-te, mireasmă de rugăciune de pe Ceahlău revărsată;

Bucură-te, mărturie vie a lucrării Duhului Sfânt;

Bucură-te, dar ales al Domnului pe pământ;

Bucură-te, pildă a smereniei;

Bucură-te, icoană a sfințeniei;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Condacul 13

Zicând tuturor minunată viața ta, fericită Mavra, te rugăm, cu iubirea ta milostivă, să ne izbăvești din toată patima, nevoia și necazul, dându-ne sporire în cele duhovnicești, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 1

A îngerilor râvnă aprinzându-ți inima din tinerețe, L-ai ales pe Hristos mai presus de toate și, lepădând deșertăciunea lumii, te-ai făcut locuitoare a muntelui și iubitoare de tăcere. Pentru aceasta, cu glas de laudă îți grăim:

Bucură-te, a pustiei mireasă;

Bucură-te, a Ceahlăului floare aleasă;

Bucură-te, glas auzit al rugăciunii curate;

Bucură-te, vas sfințit prin bune fapte;

Bucură-te, mlădiță curată ce în munte ai înflorit;

Bucură-te, că prin nevoință pe Hristos L-ai preamărit;

Bucură-te, că dorul după Dumnezeu în inimă l-ai păstrat;

Bucură-te, că pentru împărăție pe toate le-ai lepădat;

Bucură-te, veselie dulce a fecioarelor;

Bucură-te, mângâiere de sus a bolnavilor;

Bucură-te, a maicilor întărire;

Bucură-te, a îngerilor uimire;

Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

Rugăciune

O, Sfântă Cuvioasă Maică Mavra, dar binecuvântat al lui Dumnezeu pentru pământul Moldovei și aleasă floare duhovnicească a neamului românesc, cu smerenie ne plecăm genunchii înaintea sfintei tale icoane și cu dragoste te rugăm: Caută spre noi din lăcașurile cerești și primește rugăciunea celor ce te cinstesc cu evlavie. Aprinde în inimile noastre dragostea de rugăciune, dorul de sfințenie și puterea de a rămâne statornici în credință. Întărește Biserica în unitate și mărturisire curată, păzește-i pe sfințiții slujitori, iar poporului dreptcredincios dăruiește-i pace, înțelepciune și bună sporire. Mijlocește pentru vindecarea celor bolnavi, întărește-i în suferință și alină-le durerile. Fii mijlocitoare pentru noi către Hristos Dumnezeu, ca, prin sfintele tale rugăciuni, să aflăm ocrotire în ceasul încercărilor, luminare în vremuri tulburi și mântuire la sfârșitul vieții noastre. Și așa, împreună cu tine și cu toți Sfinții, să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Lăcaș Treimii, Cuvioasă, arătându-te, ți s-au supus fiarele neîmblânzite și ai legat sălbăticia celui potrivnic, iar, prin lucrarea de minuni slăvite, neîncetat răspândești mireasma harului Sfântului Duh. Pentru aceasta, strigăm: Bucură-te, Sfântă Mavra, povățuitoare a sihastrelor!

(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)