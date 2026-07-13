Acatistul Soborului Sfinţilor Athoniți

Data: 13 Iulie 2026

Condacul 1

Pe călăuzitorii spre dumnezeieştile urcuşuri, pe purtătorii de Dumnezeu monahi din Athos, lucrători de mari virtuţi şi de nevoinţe, să-i fericim, pe Ierarhi, Mărturisitori şi Pustnici, ca pe cei ce sunt ai noştri povăţuitori, strigând: Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Icosul 1

Arătatu-v-aţi în Athos ca nişte îngeri în trup, Preacuvioşilor Părinţi ai noştri, şi, prin viaţă îngerească, unul pe altul v-aţi luminat cu felurite daruri, prin care luminaţi-ne şi pe noi, cei ce strigăm cu credinţă:

Bucură-te, ceată din Athon a nevoitorilor fericiţi;

Bucură-te, obşte a Sfinţilor numiţi şi nenumiţi;

Bucuraţi-vă, chipuri ale înfrânării;

Bucuraţi-vă, făclii ale nepătimirii;

Bucuraţi-vă, icoane ale nematerialnicelor arătări;

Bucuraţi-vă, canoane ale strălucitelor înălţări;

Bucuraţi-vă, raze din cer luminătoare ale isihiei;

Bucuraţi-vă, guri din cer lămuritoare ale trezviei;

Bucuraţi-vă, ai părtăşiei cu Hristos învăţători;

Bucuraţi-vă, ai preaînaltei vieţuiri povăţuitori;

Bucuraţi-vă, trâmbiţe ale nevoinţei;

Bucuraţi-vă, cumpene ale chibzuinţei;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 2

Bărbaţi desăvârşiţi, ajunşi la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos, în Athos v-aţi arătat, Părinţilor, vădită făcând, prin felurite chipuri de vieţuire şi prin virtuţi dumnezeieşti, strălucirea luminării ce va să fie celor ce strigă Domnului: Aliluia!

Icosul 2

Cele pământeşti şi alipirea de ele lepădându-le, Cuvioşilor, cu înflăcărare în Athos aţi ajuns şi, prin viaţă fără de prihană, la munţii cei mai presus de lume v-aţi înălţat, învăţând cele înalte pe cei ce strigă către voi acestea:

Bucuraţi-vă, ai nestricăciunii crini;

Bucuraţi-vă, ai mângâierii măslini;

Bucuraţi-vă, ctitori de lăcaşuri dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, pustnici cu virtuţi duhovniceşti;

Bucură-te, Petre, al athoniţilor sfânt începător;

Bucură-te, Atanasie, al nostru drept povăţuitor;

Bucură-te, Mare Lavră, maica obştilor Athonului;

Bucură-te, Vatoped, tronul Maicii Împăratului;

Bucuraţi-vă, punţi care ne treceţi în tărâmul harului;

Bucuraţi-vă, munţi care ne suiţi la fericirea Raiului;

Bucuraţi-vă, propovăduitori ai făptuirii;

Bucuraţi-vă, ritori ai desăvârşirii;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 3

Darul bogat al cuvântării de Dumnezeu şi puterea adevărului, prin făptuire şi contemplare, le-au agonisit Ierarhii următori ai lui Hristos, care din Athos au strălucit ca stelele, luminând Biserica Domnului, care cântă: Aliluia!

Icosul 3

Eva cea nouă, mireasa lui Hristos, Maria cea cu nume de doamnă, prin frumuseţea fecioriei sale v-a chemat la nunta cea dumnezeiască, să vă ospătaţi cu hrană îngerească de lumină, la care părtaşi să faceţi pe cei ce strigă:

Bucuraţi-vă, astre ale curăţiei;

Bucuraţi-vă, castre ale trezviei;

Bucuraţi-vă, că v-aţi curăţit prin răbdare;

Bucuraţi-vă, că v-aţi sfinţit prin ascultare;

Bucură-te, sfinţite Grigorie, crainicul isihaştilor;

Bucură-te, fericite Nifon, cinstea patriarhilor;

Bucură-te, Iviron, adăpostul Portăriţei, straja aghioriţilor;

Bucură-te, Hilandar, pildă a lepădării de lume a împăraţilor;

Bucuraţi-vă, fii ai Miresei dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, adieri ale miresmei fecioreşti;

Bucuraţi-vă, păstrători de daruri strălucite;

Bucuraţi-vă, izvorâtori de minuni felurite;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 4

Flacăra dragostei celei negrăite întraripându-vă, v-aţi sârguit cu asupra de măsură, toţi cei ce sunteţi ctitori de dumnezeieşti mănăstiri, zidindu-le cu trudă nesfârşită, ca pe nişte sălaşuri preabune de tămăduire, spre mântuirea celor ce strigă: Aliluia!

