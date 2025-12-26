Acatistul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare (20 ianuarie)

Data: 20 Ianuarie 2026

Condacul 1

Cuviosului nostru Părinte Eftimie, purtătorului de Dumnezeu, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim ca unui luminător al pustiei și povățuitor al călugărilor prin faptă și cuvânt, iar ca unuia ce are îndrăzneală către Domnul, să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Icosul 1

Înger între oameni pe pământ te-ai arătat, Părinte Eftimie, înălțându-te spre cele cerești cu aripile smereniei, pentru care de la toți auzi unele ca acestea:

Bucură-te, înger pământesc;

Bucură-te, om ceresc;

Bucură-te, lucrător al faptelor bune;

Bucură-te, înălțime a smereniei;

Bucură-te, îndreptător al monahilor;

Bucură-te, povățuitor al tuturor;

Bucură-te, cel înfrânat întru toate;

Bucură-te, biruitor al poftelor;

Bucură-te, Părinte al multor Părinți;

Bucură-te, părtaș al pustnicilor;

Bucură-te, cel de care s-au bucurat îngerii;

Bucură-te, cel de care s-au veselit cetele drepților;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 2

Cu lumina cea neapropiată luminat fiind tu, cum vom începe a lăuda minunatele tale fapte de care și îngerii s-au mirat, noi, cei din țărână și supuși tuturor patimilor? Ci, biruiți de dragostea cea către tine, Părinte, te lăudăm, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ca un soare ai strălucit în pustietăți, Părinte Eftimie, cu învățăturile luminând pe cei ce veneau la tine cu suflet neîndoit; pentru aceasta, auzi de la toți așa:

Bucură-te, cel plin de harul Preasfântului Duh;

Bucură-te, cel strălucit de lumina cea neapropiată;

Bucură-te, cel ce precum un soare ai luminat;

Bucură-te, izvor de mântuire în pustie;

Bucură-te, cetate de scăpare a celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, stâlp cu chip de foc al Ortodoxiei;

Bucură-te, cel ce ai alungat negura patimilor;

Bucură-te, slujitor înflăcărat al Domnului;

Bucură-te, mare nevoitor;

Bucură-te, pildă de fapte bune pentru toți;

Bucură-te, mare înțelept între înțelepții lumii;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 3

Fiind închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii tale, ca un alt Samuel, Părinte Eftimie, după numele tău, te-ai făcut veselie credincioșilor, călugărilor toiag de întărire și ajutor tuturor celor ce cântă lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Veseliți-vă, – a zis părinților tăi îngerul Domnului – că prunc se va naște vouă, numit cu numele veseliei! Apoi te-ai zămislit în pântece, aducându-le lor făgăduința și din pruncie prin rugăciune te-ai hrănit; pentru care auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, cel afierosit Domnului înainte de naștere;

Bucură-te, dar al rugăciunii părinților tăi;

Bucură-te, aducător de veselie curată;

Bucură-te, ramură binecrescută;

Bucură-te, cel vestit de înger;

Bucură-te, păzitor al curăției;

Bucură-te, laudă a Bisericii;

Bucură-te, dezlegător de nerodire;

Bucură-te, izbăvitor de întristare;

Bucură-te, cu fericita ta mamă, care și-a închinat viața lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 4

Din cea stearpă născându-te, lucrător mult roditor de bună rodire duhovnicească te-ai arătat, tăind spinii păgânătății, Cuvioase, și, dumnezeiască sămânța a bunei credințe aruncând în pământul inimilor, cântai Semănătorului Hristos: Aliluia!

Icosul 4

Nașterea ta, Părinte Eftimie, a fost vestită mai înainte de înger, precum odinioară nașterea Înaintemergătorului Ioan, căruia următor te-ai arătat; pentru aceasta îți strigăm:

Bucură-te, cel întocmai la obicei cu Botezătorul Ioan;

Bucură-te, iubitor de liniște, ca Marele Arsenie;

Bucură-te, săvârșitor de mari minuni;

Bucură-te, grabnic vindecător de boli;

Bucură-te, alungător al necuratelor duhuri;

Bucură-te, iscusit doctor sufletesc;

Bucură-te, călăuză spre cereasca Împărăție;

Bucură-te, cel mult strălucit cu virtuțile;

Bucură-te, mare luminător al lumii;

Bucură-te, cald ocrotitor al dreptcredincioșilor;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 5

De grijile lumești lepădându-te și primind viața îngerească, te-ai împodobit cu înfrânarea sufletului și dar de minuni de la Dumnezeu ai luat din belșug, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Cuvioase Părinte, din pruncie cu osârdie spre fapta bună nevoindu-te, ai părăsit lumea și toate cele din lume, părinții și bogățiile, iubind viața în sărăcie și smerenie, pentru care auzi acestea:

Bucură-te, vlăstar al cetății Melitina;

Bucură-te, pelerin spre Sfânta Cetate;

Bucură-te, cel din pruncie iubitor de nevoință;

Bucură-te, aprins doritor de viață monahală;

Bucură-te, împreună-nevoitor cu minunatul Teoctist;

Bucură-te, iubitor al desei sfătuiri spre folos;

Bucură-te, îndemn la descoperirea gândurilor;

Bucură-te, luptător încercat în războiul nevăzut;

Bucură-te, mânuitor al armelor Duhului;

Bucură-te, biruitor al curselor vicleanului;

Bucură-te, vas al discernământului;

Bucură-te, comoară a neagonisirii;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 6

Strălucit-au faptele tale bune ca soarele, pe pământ și în cer, bună slugă a lui Hristos, Eftimie, că ne-ai propovăduit credința cea adevărată și fără de prihană; pentru aceasta, cântăm Celui ce S-a întrupat din Fecioara: Aliluia!

Icosul 6

Cu toiagul crucii întărindu-te, Părinte, pâraiele fărădelegilor le-ai uscat, și din râul fericirii dumnezeiești, ca dintr-un izvor al Raiului adăpându-te, izvoare de mântuire în pustie ai arătat, pentru care îți cântăm:

Bucură-te, mângâiere a celor întristați;

Bucură-te, luptător împotriva eresurilor;

Bucură-te, cel puternic în cuvântul adevărului;

Bucură-te, cunoscător al Sfintelor Scripturi;

Bucură-te, cel ce ai lepădat pe Arie și pe Nestorie;

Bucură-te, cel ce ai vădit înșelarea lui Eutihie și a lui Sever;

Bucură-te, mare luminător al credincioșilor;

Bucură-te, cel ce pe eretici la dreapta credință i-ai adus;

Bucură-te, cel ce pe mulți păgâni i-ai curățit prin botez;

Bucură-te, cel ce pe toți i-ai adus la cunoștința adevărului;

Bucură-te, luminător al inimilor întunecate;

Bucură-te, rugător pentru întoarcerea celor rătăciți;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 7

Vrând să te sfințești întreg lui Dumnezeu, Părinte, și dorind slava cea nemuritoare, la El ai alergat cu căldură, prin viețuire curată, prin pustnicie și fapte de virtute, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Sărăcia Celui ce S-a născut din Fecioară cu adevărat urmând-o, ai socotit cele trecătoare ca iarba, fericite Părinte; pentru aceasta, spre râvna vieții îngerești ai ridicat pe toți cei ce-ți strigăm ție cu dragoste:

Bucură-te, mult nevoitor;

Bucură-te, sprijinitor grabnic;

Bucură-te, ajutător al celor neputincioși;

Bucură-te, mare luminător al călugărilor;

Bucură-te, vlăstar neveștejit al pustiei;

Bucură-te, cel ce din tinerețe lui Hristos ai urmat;

Bucură-te, cel ce te-ai lepădat de slujirea trupului;

Bucură-te, izbăvitor al multora din înșelăciune;

Bucură-te, dătător de tămăduiri;

Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a slăvit;

Bucură-te, cel prin care Satana s-a rușinat;

Bucură-te, cel ce, prin învățăturile tale, ne chemi la cele cerești;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 8

Păstorind cu vrednicie pe monahii din sfânta ta lavră, îi învățai zicând: „Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită; iar aceasta să știți, că mai înainte de orice, se cade ca cei ce s-au lepădat de lume să nu aibă voia lor, ci să țină smerita cugetare și ascultare, îngrijindu-se de ceasul morții și pururea cântând lui Dumnezeu: Aliluia!”

Icosul 8

Cu nesaț dorind slava Împărăției Cerurilor, te-ai nevoit a-i aduce pe toți la Hristos, Mirele Cel veșnic, lămuriți prin fapte bune, pentru care auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, grăitor de pilde folositoare;

Bucură-te, cunoscător al tainelor dumnezeiești;

Bucură-te, povățuitor neînșelat pe calea mântuirii;

Bucură-te, ridicare a celor căzuți în păcate;

Bucură-te, mijlocitor pentru iertarea multora;

Bucură-te, cale îngustă spre înălțimi;

Bucură-te, cel îmbogățit cu sărăcia;

Bucură-te, cel prin care Cuvioșii se laudă;

Bucură-te, cel prin care oamenii se mântuiesc;

Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a tuturor;

Bucură-te, lumină a minții călugărilor;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 9

Covârșești pe toți, Cuvioase Părinte, cu blândețea chipului și cu smerita cugetare a inimii, pentru că tu ai primit harul Preasfântului Duh, după cum zice glasul lui Dumnezeu în Scripturi: „Spre cine voi căuta, decât numai spre cel blând și smerit cu inima, care ascultă de cuvintele Mele?”, Aceluia cântându-I: Aliluia!

Icosul 9

În carul faptelor bune șezând, ca Ilie cel râvnitor, te-ai mutat la cer, unde viața ta arătat s-a scris, și acum, înaintea Stăpânului stând, pomenește-ne și pe noi cei care îți cântăm:

Bucură-te, nevoitor neîntrecut;

Bucură-te, cel ce 40 de zile ai postit;

Bucură-te, următor Botezătorului în pustnicie;

Bucură-te, părtaș al nevoinței lui Hristos pe Muntele Carantaniei;

Bucură-te, cel asemenea lui Moise în fuga din Egiptul patimilor;

Bucură-te, cel ce, prin post și rugăciune, pe Veliar l-ai biruit;

Bucură-te, cel ce te-ai trudit în arșiță și în frig;

Bucură-te, cel al cărui suflet a fost hrănit cu graiurile Scripturii;

Bucură-te, cel ce taberele diavolești le-ai pierdut;

Bucură-te, alungător al nălucirilor și farmecelor;

Bucură-te, slujitor al Mântuitorului Iisus;

Bucură-te, ajutor al celor aflați pe patul morții;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 10

Venind în sfânta ta lavră, din dumnezeiasca rânduială, ca la 400 de bărbați armeni, ai poruncit fraților să-i ospăteze, că milostiv și primitor de străini ai fost; pentru aceasta, te lăudăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Vrând Dumnezeu să te slăvească pe pământ, ai înmulțit pâinile, pentru că, nefiind pâine decât pentru 10 bărbați, ai săturat o mare mulțime, zicând ucenicului tău Dometian: „Mergi, precum ți-am spus, că acestea zice Duhul Sfânt: Vor mânca și le va prisosi!” Pentru care auzi acestea:

Bucură-te, cel slăvit de Dumnezeu pe pământ;

Bucură-te, cel ce ai înmulțit pâinile;

Bucură-te, cel ce mulțime de 400 de bărbați ai săturat;

Bucură-te, vrednicule de minunată cinstire;

Bucură-te, cel ce ai înmulțit pâinile și în obștea ta;

Bucură-te, cel ce ai binecuvântat vinul și untdelemnul;

Bucură-te, primitor de străini;

Bucură-te, ajutător al celor lipsiți;

Bucură-te, pildă de ascultare și smerenie;

Bucură-te, cel ce alergarea vieții bine ai săvârșit-o;

Bucură-te, cel ce te-ai nevoit după lege și ai luat cununa dreptății;

Bucură-te, cel ce acum în cer cu îngerii locuiești;

Bucură-te, cel ce ai dobândit Împărăția cerească;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 11

Secetă pe pământ fiind multă vreme și toți strâmtorându-se, veneau, căzând la tine, ca să îmblânzești pe Dumnezeu spre a da ploaie; iar tu le ziceai: „Fiilor, prin această pedeapsă, Dumnezeu vrea să ne înțelepțească pe noi desăvârșit, spre a-I cânta: Aliluia!”

Icosul 11

Aducând lui Dumnezeu Jertfa cea fără de sânge, cu multă vrednicie și cu lumină din cer fiind strălucit, a acoperit împreună cu tine și pe Dometian, ucenicul tău; pentru care noi te lăudăm, grăind:

Bucură-te, vrednic preot al lui Dumnezeu;

Bucură-te, înțelept povățuitor, care și pe ucenicul tău asemenea ție l-ai făcut;

Bucură-te, primitor de mari daruri duhovnicești;

Bucură-te, cel ce la Sfânta Jertfă vedeai pe îngeri împreună slujind;

Bucură-te, cel ce cunoșteai pe cei vrednici și pe cei nevrednici de Împărtășire;

Bucură-te, știutor al celor ascunse;

Bucură-te, cel înzestrat cu harisme spre folosul Bisericii;

Bucură-te, cel slăvit de Domnul pe pământ și în cer;

Bucură-te, cel ce încă din viață ai gustat fericirea Raiului;

Bucură-te, părtaș al cetățenilor cerești;

Bucură-te, cel ce, asemenea lui Ilie, ai descuiat cerul cu rugăciunea;

Bucură-te, ajutor al celor ce se roagă ție;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 12

Mai înainte ți-a arătat Mântuitorul Hristos mutarea ta cea mult dorită către cele cerești, Cuvioase Părinte, ca odinioară lui Moise, văzătorul-de-Dumnezeu, căruia următor prin fapte bune făcându-te, ai despărțit marea patimilor și ai trecut neoprit la pământul făgăduinței, cântând Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12

Izvor de tămăduiri, și mai înainte, și după moarte, pe tine dobândindu-te, Cuvioase, ca pe un părinte și doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, îți cântăm și noi, fiii tăi, zicând:

Bucură-te, mare făcător de minuni;

Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;

Bucură-te, cel ce ai încuiat pe demoni întru adânc;

Bucură-te, locuitor al Ierusalimului ceresc;

Bucură-te, cel mutat la cer în carul faptelor bune;

Bucură-te, cel ce pe ucenicul tău, după șapte zile, l-ai chemat la viața veșnică;

Bucură-te, cel ce nici în viață, nici după moartea ta, lavra nu ai părăsit-o;

Bucură-te, cel ce tuturor ne mijlocești mântuirea înaintea Sfintei Treimi;

Bucură-te, trandafir al grădinii Raiului;

Bucură-te, primitor al multor daruri;

Bucură-te, cel ce acum te rogi pentru noi, împreună cu îngerii;

Bucură-te, împreună-locuitor cu toți Sfinții și Drepții;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 13

O, Părinte Cuvioase Eftimie, primind de la noi, această puțină cântare de laudă, ca pe o alcătuire de prunci, însă din dragoste fierbinte adusă, mijlocește la Preasfânta Treime pentru noi, nevrednicii, ca să ne facă părtași bucuriei celei veșnice, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Înger între oameni pe pământ te-ai arătat, Părinte Eftimie, înălțându-te spre cele cerești cu aripile smereniei, pentru care de la toți auzi unele ca acestea:

Bucură-te, înger pământesc;

Bucură-te, om ceresc;

Bucură-te, lucrător al faptelor bune;

Bucură-te, înălțime a smereniei;

Bucură-te, îndreptător al monahilor;

Bucură-te, povățuitor al tuturor;

Bucură-te, cel înfrânat întru toate;

Bucură-te, biruitor al poftelor;

Bucură-te, Părinte al multor Părinți;

Bucură-te, părtaș al pustnicilor;

Bucură-te, cel de care s-au bucurat îngerii;

Bucură-te, cel de care s-au veselit cetele drepților;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 1

Cuviosului nostru Părinte Eftimie, purtătorului de Dumnezeu, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim ca unui luminător al pustiei și povățuitor al călugărilor prin faptă și cuvânt, iar ca unuia ce are îndrăzneală către Domnul, să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie!