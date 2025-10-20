Acatistul Sfântului Mare Mucenic Artemie (20 octombrie)

Data: 20 Octombrie 2025

Condacul 1

Pe tine, purtătorule de chinuri al lui Hristos, vrednicule de laudă, te lăudăm, cinstindu-ți pătimirile, că ne izbăvești pururea de primejdii, prin rugăciunile tale. Și acum, te rugăm să îndepărtezi toată boala și suferința de la noi, ca să-ți strigăm ție: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Icosul 1

Dorind să lăudăm chinurile tale cele vitejești și dumnezeieștile tale lupte, Mucenice, îți cerem să ne dăruiești har, prin rugăciunile tale, pătimitorule Artemie, ca, bucurându-ne, să strigăm ție cu veselie acestea:

Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai propovăduit Dumnezeu adevărat;

Bucură-te, cel ce, prin cuvânt și faptă, dreapta credință ai apărat;

Bucură-te, împotrivitor al lui Satana cel căzut;

Bucură-te, cel ce în lucrarea virtuților toată viața ți-ai petrecut;

Bucură-te, cel ce ortodocșilor cârmuitori le ești sprijinitor;

Bucură-te, luptător tare, al credinței apărător;

Bucură-te, trimis împărătesc, al Egiptului duce;

Bucură-te, a sufletelor noastre strălucire dulce;

Bucură-te, cel ce ai biruit înălțările vrăjmașilor;

Bucură-te, mare apărător al credincioșilor;

Bucură-te, cel prin care Biserica strălucește;

Bucură-te, cel prin care lumea se veselește;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 2

Văzându-ți vitejia și cinstirea ta către Domnul, Sfinte Artemie, marele împărat Constantin în chip cuvenit te-a împodobit cu strălucită vrednicie, întru care slujind cu credință, strigai cu bucurie: Aliluia!

Icosul 2

Ai ajuns vestit pentru virtuțile tale înaintea popoarelor și a împăraților de care, prin dumnezeiască alegere fiind înălțat, ca o lumină în sfeșnic ai fost pus conducător oștirilor, Sfinte Artemie; pentru aceasta, cu credință, strigăm ție:

Bucură-te, propovăduitor al Ortodoxiei;

Bucură-te, risipitor al idolatriei;

Bucură-te, cinste a dreptcredincioșilor;

Bucură-te, înțeleaptă căpetenie a ostașilor;

Bucură-te, sfântă veselie pentru lumea creștină;

Bucură-te, cel ce ai văzut pe cer Crucea în lumină;

Bucură-te, cel ce vitejia lui Constantin ai înflăcărat-o;

Bucură-te, cel ce îndrăzneala lui Maxențiu ai surpat-o;

Bucură-te, secure care tai reaua credință;

Bucură-te, credincios purtător de biruință;

Bucură-te, cel ce în suflet aveai râvnă dumnezeiască;

Bucură-te, cel ce vedeai harul lucrând în inima împărătească;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt ți s-a dat, întru tot fericite, ca să biruiești pe luptătorii potrivnici; pentru aceasta, împreună cu împăratul cel binecredincios, ai pus pe fugă pe Maxențiu și, făcându-te biruitor, Sfinte Artemie, ai strigat lui Dumnezeu cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 3

Având în sufletul tău către Hristos fierbinte cinstire și cuget de Dumnezeu gânditor, cârmuitor al Egiptului te-a rânduit înțeleptul Constantin pe tine, slăvite, iar noi te lăudăm ca pe unul ce ești de Dumnezeu întărit și strigăm:

Bucură-te, cel ce cu Drepții te-ai asemănat;

Bucură-te, al credinței ostaș neînfricat;

Bucură-te, părtaș al harului în această vale a plângerii;

Bucură-te, cel de un obicei și de o rânduială cu îngerii;

Bucură-te, întărire a împăraților binecredincioși;

Bucură-te, slăvit biruitor împotriva celor necredincioși;

Bucură-te, cel ce în războaie văzute și nevăzute te-ai luptat cu vitejie;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat mare biruitor, priveghind cu trezvie;

Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu după împărtășire;

Bucură-te, biserică a Lui, prin duhovnicească slujire;

Bucură-te, doritor al bunătăților cerești în chip cuvios;

Bucură-te, împreună-moștenitor cu Iisus Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 4

Înțelegând Sfânta Elena că tu, fericite Artemie, ai râvnă dumnezeiască, te-a luat cu bunăvoință însoțitor spre aflarea Crucii; pentru aceasta, împlinindu-și dorirea, striga împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 4

