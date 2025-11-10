Acatistul Sfantului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici (10 noiembrie)

Data: 10 Noiembrie 2025

Condacul 1

Pe mărturisitorul Evangheliei lui Hristos, pe învățătorul rugăciunii celei curate, pe povățuitorul cel sfânt al Mănăstirii Lainici, cel ce împarte tuturor daruri din milostivire, să-l lăudăm cu evlavie și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Icosul 1

La Sfânta Mănăstire Frăsinei, ctitoria Sfântului Ierarh Calinic, primind chipul călugăresc, în rugul aprins al nevoințelor ai intrat și te-ai arătat neîntrecut în râvnă, ascultare și cântare plină de smerenie, pentru care te lăudăm, grăind:

Bucură-te, cel ce ai cântat lui Dumnezeu din adâncul inimii;

Bucură-te, cel ce ai avut mare dragoste pentru Hristos;

Bucură-te, fire blândă și smerită;

Bucură-te, chip duhovnicesc și luminos;

Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă a virtuților;

Bucură-te, cel ce, prin plâns duhovnicesc, ai făcut roditor pământul inimii;

Bucură-te, flacără neînstinsă a liniștirii;

Bucură-te, dragoste insuflată de Sfântul Duh;

Bucură-te, faclie purtătoare de lumină a harului;

Bucură-te, deplin ascultător de voia dumnezeiască;

Bucură-te, vas curățit prin nevoință stăruitoare;

Bucură-te, cel smerit cu duhul și fără de răutate;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 2

Cu adâncă smerenie, comoara harului cea adunată în suflet ai păzit-o de furii nevăzute, iar prin fericita întristare ai dobândit înțelepciune și râvnă dumnezeiască, stăruind în cântarea neîncetată: Aliluia!

Icosul 2

Văzându-ți fericitul staret Porfirie urcușul duhovnicesc și viața plină de virtuți, te-a binecuvântat să primești Sfânta Taină a preoției. Iar tu, slujind cu multă evlavie lui Dumnezeu, ai aprins și mai mult în inimi focul dragostei Lui, pentru care îți cântăm:

Bucură-te, saditor în inimi al iubirii Tatălui ceresc;

Bucură-te, nădejde în ajutorul nebiruit al Domnului Hristos;

Bucură-te, bun iconom al darurilor Duhului Sfânt;

Bucură-te, cel ce mulțumeai lui Dumnezeu pentru toate;

Bucură-te, următor al rânduielii isihaste de la Mănăstirea Frăsinei;

Bucură-te, cel ce tuturor insuflai dragostea de aproapele;

Bucură-te, cel încredințat că toate se află în purtarea de grijă a Atotțiitorului;

Bucură-te, viață încoronată de sfințenie;

Bucură-te, glas ce trezești conștiințele;

Bucură-te, biruitor al ispitelor lumii;

Bucură-te, lucrător neabătut al pocăinței;

Bucură-te, liturghisitor cu credință al celor sfinte;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 3

Urmând Sfântului Calinic de la Cernica, întâmpinai pe oameni cu chip luminos, bucurându-te cu cei ce se bucurau și pătimind cu cei ce sufereau. Drept aceea, mulți te căutau, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Pe scara virtuților ai urcat, Sfinte Cuvioase Visarion, încoronându-te cu dragostea față de toți. Și, aducând pe cei păcătoși din întuneric la lumina iubirii dumnezeiești, te-ai arătat următor, pentru care îți cântăm:

Bucură-te, cel ce primeai cu bucurie pe toți cei ce veneau la tine;

Bucură-te, nevoință întărită pe iubirea de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce te-ai ostenit pentru a pregăti loc în tine Mirelui Hristos;

Bucură-te, cântare cu lacrimi izvorâte din mângâierea Duhului Sfânt;

Bucură-te, simțire înțeleaptă și vedere duhovnicească;

Bucură-te, chip ce strălucește în lumina harului ceresc;

Bucură-te, evlavie curată față de toți sfinții;

Bucură-te, că icoana vieții tale i-a insuflețit pe ucenici;

Bucură-te, neîncetată rugăciune ce seamănă în lume cuvântul Evangheliei;

Bucură-te, călăuzire, prin cuget smerit, la înălțimi duhovnicești;

Bucură-te, aprindere a duhului, care mișcă munții de patimi;

Bucură-te, învăpăiere de har, ce topește împietrirea inimilor;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 4

Vrednic slujitor al lui Dumnezeu arătându-te, la Sfânta Mănăstire Lainici ai fost trimis, ca să o ridici la înălțime duhovnicească, statornicind în ea rânduiala isihastă și cântarea neîntreruptă: Aliluia!

Icosul 4

Ostenind osteneala Martei și credința Mariei, darul lui Dumnezeu l-ai făcut înmulțit roditor în lavra de la Lainici, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea multor suflete, care te laudă, zicând:

Bucură-te, cel ce ai refăcut mănăstirea din ruine;

Bucură-te, cel ce i-ai adus pe cei păcătoși la limanul pocăinței;

Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu la mântuirea sufletelor;

Bucură-te, nevoință isihastă spre slava Treimii;

Bucură-te, că rod înmulțit au adus cei ce te-au ascultat;

Bucură-te, cel ce ai aprins în inimi râvna iubirii pentru Hristos;

Bucură-te, cel ce ai propovăduit pe pământ taina învierii;

Bucură-te, ostenitor la ridicarea lăcașului lui Dumnezeu;

Bucură-te, lucrător la zidirea duhovnicească a obștii;

Bucură-te, cel ce ai pus rânduiala mărturisirii dese, spre curățirea sufletului;

Bucură-te, că harul Sfintei Liturghii întărea lăuntric pe ucenicii tăi;

Bucură-te, cel ce ți-ai desăvârșit lucrarea în veci;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 5

Sfintele moaște ale înaintașului tău, Cuviosul Irodion, le-ai aflat și le-ai așezat din nou, ca pe o comoară de mare preț, în adâncul pământului, că nu voiai, în vreme de încercare, să fie necinstită de către cei ce nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Sub povățuirea ta, obștea de la Lainici s-a îmbogățit cu mulți frați, cărora le-ai sădit în inimă dragostea de Dumnezeu, de biserică, de oameni și de rugăciunea neîncetată. Deci, lucrând cu dorire sfântă la împlinirea voii Mântuitorului Hristos, cu toții te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel ce ai înălțat Crucea Domnului în mijlocul lumii;

Bucură-te, că din ea s-a revărsat harul Învierii;

Bucură-te, cel ce din pământ ai scos moaștele Sfântului Irodion ca pe o comoară;

Bucură-te, cel ce le-ai așezat la închinare, sărutându-le;

Bucură-te, cel ce le-ai cinstit cu multă credință;

Bucură-te, cel ce le-ai ferit de furia prigonitorilor;

Bucură-te, că, prin rânduială de sus, după ani, iarăși au fost descoperite;

Bucură-te, că și moaștele tale le avem ca pe un odor de mare preț;

Bucură-te, cel ce, în dragostea ta, ne asculți rugăciunile;

Bucură-te, cel ce nu ne părăsești în vreme de necaz;

Bucură-te, tămăduitor de toată întristarea și boala;

Bucură-te, călăuzitor spre limanul mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 6

Cu multe lacrimi și rugăciuni ai crescut pe fiii duhovnicești, Sfinte Visarion, mișcându-le duhul cu adâncă smerenie și jertfelnicie de părinte. Deci, plecând inimile tuturor spre pocăința ce deschide porțile Împărăției cerurilor, cântai împreună cu îngerii și cu sfinții lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Pe toți îi îndemnai la stăruință în nevoințele călugărești, la rugăciune și post, la privegheri și citiri duhovnicești. Deci, văzând cum stăruiai ca ucenicii tăi să se împărtășească din Sfintele Taine cu pregătire și binecuvântare, îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ți-ai închinat lui Dumnezeu voința și cugetul;

Bucură-te, cel ce, având inima smerită, vedeai lumina harului;

Bucură-te, trezvie alungătoare de patimi și de ispite;

Bucură-te, brațe părintești iubitoare de virtute;

Bucură-te, milostivire neîmpuținată în dragostea de oameni;

Bucură-te, îndrăzneală de fiu înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, îndrăzneală de părinte înaintea fiilor tăi sufletești;

Bucură-te, blândețe ce topești mândria, invidia și nemilostivirea;

Bucură-te, cântare îngerească din inima zdrobită;

Bucură-te, rugător pentru noi, cei ce te chemăm în ajutor;

Bucură-te, cel ce cobori mila și ajutorul ceresc peste noi;

Bucură-te, cel ce risipești cursele demonilor;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 7

Cu multă stăruință și pricepere împărtășeai ucenicilor darul iubirii pentru cântările duhovnicești și-i îndemnai să se roage neîncetat. Deci, și acum, te rugăm să ne încălzești inimile cu iubirea ta de părinte și să ne înalți sufletele la lumina cunoștinței de Dumnezeu, Cărui Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Încă din viața pământească ai săvârșit, cu harul lui Dumnezeu, multe vindecări de boli și de patimi. Astfel, ai mijlocit vindecarea unui mut, pentru care te-ai rugat stăruitor și pe care l-ai spovedit și l-ai împărtășit cu Sfintele Taine. Pentru aceasta, împreună cu toți binecredincioșii te preamărim, cântând:

Bucură-te, cel ce pe mulți bolnavi i-ai vindecat sufletește și trupește;

Bucură-te, că oamenii, văzând minunile tale, slăveau pe Sfânta Treime;

Bucură-te, că privind la nevoințele tale, mulți se întorceau la Dumnezeu;

Bucură-te, că văzând pilda ta, toți se pregăteau după cuviință să primească Trupul și Sângele Domnului;

Bucură-te, că Sfânta Euharistie le era spre bucurie, pace și viață veșnică;

Bucură-te, că împărtășirea cu Hristos le era tuturor izvor de dragoste desăvârșită;

Bucură-te, cel ce ai fost tuturor neîmpuținată nădejde spre viața veșnică;

Bucură-te, chip de sfințenie și icoană a monahului desăvârșit;

Bucură-te, cinste neîntinată de întinăciunea păcatului mândriei;

Bucură-te, cel plin de milă și grijă părintească;

Bucură-te, lăcaș luminat al harului;

Bucură-te, cel prin care Stăpânul tuturor lucrează spre mântuirea noastră;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 8

Viața ta, Sfinte Cuvioase Visarion, a fost plină de suferințe, căci fiind adesea bolnav, ai răbdat îndelung cu tăria duhului; și slujind lui Hristos cu jertfelnicie, bun iconom al celor din afară și al celor dinlăuntru te-ai arătat. Astfel, ai înțeles că puterea lui Dumnezeu se săvârșește întru slăbiciune, cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 8

Nesuferind a răbda lucrarea ta duhovnicească, prin care oamenii erau aduși la Dumnezeu, diavolul căuta să te piardă și, neizbutind să te doboare prin ispitele minții, a încercat să te tulbure prin oameni vrăjmași ai credinței. Pentru aceasta, îți cântăm:

Bucură-te, cel pe care prigonitorii nu te-au clintit din mărturisire;

Bucură-te, cel ce ai răbdat cu vitejie răutatea lor;

Bucură-te, cel ce te-ai rugat pentru potrivnicii tăi;

Bucură-te, cel ce ai iertat celor ce te-au chinuit;

Bucură-te, cel ce, suferind răul, mai mult te-ai mărit în bine;

Bucură-te, cel nebiruit de vrăjmașii văzuți și nevăzuți;

Bucură-te, cel al cărui chip strălucea când erai chinuit;

Bucură-te, cel a cărui lumină sufletească nu venea din lumea aceasta;

Bucură-te, cel ce ai primit prigonirea ca pe o binecuvântare;

Bucură-te, icoană vie a propovăduirii Evangheliei;

Bucură-te, cel ce răspândești strălucirea harului peste cei ce te cinstesc;

Bucură-te, cel ce, rugându-te Sfinților Calinic și Irodion, deschideai inima ucenicilor spre lucrarea virtuții;

Bucură-te, cel ce trezești sufletele din amorțeală, lenevire și a necredinței;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 9

Ca un stareț vrednic, l-ai îndemnat cu blândețe pe ostașul necredincios să nu pună stăpânire, cu silnicie, pe chiliile monahilor. Dar acesta, purtat de mânie diavolească, te-a doborât la pământ cu nenumărate lovituri, zdrobindu-ți oasele. Însă tu, fericite Părinte, te rugai pentru el în inima ta și cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Rănit și sângerând ai fost aruncat la pământ, Cuvioase Părinte, iar piciorul tău cel drept a fost zdrobit, încât, după răbdarea multor suferințe mucenicești vreme de aproape un an, te-ai mutat la cele veșnice, pentru care primește de la noi aceste laude:

Bucură-te, cel ce ai purtat cu vitejie crucea biruinței asupra păcatului;

Bucură-te, că nimic n-a putut să te abată de la dragostea Mântuitorului;

Bucură-te, mărturisitor al iubirii dumnezeiești înaintea prigonitorilor;

Bucură-te, cel ce te-ai îndulcit de roadele jertfei Domnului;

Bucură-te, cel ce te-a învrednicit și de lumina Învierii Lui;

Bucură-te, că rănile ți s-au făcut pietre prețioase în cununa slavei tale;

Bucură-te, cel ce, răbdând până la capăt, ai dat sânge și ai primit Duh;

Bucură-te, cel spălat în sângele tău de orice întinăciune;

Bucură-te, cel ce n-ai răsplătit cu rău chinuitorilor tăi;

Bucură-te, cel ce, fiind lovit și batjocorit, ai răspuns cu binecuvântare;

Bucură-te, cel ce te-ai adus jertfă Stăpânului Hristos;

Bucură-te, cel ce și pe noi ne întărești a avea răbdare, blândețe și iertare;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 10

Simțindu-ți sfârșitul aproape, ai cerut să primești schima cea mare, iar aceasta ți-a fost prilej de a te uni și mai mult în dragoste cu Hristos, pe Care L-ai iubit și Cărui I-ai cântat cu bucurie, în toată viața ta: Aliluia!

Icosul 10

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-au scos din mormânt sfintele tale moaște, care au izvorât bună mireasmă și s-au arătat făcătoare de minuni. Pentru această proslăvire, mulțumim Mântuitorului Hristos, Care ne-a arătat lumina sfințeniei tale, iar ție îți cântăm:

Bucură-te, că sfintele tale moaște au fost lăudate prin semne minunate;

Bucură-te, că ele au păstrat urmele rănilor la care ai fost supus;

Bucură-te, cel ce ai adus jertfă Domnului în însuși trupul tău;

Bucură-te, cel ce, amenințat fiind, n-ai slăbit în hotărârea cea bună;

Bucură-te, că taina suferinței tale Dumnezeu a adeverit-o după mulți ani;

Bucură-te, cel ce grele patimi ai răbdat pentru dragostea lui Hristos;

Bucură-te, cel ce, în suferință, Sfântului Gherasim de la Tismana ai urmat;

Bucură-te, cel ajuns asemenea sfinților mărturisitori;

Bucură-te, cel numărat în ceata cuvioșilor, lângă Sfântul Irodion;

Bucură-te, floare cu bună mireasmă a Grădinii Maicii Domnului;

Bucură-te, cel ce, în Rai, de Pomul Vieții te împărtășești;

Bucură-te, cel ce împreună cu Sfântul Calinic te veseliești în ceruri;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 11

Veghează asupra noastră din înălțimea cerului, Cuvioase Visarion, ca să ne izbăvim de robia păcatelor și să dobândim mângâierea Duhului Sfânt, și milostivește-te spre noi, Sfinte, ca să primim înfierea cea prin har și bucuria de a cânta veșnic lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Chip încununat de sfințenie te-ai arătat nouă, celor ce dorim să ne împărtășim de slava sfinților. Deci roagă pe Hristos Dumnezeu să ne păzească și să ne desăvârșească în legătura dragostei Sale pe noi, cei ce te cinstim după cuviință și îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, părtaș la dulceața rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, cel ce trezești în noi dorul după Împărăția cea de sus;

Bucură-te, cel ce, sfințindu-ți viața, ne împărtășești și nouă har;

Bucură-te, cel ce, primind chipul lui Dumnezeu, ai dobândit, prin nevoință, și asemănarea cu El;

Bucură-te, cel ce pe toate le-ai socotit nimic față de iubirea lui Hristos;

Bucură-te, părinte care mijlocești și pentru noi înfierea dumnezeiască;

Bucură-te, cel ce, primind darul vindecărilor, te îngrijești de cei suferinzi;

Bucură-te, vistierie de bunătăți nepământești, care ajuți pe cei în lipsuri;

Bucură-te, cel ce, din iubire, ne călăuzești pe calea mântuirii;

Bucură-te, îndrumător al călugărilor și laudă a sihaștrilor;

Bucură-te, ocrotitor al preoților și al tuturor celor ce slujesc Biserica;

Bucură-te, alungător grăbit al duhurilor necurate;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 12

Cununa muceniciei ai primit-o, fericite Visarion; că tu, chiar și în chinurile îndurate de la oamenii necredincioși, ai arătat iubire desăvârșită și iertare dumnezeiască. Pentru aceasta, făcându-te tuturor toate și mărturisind pe Mântuitorul Hristos fără teamă, te-ai mutat la ceruri, cântând pururea: Aliluia!

Icosul 12

Ca un alt luceafăr strălucitor te-ai arătat în lavra de la Lainici, Sfinte Cuvioase Visarion. Acolo, viețuind îngerește, sufletul tău s-a mutat la Dumnezeu în ziua praznicului Sfinților Arhangheli și al tuturor puterilor cerești. Deci, împreună cu ele te cinstim, grăind:

Bucură-te, inimă de părinte, născătoare de fii duhovnicești;

Bucură-te, cel ce ne renaști pentru Împărăția cerurilor, prin mijlocirile tale;

Bucură-te, altar sfințit prin jertfa curată;

Bucură-te, mare ostenitor în via Domnului;

Bucură-te, cel ce, din dragoste părintească, ne dăruiești binecuvântări;

Bucură-te, cel ce aduci rugăciune mult-roditoare în inimile credincioșilor;

Bucură-te, mângâiere în suferințe, necazuri și nevoi;

Bucură-te, sprijin nebiruit în încercări și neputințe;

Bucură-te, risipire a amăgirilor lumii;

Bucură-te, potolire a războiului gândurilor;

Bucură-te, întoarcere a inimilor spre Dumnezeu;

Bucură-te, trezire a sufletelor la lumina cunoștinței Lui;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Condacul 13

O, Sfinte Cuvioase Visarion, nu ne părăsi pe noi, cei lipsiți de tot binele, ci ocrotește-ne în viață și curățește inimile noastre de patimi și păcate. Picură în sufletele noastre roua liniștii duhovnicești prin rugăciune neîncetată, ca să împlinim voia lui Hristos și să ne învrednicim a-I cânta, întru bucuria cea veșnică: Aliluia!

Icosul 1

La Sfânta Mănăstire Frăsinei, ctitoria Sfântului Ierarh Calinic, primind chipul călugăresc, în rugul aprins al nevoințelor ai intrat și te-ai arătat neîntrecut în râvnă, ascultare și cântare plină de smerenie, pentru care te lăudăm, grăind:

Bucură-te, cel ce ai cântat lui Dumnezeu din adâncul inimii;

Bucură-te, cel ce ai avut mare dragoste pentru Hristos;

Bucură-te, fire blândă și smerită;

Bucură-te, chip duhovnicesc și luminos;

Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă a virtuților;

Bucură-te, cel ce, prin plâns duhovnicesc, ai făcut roditor pământul inimii;

Bucură-te, flacără neînstinsă a liniștirii;

Bucură-te, dragoste insuflată de Sfântul Duh;

Bucură-te, faclie purtătoare de lumină a harului;

Bucură-te, deplin ascultător de voia dumnezeiască;

Bucură-te, vas curățit prin nevoință stăruitoare;

Bucură-te, cel smerit cu duhul și fără de răutate;

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Rugăciune

O, Sfinte Cuvioase Visarion, Părintele nostru, cel ce ai deprins rugăciunea inimii și cântarea bisericească întru smerenie, primește de la noi această puțină cântare de laudă. Cel ce ai primit Taina Preoției în cuget curat, strălucind în săvârșirea dumnezeieștilor Taine și în lucrarea duhovnicească, învață-ne și pe noi să slujim în chip vrednic Mântuitorului Hristos. Tu, în vreme de prigoană, te-ai arătat neclintit în nădejde, credință și dragoste, pătimind până la moarte cu fața senină și luminoasă pentru dragostea Domnului, Cel ce te-a înălțat peste toate cursele vrăjmașului, urător de oameni, a primit jertfa ta și te-a sălășluit în ceruri. Pentru aceasta, Dumnezeu, pe Care L-ai slăvit pe pământ, te-a slăvit în cer, așezându-te în ceata mucenicilor Săi, iar sfintele tale moaște le-a proslăvit cu facerea de minuni și cu buna mireasmă, spre mângâierea noastră și spre încredințare de harul ce ți-a fost dăruit. Nu ne părăsi, Cuvioase Părinte, pe noi, cei păcătoși și neputincioși, ci acoperă-ne cu mila ta, izbăvind-ne din necazuri și încercări. Ajută-ne în vreme de primejdii și mijlocește la Preasfânta Treime ca să primim iertare de păcate și izbăvire de patimile ce ne înrobeșc. Învață-ne, Sfinte, să ne apropiem de Mântuitorul nostru cu inima curată și smerită. Lumină-ne mintea, veselește-ne inimile cuprinse de întristare, călăuzește-ne cu părintească purtare de grijă, ca, răbdând până la capăt toate ispitele și încercările vieții acesteia, să ajungem la limanul mântuirii, în Împărăția cea veșnică. Roagă-te și Născătoarei de Dumnezeu să ne acopere cu sfântul Ei Acoperământ, ca să fim feriți de uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Stai înaintea tronului lui Dumnezeu și roagă-L să se milostivească spre noi, că fără El nimic bun nu-i cu putință să săvârșim, și tot darul desăvârșit de sus este, de la Părintele Luminilor, Căruia I Se cuvin slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Fiul cel fără de început și cu Preasfântul, Bunul și de viață făcătorul Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Condacul 1

Pe mărturisitorul Evangheliei lui Hristos, pe învățătorul rugăciunii celei curate, pe povățuitorul cel sfânt al Mănăstirii Lainici, cel ce împarte tuturor daruri din milostivire, să-l lăudăm cu evlavie și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Visarion, Părinte iubitor de Dumnezeu!

Colecţia Acatiste şi Vieţi de sfinţi - Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă