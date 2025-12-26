Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Rugăciuni Acatistul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare (20 ianuarie)

Acatistul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare (20 ianuarie)

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Rugăciuni
Data: 20 Ianuarie 2026

Condacul 1

Cuviosului nostru Părinte Eftimie, purtătorului de Dumnezeu, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim ca unui luminător al pustiei și povățuitor al călugărilor prin faptă și cuvânt, iar ca unuia ce are îndrăzneală către Domnul, să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Icosul 1

Înger între oameni pe pământ te-ai arătat, Părinte Eftimie, înălțându-te spre cele cerești cu aripile smereniei, pentru care de la toți auzi unele ca acestea:
Bucură-te, înger pământesc;
Bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, lucrător al faptelor bune;
Bucură-te, înălțime a smereniei;
Bucură-te, îndreptător al monahilor;
Bucură-te, povățuitor al tuturor;
Bucură-te, cel înfrânat întru toate;
Bucură-te, biruitor al poftelor;
Bucură-te, Părinte al multor Părinți;
Bucură-te, părtaș al pustnicilor;
Bucură-te, cel de care s-au bucurat îngerii;
Bucură-te, cel de care s-au veselit cetele drepților;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 2

Cu lumina cea neapropiată luminat fiind tu, cum vom începe a lăuda minunatele tale fapte de care și îngerii s-au mirat, noi, cei din țărână și supuși tuturor patimilor? Ci, biruiți de dragostea cea către tine, Părinte, te lăudăm, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ca un soare ai strălucit în pustietăți, Părinte Eftimie, cu învățăturile luminând pe cei ce veneau la tine cu suflet neîndoit; pentru aceasta, auzi de la toți așa:
Bucură-te, cel plin de harul Preasfântului Duh;
Bucură-te, cel strălucit de lumina cea neapropiată;
Bucură-te, cel ce precum un soare ai luminat;
Bucură-te, izvor de mântuire în pustie;
Bucură-te, cetate de scăpare a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, stâlp cu chip de foc al Ortodoxiei;
Bucură-te, cel ce ai alungat negura patimilor;
Bucură-te, slujitor înflăcărat al Domnului;
Bucură-te, mare nevoitor;
Bucură-te, pildă de fapte bune pentru toți;
Bucură-te, mare înțelept între înțelepții lumii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 3

Fiind închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii tale, ca un alt Samuel, Părinte Eftimie, după numele tău, te-ai făcut veselie credincioșilor, călugărilor toiag de întărire și ajutor tuturor celor ce cântă lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Veseliți-vă, – a zis părinților tăi îngerul Domnului – că prunc se va naște vouă, numit cu numele veseliei! Apoi te-ai zămislit în pântece, aducându-le lor făgăduința și din pruncie prin rugăciune te-ai hrănit; pentru care auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, cel afierosit Domnului înainte de naștere;
Bucură-te, dar al rugăciunii părinților tăi;
Bucură-te, aducător de veselie curată;
Bucură-te, ramură binecrescută;
Bucură-te, cel vestit de înger;
Bucură-te, păzitor al curăției;
Bucură-te, laudă a Bisericii;
Bucură-te, dezlegător de nerodire;
Bucură-te, izbăvitor de întristare;
Bucură-te, cu fericita ta mamă, care și-a închinat viața lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 4

Din cea stearpă născându-te, lucrător mult roditor de bună rodire duhovnicească te-ai arătat, tăind spinii păgânătății, Cuvioase, și, dumnezeiască sămânța a bunei credințe aruncând în pământul inimilor, cântai Semănătorului Hristos: Aliluia!

Icosul 4

Nașterea ta, Părinte Eftimie, a fost vestită mai înainte de înger, precum odinioară nașterea Înaintemergătorului Ioan, căruia următor te-ai arătat; pentru aceasta îți strigăm:
Bucură-te, cel întocmai la obicei cu Botezătorul Ioan;
Bucură-te, iubitor de liniște, ca Marele Arsenie;
Bucură-te, săvârșitor de mari minuni;
Bucură-te, grabnic vindecător de boli;
Bucură-te, alungător al necuratelor duhuri;
Bucură-te, iscusit doctor sufletesc;
Bucură-te, călăuză spre cereasca Împărăție;
Bucură-te, cel mult strălucit cu virtuțile;
Bucură-te, mare luminător al lumii;
Bucură-te, cald ocrotitor al dreptcredincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 5

De grijile lumești lepădându-te și primind viața îngerească, te-ai împodobit cu înfrânarea sufletului și dar de minuni de la Dumnezeu ai luat din belșug, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Cuvioase Părinte, din pruncie cu osârdie spre fapta bună nevoindu-te, ai părăsit lumea și toate cele din lume, părinții și bogățiile, iubind viața în sărăcie și smerenie, pentru care auzi acestea:
Bucură-te, vlăstar al cetății Melitina;
Bucură-te, pelerin spre Sfânta Cetate;
Bucură-te, cel din pruncie iubitor de nevoință;
Bucură-te, aprins doritor de viață monahală;
Bucură-te, împreună-nevoitor cu minunatul Teoctist;
Bucură-te, iubitor al desei sfătuiri spre folos;
Bucură-te, îndemn la descoperirea gândurilor;
Bucură-te, luptător încercat în războiul nevăzut;
Bucură-te, mânuitor al armelor Duhului;
Bucură-te, biruitor al curselor vicleanului;
Bucură-te, vas al discernământului;
Bucură-te, comoară a neagonisirii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 6

Strălucit-au faptele tale bune ca soarele, pe pământ și în cer, bună slugă a lui Hristos, Eftimie, că ne-ai propovăduit credința cea adevărată și fără de prihană; pentru aceasta, cântăm Celui ce S-a întrupat din Fecioara: Aliluia!

Icosul 6

Cu toiagul crucii întărindu-te, Părinte, pâraiele fărădelegilor le-ai uscat, și din râul fericirii dumnezeiești, ca dintr-un izvor al Raiului adăpându-te, izvoare de mântuire în pustie ai arătat, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, mângâiere a celor întristați;
Bucură-te, luptător împotriva eresurilor;
Bucură-te, cel puternic în cuvântul adevărului;
Bucură-te, cunoscător al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai lepădat pe Arie și pe Nestorie;
Bucură-te, cel ce ai vădit înșelarea lui Eutihie și a lui Sever;
Bucură-te, mare luminător al credincioșilor;
Bucură-te, cel ce pe eretici la dreapta credință i-ai adus;
Bucură-te, cel ce pe mulți păgâni i-ai curățit prin botez;
Bucură-te, cel ce pe toți i-ai adus la cunoștința adevărului;
Bucură-te, luminător al inimilor întunecate;
Bucură-te, rugător pentru întoarcerea celor rătăciți;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 7

Vrând să te sfințești întreg lui Dumnezeu, Părinte, și dorind slava cea nemuritoare, la El ai alergat cu căldură, prin viețuire curată, prin pustnicie și fapte de virtute, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Sărăcia Celui ce S-a născut din Fecioară cu adevărat urmând-o, ai socotit cele trecătoare ca iarba, fericite Părinte; pentru aceasta, spre râvna vieții îngerești ai ridicat pe toți cei ce-ți strigăm ție cu dragoste:
Bucură-te, mult nevoitor;
Bucură-te, sprijinitor grabnic;
Bucură-te, ajutător al celor neputincioși;
Bucură-te, mare luminător al călugărilor;
Bucură-te, vlăstar neveștejit al pustiei;
Bucură-te, cel ce din tinerețe lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, cel ce te-ai lepădat de slujirea trupului;
Bucură-te, izbăvitor al multora din înșelăciune;
Bucură-te, dătător de tămăduiri;
Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a slăvit;
Bucură-te, cel prin care Satana s-a rușinat;
Bucură-te, cel ce, prin învățăturile tale, ne chemi la cele cerești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 8

Păstorind cu vrednicie pe monahii din sfânta ta lavră, îi învățai zicând: „Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită; iar aceasta să știți, că mai înainte de orice, se cade ca cei ce s-au lepădat de lume să nu aibă voia lor, ci să țină smerita cugetare și ascultare, îngrijindu-se de ceasul morții și pururea cântând lui Dumnezeu: Aliluia!”

Icosul 8

Cu nesaț dorind slava Împărăției Cerurilor, te-ai nevoit a-i aduce pe toți la Hristos, Mirele Cel veșnic, lămuriți prin fapte bune, pentru care auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, grăitor de pilde folositoare;
Bucură-te, cunoscător al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, povățuitor neînșelat pe calea mântuirii;
Bucură-te, ridicare a celor căzuți în păcate;
Bucură-te, mijlocitor pentru iertarea multora;
Bucură-te, cale îngustă spre înălțimi;
Bucură-te, cel îmbogățit cu sărăcia;
Bucură-te, cel prin care Cuvioșii se laudă;
Bucură-te, cel prin care oamenii se mântuiesc;
Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a tuturor;
Bucură-te, lumină a minții călugărilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 9

Covârșești pe toți, Cuvioase Părinte, cu blândețea chipului și cu smerita cugetare a inimii, pentru că tu ai primit harul Preasfântului Duh, după cum zice glasul lui Dumnezeu în Scripturi: „Spre cine voi căuta, decât numai spre cel blând și smerit cu inima, care ascultă de cuvintele Mele?”, Aceluia cântându-I: Aliluia!

Icosul 9

În carul faptelor bune șezând, ca Ilie cel râvnitor, te-ai mutat la cer, unde viața ta arătat s-a scris, și acum, înaintea Stăpânului stând, pomenește-ne și pe noi cei care îți cântăm:
Bucură-te, nevoitor neîntrecut;
Bucură-te, cel ce 40 de zile ai postit;
Bucură-te, următor Botezătorului în pustnicie;
Bucură-te, părtaș al nevoinței lui Hristos pe Muntele Carantaniei;
Bucură-te, cel asemenea lui Moise în fuga din Egiptul patimilor;
Bucură-te, cel ce, prin post și rugăciune, pe Veliar l-ai biruit;
Bucură-te, cel ce te-ai trudit în arșiță și în frig;
Bucură-te, cel al cărui suflet a fost hrănit cu graiurile Scripturii;
Bucură-te, cel ce taberele diavolești le-ai pierdut;
Bucură-te, alungător al nălucirilor și farmecelor;
Bucură-te, slujitor al Mântuitorului Iisus;
Bucură-te, ajutor al celor aflați pe patul morții;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 10

Venind în sfânta ta lavră, din dumnezeiasca rânduială, ca la 400 de bărbați armeni, ai poruncit fraților să-i ospăteze, că milostiv și primitor de străini ai fost; pentru aceasta, te lăudăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Vrând Dumnezeu să te slăvească pe pământ, ai înmulțit pâinile, pentru că, nefiind pâine decât pentru 10 bărbați, ai săturat o mare mulțime, zicând ucenicului tău Dometian: „Mergi, precum ți-am spus, că acestea zice Duhul Sfânt: Vor mânca și le va prisosi!” Pentru care auzi acestea:
Bucură-te, cel slăvit de Dumnezeu pe pământ;
Bucură-te, cel ce ai înmulțit pâinile;
Bucură-te, cel ce mulțime de 400 de bărbați ai săturat;
Bucură-te, vrednicule de minunată cinstire;
Bucură-te, cel ce ai înmulțit pâinile și în obștea ta;
Bucură-te, cel ce ai binecuvântat vinul și untdelemnul;
Bucură-te, primitor de străini;
Bucură-te, ajutător al celor lipsiți;
Bucură-te, pildă de ascultare și smerenie;
Bucură-te, cel ce alergarea vieții bine ai săvârșit-o;
Bucură-te, cel ce te-ai nevoit după lege și ai luat cununa dreptății;
Bucură-te, cel ce acum în cer cu îngerii locuiești;
Bucură-te, cel ce ai dobândit Împărăția cerească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 11

Secetă pe pământ fiind multă vreme și toți strâmtorându-se, veneau, căzând la tine, ca să îmblânzești pe Dumnezeu spre a da ploaie; iar tu le ziceai: „Fiilor, prin această pedeapsă, Dumnezeu vrea să ne înțelepțească pe noi desăvârșit, spre a-I cânta: Aliluia!”

Icosul 11

Aducând lui Dumnezeu Jertfa cea fără de sânge, cu multă vrednicie și cu lumină din cer fiind strălucit, a acoperit împreună cu tine și pe Dometian, ucenicul tău; pentru care noi te lăudăm, grăind:
Bucură-te, vrednic preot al lui Dumnezeu;
Bucură-te, înțelept povățuitor, care și pe ucenicul tău asemenea ție l-ai făcut;
Bucură-te, primitor de mari daruri duhovnicești;
Bucură-te, cel ce la Sfânta Jertfă vedeai pe îngeri împreună slujind;
Bucură-te, cel ce cunoșteai pe cei vrednici și pe cei nevrednici de Împărtășire;
Bucură-te, știutor al celor ascunse;
Bucură-te, cel înzestrat cu harisme spre folosul Bisericii;
Bucură-te, cel slăvit de Domnul pe pământ și în cer;
Bucură-te, cel ce încă din viață ai gustat fericirea Raiului;
Bucură-te, părtaș al cetățenilor cerești;
Bucură-te, cel ce, asemenea lui Ilie, ai descuiat cerul cu rugăciunea;
Bucură-te, ajutor al celor ce se roagă ție;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 12

Mai înainte ți-a arătat Mântuitorul Hristos mutarea ta cea mult dorită către cele cerești, Cuvioase Părinte, ca odinioară lui Moise, văzătorul-de-Dumnezeu, căruia următor prin fapte bune făcându-te, ai despărțit marea patimilor și ai trecut neoprit la pământul făgăduinței, cântând Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12

Izvor de tămăduiri, și mai înainte, și după moarte, pe tine dobândindu-te, Cuvioase, ca pe un părinte și doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, îți cântăm și noi, fiii tăi, zicând:
Bucură-te, mare făcător de minuni;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, cel ce ai încuiat pe demoni întru adânc;
Bucură-te, locuitor al Ierusalimului ceresc;
Bucură-te, cel mutat la cer în carul faptelor bune;
Bucură-te, cel ce pe ucenicul tău, după șapte zile, l-ai chemat la viața veșnică;
Bucură-te, cel ce nici în viață, nici după moartea ta, lavra nu ai părăsit-o;
Bucură-te, cel ce tuturor ne mijlocești mântuirea înaintea Sfintei Treimi;
Bucură-te, trandafir al grădinii Raiului;
Bucură-te, primitor al multor daruri;
Bucură-te, cel ce acum te rogi pentru noi, împreună cu îngerii;
Bucură-te, împreună-locuitor cu toți Sfinții și Drepții;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 13

O, Părinte Cuvioase Eftimie, primind de la noi, această puțină cântare de laudă, ca pe o alcătuire de prunci, însă din dragoste fierbinte adusă, mijlocește la Preasfânta Treime pentru noi, nevrednicii, ca să ne facă părtași bucuriei celei veșnice, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Înger între oameni pe pământ te-ai arătat, Părinte Eftimie, înălțându-te spre cele cerești cu aripile smereniei, pentru care de la toți auzi unele ca acestea:
Bucură-te, înger pământesc;
Bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, lucrător al faptelor bune;
Bucură-te, înălțime a smereniei;
Bucură-te, îndreptător al monahilor;
Bucură-te, povățuitor al tuturor;
Bucură-te, cel înfrânat întru toate;
Bucură-te, biruitor al poftelor;
Bucură-te, Părinte al multor Părinți;
Bucură-te, părtaș al pustnicilor;
Bucură-te, cel de care s-au bucurat îngerii;
Bucură-te, cel de care s-au veselit cetele drepților;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 1

Cuviosului nostru Părinte Eftimie, purtătorului de Dumnezeu, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim ca unui luminător al pustiei și povățuitor al călugărilor prin faptă și cuvânt, iar ca unuia ce are îndrăzneală către Domnul, să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