De dragostea ta cea multă pentru cele dumnezeiești a auzit Constațiu împăratul, poruncindu-ți ție, Sfinte Artemie, să aduci sfintele moaște ale Apostolilor în cetatea cea nouă împărătească; pentru aceasta, cântăm ție cu bucurie:

Bucură-te, mare cinstitor al Sfinților;

Bucură-te, vrednic aflător al moaștelor;

Bucură-te, cel ce ai mutat trupuri apostolești;

Bucură-te, cel ce, prin aceasta, minunat te preamărești;

Bucură-te, cel ce, prin viață cinstită, ai păzit poruncile sfinte;

Bucură-te, cel ce te-ai apropiat de Domnul cu dragoste fierbinte;

Bucură-te, cel slăvit înaintea tuturor oamenilor;

Bucură-te, bună-mireasmă și veselie a îngerilor;

Bucură-te, cel prin care buna credință strălucește;

Bucură-te, cel prin care reaua cinstire se risipește;

Bucură-te, laudă a drepților;

Bucură-te, podoabă a înțelepților;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 5

Atragând asupra ta har și întărire de la Dumnezeu, fericite, te-ai arătat biruitor întru toate asupra vrednicilor de ocară vrăjmași, văzuți și nevăzuți; pentru aceasta, Sfinte, te-ai făcut tuturor vestit, strigând Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Te-au văzut fiii Egiptului pe tine, cel împodobit cu cinstite fapte și fierbinte râvnitor al credinței, că ești vrednic ocârmuitor și, după datorie, toți de bucurie umplându-se, se sârguiau să te laude în cântări, strigând ție:

Bucură-te, cel ce ai stat înaintea împăraților cu îndrăznire;

Bucură-te, întâistătător, care ne păzești de orice asuprire;

Bucură-te, cel ce ai fost decât toți cârmuitorii mai presus;

Bucură-te, cel ce, pentru sfat, la Cuviosul Antonie te-ai dus;

Bucură-te, cel ce i-ai ascultat cu evlavie învățăturile mântuitoare;

Bucură-te, cel prin care este ocrotită credința dreptslăvitoare;

Bucură-te, râvnitor și apărător al adevărului;

Bucură-te, binecredincios ocârmuitor al poporului;

Bucură-te, cel ce ai înălțat fruntea celor iubitori de Hristos;

Bucură-te, conducător preacinstit și dreptcredincios;

Bucură-te, cel ce ai doborât trufia celui potrivnic lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel prin care este înfierată rătăcirea scornită de cel rău;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 6

Propovăduitor purtător de Duhul te-ai arătat înaintea tuturor, vestind pe Hristos cu îndrăzneală, Sfinte Artemie, înțelepte pătimitorule; dar tiranul Iulian, cel ce se lepădase de credință, prin aceasta a rămas uimit, neștiind să strige: Aliluia!

Icosul 6

Prin cuvintele tale cele de Dumnezeu insuflate, înțelepte, ai mustrat cu îndrăzneală pe cumplitul împărat Iulian, care se lepădase de Hristos, și care, ca un om fără de minte, nesuferind, te-a pus la înfricoșătoare chinuri și ți-a tăiat capul; pentru care noi îți strigăm:

Bucură-te, răbdător de chinuri neînfricat;

Bucură-te, purtător de biruință, care ai răbdat;

Bucură-te, cel ce, mai întâi, ai luminat pe mulți prin cuvintele tale;

Bucură-te, cel ce ai slăvit apoi pe Dumnezeu prin pătimirile tale;

Bucură-te, cel ce ai smerit mândria demonilor căzuți;

Bucură-te, cel ce mânia tiranului prin răbdare o înfrunți;

Bucură-te, cel ce ai supus ceea ce este mai slab celui ce este mai mare;

Bucură-te, cel ce ai robit durerea trupească voinței minții stăpâitoare;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor Lui;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ocrotitor al credincioșilor Egiptului;

Bucură-te, cel ce ai învățat pe toți să asculte glasul conștiinței;

Bucură-te, frumusețe a Mucenicilor și strălucire a credinței;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 7

Urmând a ți se tăia capul, Mucenice Artemie, în chinuri fiind, te rugai lui Dumnezeu să stingă rătăcirea idolească; astfel, roagă-te Lui și acum, Sfinte, să stingă văpaia patimilor noastre, ca să strigăm cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 7

Se înspăimântează mintea și limba oamenilor, Mucenice, să spună mulțimea pătimirilor tale, că din pricina trândăviei noastre nicidecum nu suntem în stare a le povesti, dar, îndrăznind, biruitorule, le amintim în scurte cuvinte, zicând:

Bucură-te, cel ce în temniță ai fost aruncat;

Bucură-te, cel ce cu unghii de fier ai fost sfâșiat;

Bucură-te, cel ce ai fost bătut pe umeri cu vine de bou;

Bucură-te, cel împuns în coaste cu sulițe din nou;

Bucură-te, cel pus între două pietre grele;

Bucură-te, cel ce ai fost strâns între ele;

Bucură-te, cel ale cărui mădulare și oase ți s-au strivit;

Bucură-te, cel ce ai răbdat ca și cum altul ar fi pătimit;

Bucură-te, cel ce ai fost lipsit de ochi și de măruntaie;

Bucură-te, cel al cărui cap a poruncit tiranul să ți se taie;

Bucură-te, cel ce te-ai înălțat de la pământ purtător de biruință;

Bucură-te, cel ce ai primit în cer cunună, după cuviință;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 8

Cu adevărat lucruri preaminunate ai săvârșit în viață și după moarte, întru tot fericite, vindecând bolile cumplite ale celor ce cu credință aleargă la tine, pururea cinstite Artemie, și strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul luminat prin pătimiri, întru tot fericite, ai stat înaintea lui Hristos, Răsplătitorul nevoințelor, de Care fiind încununat ca un nevoitor, pururea te bucuri împreună cu El, Mare Mucenice; pentru aceasta, noi, cei credincioși, cinstindu-te ca pe unul ce ești de Dumnezeu proslăvit, îți strigăm:

Bucură-te, al Raiului vrednic locuitor;

Bucură-te, vas ales al Duhului Mângâietor;

Bucură-te, cel ce în Împărăția cerurilor te-ai sălășluit;

Bucură-te, al lui Hristos slăvit ostaș nebiruit;

Bucură-te, părtaș al luminii celei neînserate;

Bucură-te, mare apărător al credinței adevărate;

Bucură-te, cel ce în ceruri cu îngerii stai împreună;

Bucură-te, prieten al drepților purtători de cunună;

Bucură-te, cel ce ai fost așezat în raclă cu evlavie mare;

Bucură-te, cel preamărit prin minuni, viu fiind întru lucrare;

Bucură-te, mare mijlocitor pentru cei rugători;

Bucură-te, veșnic păzitor al celor nevoitori;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 9

Toată ceata îngerească s-a mirat de marea ta răbdare, Sfinte Artemie, cum, pământesc și materialnic fiind, în priveliște ca un fără de trup te-ai luptat; pentru aceasta, te-au lăudat ca pe un Mare Mucenic, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Dumnezeiesc ritor te-ai făcut, râvnitor și înfocat, pe Hristos cu îndrăzneală propovăduind, pentru Care, precum Apostolul Pavel, lupta cea bună te-ai luptat, Sfinte, și, de El fiind încununat, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai pătimit pentru Hristos cu răbdare;

Bucură-te, cel ce ți-ai săvârșit în chip vrednic buna alergare;

Bucură-te, cel ce ai suferit multe chinuri cumplite;

Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu cununi neveștejite;

Bucură-te, cel ce pururea ești împreună cu Hristos;

Bucură-te, cel ce vindeci pe orice om neputincios;

Bucură-te, cel ce păzești pe cinstitorii tăi nevătămați;

Bucură-te, cel ce ești mângâiere celor bolnavi și întristați;

Bucură-te, cel ce ești doctor fără de plată pentru cei suferinzi;

Bucură-te, cel ce mână de ajutor celor în primejdii le întinzi;

Bucură-te, cel plin de bunătăți și frumuseți nemuritoare;

Bucură-te, mijlocitor fierbinte al obștii dreptslăvitoare;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 10

Câștigând în inima ta puterea Sfintei Treimi, înțelepte Artemie, te-ai arătat luminat biruitor asupra patimilor și asupra ispitelor acestei lumi, împotriva cărora întărește-ne, prin rugăciunile tale, și pe noi, care strigăm: Aliluia!

Icosul 10

Zid al dreptei credințe și dumnezeiască mângâiere ai fost credincioșilor, Sfinte Artemie, că Făcătorul a toate te-a arătat prea-bun tămăduitor, primind pătimirile tale și învățând pe toți să strige ție:

Bucură-te, propovăduitor luminat al adevărului;

Bucură-te, Mucenic strălucit al Mântuitorului;

Bucură-te, izvor nesfârșit de semne minunate;

Bucură-te, fântână de vindecări neîncetate;

Bucură-te, apărător al credinței, de minuni făcător;

Bucură-te, doctor fără plată și grabnic vindecător;

Bucură-te, cel ce ești sprijinitor al dreptcredincioșilor;

Bucură-te, cel ce ești ajutător al neputincioșilor;

Bucură-te, cel ce ai primit darul de-a vindeca hernia în chip deosebit;

Bucură-te, cel ce orice boală și suferință ai tămăduit;

Bucură-te, cel prin care se întăresc cei slăbiți trupește;

Bucură-te, cel prin care sănătate ni se dăruiește;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 11

Au lăudat puterile cerurilor sfârșitul tău, văzându-te învingător și purtător de biruință, și, luând al tău suflet, l-au adus lui Hristos, veselindu-se, cu care și noi, Sfinte Artemie, împreună bucurându-ne, strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Cu mijlocirile tale luminează pe cei ce cu credință te cinstesc, Sfinte Artemie, purtătorule de chinuri al lui Hristos, și roagă-te pururea către Dumnezeu să izbăvească pe toți de orice răutate, ca, după datorie, să-ți strigăm ca unui mare ocrotitor:

Bucură-te, cel de o slavă cu Sfântul Gheorghe, Marele Mucenic;

Bucură-te, cel de o cinstire cu Sfântul Dimitrie din Tesalonic;

Bucură-te, luminător mult strălucitor al întregului pământ;

Bucură-te, laudă preafrumoasă a Noului Legământ;

Bucură-te, vedere preafericită a oștilor cerești;

Bucură-te, cel ce ți-ai înroșit veșmântul în sângiuri mucenicești;

Bucură-te, cel ce ai strălucit până la margini prin pătimire;

Bucură-te, laudă a Mucenicilor și a lor împodobire;

Bucură-te, nimicire a idolatriei însângerate;

Bucură-te, propovăduire a credinței celei luminate;

Bucură-te, cel prin care ni se mijlocește har;

Bucură-te, cel ce ne vindeci bolile în dar;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 12

Har ai luat de la Dumnezeu, Mucenice, a vindeca felurite boli și a alina durerile celor ce vin la tine; pentru aceasta, ferește-ne de boli și de primejdii pe noi pe toți, cei ce te cinstim cu credință, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântare aducându-ți, te lăudăm, fericite, ca pe un Mucenic al lui Hristos purtător de cunună, că pe tine te-a proslăvit Dumnezeu în toată lumea cu minunile, prin care ne îndemni pe toți să strigăm cu bucurie:

Bucură-te, al lui Dumnezeu conducător de oști plin de măreție;

Bucură-te, ocrotitor dumnezeiesc al bisericilor închinate ție;

Bucură-te, binefăcător al nostru, de Dumnezeu dăruit;

Bucură-te, mijlocitor fierbinte către Ziditorul Cel slăvit;

Bucură-te, cel ce acoperi pe cei care pomenirea ta o săvârșesc;

Bucură-te, cel ce păzești pe cei care cu dragoste te cinstesc;

Bucură-te, cel ce ne vindeci de boli dureroase;

Bucură-te, cel ce ne scapi de încercări primejdioase;

Bucură-te, apărător al bisericii tale din Muntele Atonului;

Bucură-te, sprijinitor de obște și izbăvitor al poporului;

Bucură-te, cel ce ești ales chivernisitor;

Bucură-te, cel ce ești al nostru izbăvitor;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 13

O, de trei ori mărite cu adevărat și dumnezeiescule luptător, purtătorule de chinuri al lui Hristos, Sfinte Artemie, având îndrăznire către Dumnezeu, roagă-L neîncetat pentru noi, cei ce cu evlavie te lăudăm și, cu umilință, strigăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Dorind să lăudăm chinurile tale cele vitejești și dumnezeieștile tale lupte, Mucenice, îți cerem să ne dăruiești har, prin rugăciunile tale, pătimitorule Artemie, ca, bucurându-ne, să strigăm ție cu veselie acestea:

Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai propovăduit Dumnezeu adevărat;

Bucură-te, cel ce, prin cuvânt și faptă, dreapta credință ai apărat;

Bucură-te, împotrivitor al lui Satana cel căzut;

Bucură-te, cel ce în lucrarea virtuților toată viața ți-ai petrecut;

Bucură-te, cel ce ortodocșilor cârmuitori le ești sprijinitor;

Bucură-te, luptător tare, al credinței apărător;

Bucură-te, trimis împărătesc, al Egiptului duce;

Bucură-te, a sufletelor noastre strălucire dulce;

Bucură-te, cel ce ai biruit înălțările vrăjmașilor;

Bucură-te, mare apărător al credincioșilor;

Bucură-te, cel prin care Biserica strălucește;

Bucură-te, cel prin care lumea se veselește;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 1

Pe tine, purtătorule de chinuri al lui Hristos, vrednicule de laudă, te lăudăm, cinstindu-ți pătimirile, că ne izbăvești pururea de primejdii, prin rugăciunile tale. Și acum, te rugăm să îndepărtezi toată boala și suferința de la noi, ca să-ți strigăm ție: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!