Icosul 4

Gătită cu strălucirea Ta, Cuvinte cel mai presus de fiinţă, a fost mulţimea Cuvioşilor Athonului, mai presus de toată vrednicia, şi cu virtuţile luminează marginile lumii, prin care ne sfinţim şi noi, cei ce le aducem laudele acestea:

Bucuraţi-vă, ai lumii luminători;

Bucuraţi-vă, ai luminii lămuritori;

Bucuraţi-vă, punţi peste tulburările necontenite;

Bucuraţi-vă, munţi ai vederilor negrăite;

Bucuraţi-vă, cei ce ne scoateţi din încercări;

Bucuraţi-vă, că ne mijlociţi ale harului cercetări;

Bucură-te, Dionisie, ctitor al sufletelor;

Bucură-te, Grigorie, luminător al minţilor;

Bucură-te, Dionisiu, pildă a chinoviilor;

Bucură-te, Cutlumuş, Tabor al luminărilor;

Bucuraţi-vă, ramuri ale faptelor dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, pluguri ale durerilor duhovniceşti;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 5

Harul minunilor dumnezeieşti împodobindu-vă, Părinţilor, ca nişte vase ale vieţii ce va să fie, pururea luminaţi Athosul cu izbânzile cele mai presus de firea noastră şi adunările monahilor le învăţaţi să cânte Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Ierarhilor şi preoţilor, cuvioşilor şi luptătorilor, mărturisitorilor şi izvorâtorilor de mir, voi aţi făcut Athosul cetate strălucită în chip duhovnicesc, despre care slăvit se vorbeşte şi care cu dor vă strigă:

Bucuraţi-vă, cei cu virtutea deprinşi;

Bucuraţi-vă, cei de patimi desprinşi;

Bucuraţi-vă, că aţi dobândit pe Hristos în minte;

Bucuraţi-vă, că aţi suit al luminărilor munte;

Bucuraţi-vă, că sunteţi pribegi între cele materialnice;

Bucuraţi-vă, că sunteţi părtaşi ai celor nematerialnice;

Bucură-te, Cosma, protos al Părinţilor;

Bucură-te, Agatanghel, cinstea Mucenicilor;

Bucură-te, Pantocrator, că ai auzit întâi „Cuvine-se cu adevărat”;

Bucură-te, Xiropotamu, că te-ai făcut al sfinţeniei palat;

Bucuraţi-vă, mlădiţe ale nemuririi;

Bucuraţi-vă, cunoscători ai păstoririi;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 6

Împodobite mlădiţe ale dreptei credinţe şi nectar al nestricăciunii pentru cei din Athos s-au arătat cuvioşii purtători de chinuri, care şi-au vărsat sângele pentru Hristos, de Care acum fiind slăviţi, cântă împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul 6

Jos, pe pământ, aţi strălucit cereşte, prin făptuire şi tainică vedere, din Athos luminând cu virtuţile ca nişte făclii aprinse, o, mulţimi vrednice de cinste ale cuvioşilor, înveşmântând cu lumina dumnezeiască pe cei ce vă strigă aşa:

Bucuraţi-vă, sfeşnice ale luminii neapuse;

Bucuraţi-vă, luminări ale tainei nepătrunse;

Bucuraţi-vă, a făptuirii noastre întărire;

Bucuraţi-vă, a dumnezeieştii vederi sporire;

Bucuraţi-vă, zori vestind ziua neînserată;

Bucuraţi-vă, sori luminând mintea neîntinată;

Bucură-te, Agapie, că, iubind supunerea, te-ai mântuit;

Bucură-te, Acachie, că prin aspră vieţuire te-ai sfinţit;

Bucură-te, Zografu, purtătoare a biruinţelor cereşti;

Bucură-te, Dohiariu, lăcaş de îngeri pământeşti;

Bucuraţi-vă, ale făptuirii lumini aprinse;

Bucuraţi-vă, ale credinţei candele nestinse;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 7

Lacrimile voastre v-au agonisit revărsările harului ceresc, Cuvioşilor izvorâtori de mir, cei ce, în chip minunat, din mormânt revărsaţi mir înmiresmat, veselind pururea cugetul credincioşilor care cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Mănăstirile voastre împodobindu-le cu legile înfrânării, ca nişte înţelepţi legiuitori, aţi făcut din Athosul cel ce se înalţă până la cer pământ al tainicei făgăduinţe, din care culeg viaţă fără de moarte cei ce strigă vouă:

Bucuraţi-vă, vase ale Mirului ceresc;

Bucuraţi-vă, case ale Mirelui duhovnicesc;

Bucuraţi-vă, miresme ale Treimii de o fiinţă;

Bucuraţi-vă, străluciri de dreaptă socotinţă;

Bucuraţi-vă, că străluciţi lumina veşnicei vieţi;

Bucuraţi-vă, postire alungătoare de tristeţi;

Bucură-te, râule al mirurilor, Sfinte Nil;

Bucură-te, curgere a miresmelor, Cuvioase Teofil;

Bucură-te, Caracalu, apostolică sălăşluire;

Bucură-te, Filoteu, întregii lumi bună-vestire;

Bucuraţi-vă, spice ale ostenelilor dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, împreună-casnici cu cei netrupeşti;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 8

Noianul grijilor vieţii lepădându-l cu totul, fericiţilor isihaşti, aţi ales să slujiţi în singurătate singurului Dumnezeu, mintea voastră arătând-o cu chip dumnezeiesc prin dumnezeiasca unire şi cântând Minţii celei dintâi: Aliluia!

Icosul 8

Oastea cea aleasă a Athonului, a Cuvioşilor, a Mucenicilor şi a Ierarhilor, toată fiind luminată cu razele virtuţilor, străluceşte până la marginile lumii, spre mântuire, celor ce strigă:

Bucuraţi-vă, ţarini de nevoinţe roditoare;

Bucuraţi-vă, ramuri de osteneli înfloritoare;

Bucuraţi-vă, că întru adunarea minţii aţi vieţuit;

Bucuraţi-vă, că spre cele netrecătoare v-aţi sârguit;

Bucuraţi-vă, cei ce locuiţi cu cetele îngereşti;

Bucuraţi-vă, văzători ai slavei dumnezeieşti;

Bucură-te, Maxim, întrupare a minunii;

Bucură-te, Nichifor, ardoare a rugăciunii;

Bucură-te, Piatră a lui Simon, de-viaţă-izvorâtoare;

Bucură-te, Mănăstire a Sfântului Pavel, a pocăinţei întâmpinare;

Bucuraţi-vă, cei ce într-un cuget sunteţi uniţi;

Bucuraţi-vă, cei ce în tot pământul sunteţi vestiţi;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 9

Părinţilor, toţi cei ce din Munte aţi ieşit şi pe Hristos prin lupte muceniceşti în lume L-aţi slăvit, v-aţi arătat sprijinitori ai cetăţilor, ai satelor şi ai ostroavelor, ca nişte mărturisitori purtători de Dumnezeu, Căruia cântaţi: Aliluia!

Icosul 9

Războinici duhovniceşti făcându-vă prin puterea Mângâietorului, Părinţilor nevoitori din Athos, povăţuiţi-ne în chip nerătăcit spre izbânzile vieţii virtuoase, ca nişte îndrumători preabuni, rânduiţi de Dumnezeu celor ce strigă:

Bucuraţi-vă, ajutoare în războiul gândurilor;

Bucuraţi-vă, că ne ţeseţi veşmântul virtuţilor;

Bucuraţi-vă, ai Ucenicilor lui Hristos urmaşi;

Bucuraţi-vă, ai Mucenicilor Bisericii părtaşi;

Bucuraţi-vă, Cuvioşilor, de Dumnezeu grăitori;

Bucuraţi-vă, Mărturisitorilor, de Dumnezeu purtători;

Bucură-te, Cosma, gura dumnezeiască a Apostolilor;

Bucură-te, Iacob, pilda luminoasă a monahilor;

Bucură-te, Stavronichita, a Crucii luminoasă biruinţă;

Bucură-te, Xenofont, a biruinţelor cereşti năzuinţă;

Bucură-te, cor de îngeri pământeşti;

Bucură-te, nor de rugători cereşti;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 10

Slăviţi povăţuitori ai schiturilor, ai mănăstirilor chivernisitori şi ai întregului Munte binefăcători sunteţi, Părinţilor, voi, care de-a lungul vremii aţi strălucit cu felurimea făptuirilor; deci acum ocrotiţi-i pe cei ce cântă lui Hristos: Aliluia!

Icosul 10

Şirul acesta ce din pustie se arată, orânduit ca de biruinţă, ce este? Oastea cea din Athon, cea de dumnezeiescul Duh adunată! O, preabună rânduire! Acesteia să-i strigăm cu dor:

Bucuraţi-vă, priveghetori neadormiţi;

Bucuraţi-vă, călăuzitori nerătăciţi;

Bucuraţi-vă, limanuri ale celor înviforaţi;

Bucuraţi-vă, temelii ale celor clătinaţi;

Bucuraţi-vă, ogoare cu roade neveştejite;

Bucuraţi-vă, odoare ale Bisericii nepreţuite;

Bucură-te, Paisie, că de numele Domnului te-ai îndulcit;

Bucură-te, Nicodime, că, prin cărţi, din întuneric ne-ai izbăvit;

Bucură-te, Grigoriu, a Sfântului Nicolae lucrare;

Bucură-te, Esfigmenu, a sufletelor înălţare;

Bucuraţi-vă, ocrotitori ai celor ce se roagă;

Bucuraţi-vă, păzitori ai celor ce strigă;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 11

Toate izbânzile celor din Athos în laude de biruinţă să le cântăm, ale cuvioşilor şi ale isihaştilor, ale ierarhilor şi ale purtătorilor de chinuri, deopotrivă ale celor cunoscuţi şi ale celor necunoscuţi, strigând cu toţii Domnului: Aliluia!

Icosul 11

Ţie prieteni, Cuvinte, şi slujitori ai Fecioarei s-au arătat purtătorii de Dumnezeu Părinţi; şi acum, împreună cu cetele celor netrupeşti, în slava cerească lăudându-Te, primeşte a lor solire pentru noi, cei ce grăim către ei:

Bucuraţi-vă, cei ce, prin post, trupurile v-aţi strunit;

Bucuraţi-vă, cei ce, prin smerenie, pe vrăjmaş l-aţi biruit;

Bucuraţi-vă, că văpaia poftei aţi veştejit;

Bucuraţi-vă, că aprinderea mâniei aţi înăbuşit;

Bucuraţi-vă, cei ce din cuvintele Vieţii v-aţi hrănit;

Bucuraţi-vă, cei ce pe cărările vieţii aţi călătorit;

Bucură-te, Sava, că ai arătat înţeleaptă nebunie;

Bucură-te, Ghervasie, cel cu preabună vieţuire;

Bucură-te, al Sfântului Pantelimon lăcaş de tămăduire;

Bucură-te, Constamonitu, duhovnicească slujire;

Bucuraţi-vă, ai trupurilor vindecători;

Bucuraţi-vă, ai sufletelor mângâietori;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 12

Unde harul hrăneşte şi lumina bucură, în corturile cereşti, acum vieţuind, cete ale Cuvioşilor cunoscuţi şi dumnezeiască adunare a celor neştiuţi, voi, meterezele Athonului, pururea apăraţi pe cei ce strigă lui Hristos: Aliluia!

Icosul 12

Veşnic cântând Dumnezeului celui în trei Lumini imnul cel întreit sfânt, Părinţilor, primiţi şi îngăimările noastre cu a voastră ştiută bunătate, că nu încetăm a vă grăi cu fierbinte dor:

Bucuraţi-vă, oşteni ai Fecioarei Maria;

Bucuraţi-vă, moştenitori ai lui Iisus Mesia;

Bucură-te, ceată de Hristos luminată a Cuvioşilor;

Bucură-te, oaste de Dumnezeu aleasă a Mărturisitorilor;

Bucură-te, adunare preaînţeleaptă a Ierarhilor sfinţiţi;

Bucură-te, tagmă prealăudată a isihaştilor străluciţi;

Bucură-te, cor minunat al izvorâtorilor de mir;

Bucură-te, sobor mai de preţ decât aurul din Ofir;

Bucură-te, mulţime a Părinţilor cu nume neştiute;

Bucură-te, ceată ce ai vestit Evanghelia cu glasuri netăcute;

Bucuraţi-vă, cei ce ne dăruiţi ajutor ceresc;

Bucuraţi-vă, acoperământ al celor ce vă cinstesc;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Condacul 13

Zicem vouă, fericiţilor Părinţi din Athon, povăţuitori ai tuturor monahilor: Nu încetaţi a veghea pururea peste Muntele pe care vi l-aţi ales şi peste toată lumea; că, iată, cu credinţă vă cinsteşte şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Arătatu-v-aţi în Athos ca nişte îngeri în trup, Preacuvioşilor Părinţi ai noştri, şi, prin viaţă îngerească, unul pe altul v-aţi luminat cu felurite daruri, prin care luminaţi-ne şi pe noi, cei ce strigăm cu credinţă:

Bucură-te, ceată din Athon a nevoitorilor fericiţi;

Bucură-te, obşte a Sfinţilor numiţi şi nenumiţi;

Bucuraţi-vă, chipuri ale înfrânării;

Bucuraţi-vă, făclii ale nepătimirii;

Bucuraţi-vă, icoane ale nematerialnicelor arătări;

Bucuraţi-vă, canoane ale strălucitelor înălţări;

Bucuraţi-vă, raze din cer luminătoare ale isihiei;

Bucuraţi-vă, guri din cer lămuritoare ale trezviei;

Bucuraţi-vă, ai părtăşiei cu Hristos învăţători;

Bucuraţi-vă, ai preaînaltei vieţuiri povăţuitori;

Bucuraţi-vă, trâmbiţe ale nevoinţei;

Bucuraţi-vă, cumpene ale chibzuinţei;

Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

Rugăciune

O, Sfinţilor Cuvioşi Părinţi athoniţi, cei ce Crucea ca jugul pe umeri aţi luat şi, întru smerenie şi ascultare, cu frică şi cu cutremur aţi lucrat mântuirea voastră; mlădiţe ale Viţei-Hristos, cei ce întru El aţi rămas şi pe care Lucrătorul, Dumnezeu-Tatăl, le-a curăţit, ca, aducătoare de multă roadă făcându-vă, Însuşi să Se slăvească întru voi; o, buni slujitori ai Stăpânului, care sămânţa cea curată a Evangheliei aţi sădit-o în suflete şi roadă însutită aţi adus; o, înţelepţilor pustnici, care v-aţi arătat sălaş minunat al Sfintei Treimi şi v-aţi făcut vase de bun folos, umplându-vă de înţelepciune şi întreagă cunoştinţă, de daruri duhovniceşti şi de lucrările minunilor; o, cei ce în cămările cereşti ale Împărăţiei astăzi vă bucuraţi ca nişte bineplăcuţi şi prieteni ai Domnului, ascultaţi rugăciunea noastră, pe care cu evlavie o aducem. Nu treceţi cu vederea strigarea noastră, ci îndepărtaţi de la noi toată lucrarea cea rea a vrăjmaşului, toată tulburarea şi neputinţa trupească şi sufletească, încât, prin milostivirea Lui, să ne pocăim de fărădelegile noastre şi să fim vouă următori pe calea pe care Însuşi El, ca un milostiv, ne-a arătat-o şi pe care voi, preaînţelepţilor, aţi umblat. Cei ce v-aţi adunat în Grădina Preacuratei Fecioare, venind din toate laturile pământului, mijlociţi la Dumnezeu pentru toată creştinătatea ortodoxă, ca să fie ferită de dezbinări şi de ispite. Rugaţi-vă pentru toţi cei ce şi-au închinat viaţa lui Hristos în cinul monahal, ca să sporească în împlinirea făgăduinţelor şi în dobândirea înfierii celei după har, împreună cu toţi dreptslăvitorii creştini, ca şi noi, deşi suntem nevrednici, să ajungem a lăuda, cu voi şi cu toţi Sfinţii, în Împărăţia cerească, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Condacul 1

Pe călăuzitorii spre dumnezeieştile urcuşuri, pe purtătorii de Dumnezeu monahi din Athos, lucrători de mari virtuţi şi de nevoinţe, să-i fericim, pe Ierarhi, Mărturisitori şi Pustnici, ca pe cei ce sunt ai noştri povăţuitori, strigând: Bucuraţi-vă, Sfinţi Cuvioşi, care în Athos v-aţi nevoit!

(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)