Acatistul Sfantului Preot Mucenic Constantin Sârbu (23 octombrie)

Data: 23 Octombrie 2025

Condacul 1

Veniți cu toții să-i aducem flori de laudă, cu bucurie, Mucenicului nou arătat, de Hristos încununatului Constantin; că în ceruri, ca un preot mărturisitor, mijlocește pentru cei ce, cu evlavie, cântă:

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Icosul 1

Astăzi bună mireasmă își revarsă în lume cerescul trandafir, Constantin Mucenicul; că, în taină răsărind între spini și petalele virtuților cu sfințit sângele său roșind, în cer a înflorit slăvit; pentru care, lăudându-l, zicem:

Bucură-te, cel ce mireasmă răspândești;

Bucură-te, cel ce simțurile ni le sfințești;

Bucură-te, iconom credincios al Stăpânului;

Bucură-te, lucrător înțelept al Tainelor Lui;

Bucură-te, al Evangheliei lui Hristos martor neînfricat;

Bucură-te, al celor strâmtorați și goi ajutor neîncetat;

Bucură-te, că în ceruri pentru lume mijlocești;

Bucură-te, că din ceruri ca un soare strălucești;

Bucură-te, al turmei cuvântătoare păstor;

Bucură-te, al credincioșilor luminător;

Bucură-te, cel prin care bucurie luăm;

Bucură-te, cel prin care nădejde câștigăm;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 2

Bunica ta fericită, ca o altă Loida, sădind întru tine, Constantine, din copilărie, credința în Domnul Hristos, Maicii orfanilor te-a încredințat, iar mila ei în toate te-a întărit, ca să cânți Fiului ei cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Crucea din tinerețe ridicând-o pe umeri, paharul suferinței l-ai băut; și, în lipsuri fiind, fericite, cu botezul lui Hristos te-ai botezat și astăzi șezi de-a dreapta Lui, pentru care îți strigăm acestea:

Bucură-te, a dreptei credințe odraslă;

Bucură-te, a bunei cinstiri mireasmă;

Bucură-te, următor în pătimiri al Domnului;

Bucură-te, urcător al suișului cerului;

Bucură-te, vas ales al lui Hristos, de mare preț tuturor;

Bucură-te, argint lămurit în foc, curățat de șapte ori;

Bucură-te, că te-ai numit cu numele statorniciei;

Bucură-te, că te-ai aprins cu râvna apostoliei;

Bucură-te, părtaș al paharului Domnului;

Bucură-te, nuntaș al nunții Cuvântului;

Bucură-te, plăcut al Maicii Preacurate;

Bucură-te, lucrător al iubirii nemăsurate;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 3

Darul sfânt al preoției vrând a-l primi, fericite, cu lacrimi te rugai Preacuratei; și ea te-a întărit și te-a făcut plin de putere și luminos, ca, Domnului întreg pe tine dându-te, Acestuia să cânți, cu sfinții: Aliluia!

Icosul 3

Evanghelist prin faptă te-ai vădit, înțelepte, că slujba ta deplin ai făcut-o; și, treaz întru toate fiind, stăruind cu timp și fără timp, ai zidit Biserica Domnului, pentru care auzi acestea:

Bucură-te, izvor al milostivirii;

Bucură-te, năvod al înțelepciunii;

Bucură-te, al podoabei Bisericii iubitor;

Bucură-te, al casei Domnului de grijă purtător;

Bucură-te, crainic și văzător al Cuvântului;

Bucură-te, clopot care chemi pe toți la ospățul Lui;

Bucură-te, că te-ai făcut evanghelist prin lucrare;

Bucură-te, că ai propovăduit dumnezeiasca Întrupare;

Bucură-te, cel prin care se revarsă Duhul;

Bucură-te, cel ce L-ai slujit pe Stăpânul;

Bucură-te, cel plin de har și putere;

Bucură-te, alinare sfântă a inimii mele;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 4

Fața Maicii Fecioare, cea ivită pe ușa bisericii zidite de tine, mai dinainte ți-a arătat că, pe calea Golgotei pășind, vei fi părtaș Pătimirilor Domnului și Lui Îi vei cânta pururea: Aliluia!

Icosul 4

Gura ta, de Hristos grăitoare, încercând să ți-o închidă, în temniță te-au pus necredincioșii, iar tălpile cu fier înroșit ți le-au ars și barba ți-au smuls-o, dar Domnul în toate te întărea minunat; pentru care, Mucenice, grăim:

Bucură-te, purtător de lupte neînfricat;

Bucură-te, în cuget ostaș neplecat;

Bucură-te, Mucenic sfințit al Stăpânului;

Bucură-te, ucenic cu fapta al Domnului;

Bucură-te, cel ce dinainte ți-ai văzut pătimirile;

Bucură-te, cel ce pururea în Hristos ți-ai pus nădejdile;

Bucură-te, cel ce, ca Apostolul, pentru Domnul ai fost întemnițat;

Bucură-te, cel ce, cu sfințiții mucenici, într-o ceată ești numărat;

Bucură-te, surpare a necredincioșilor;

Bucură-te, scăpare a turmei creștinilor;

Bucură-te, răbdător al multor ispite;

Bucură-te, ziditor de biserici însuflețite;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 5

Haină țesută din iubire de oameni și din a ta bunătate având, Părinte, și untdelemnul milei strângându-ți în candela ta pe pământ, azi în cer te-ai sălășluit, la ospățul Mirelui ceresc, și cânți Lui: Aliluia!

Icosul 5

Iarna păgânătății cu răbdare trecând-o, slăvit ai înflorit, Mucenice, și în primăvara harului intrând, minunat mireasma-ți răspândesc moaștele, pe care sărutându-le, Părinte, îți cântăm:

Bucură-te, cel ce vindecare dăruiești;

Bucură-te, că ispitele le izgonești;

Bucură-te, adiere subțire a Duhului;

Bucură-te, îmbiere bogată a harului;

Bucură-te, trandafir din palatele cerești, de lumină purtător;

Bucură-te, crin frumos al virtuților, de miresme izvorâtor;

Bucură-te, rândunea care vestești vremea cea bună;

Bucură-te, stejar neclintit în vreme de furtună;

Bucură-te, mănunchi al bunătăților;

Bucură-te, revărsare a milelor;

Bucură-te, sălaș al iubirii;

Bucură-te, lăcaș al milostivirii;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 6

Înger, în vis femeii arătându-se, Sfinte, spre tine i-a îndreptat pașii; că ruga ta Hristos auzind, ajutor ți-a trimis-o degrab, numele aceleia vestindu-ți-l mai dinainte, ca să cânți Lui: Aliluia!

Icosul 6

Jertfa Cinei celei de Taină ai văzut-o aievea, rugându-te cu lacrimi, Părinte, și glas ai auzit, zicând: „Stai pe picioarele tale, lucrând!”, Domnul tău la lucrul Său chemându-te și lumea învățând-o să-ți cânte:

Bucură-te, făclie cea de sus aprinsă;

Bucură-te, solia spre ceruri întinsă;

Bucură-te, a celor ce se clatină întărire;

Bucură-te, a lucrării vrăjmașului risipire;

Bucură-te, cel ce ești far nestins al luminii lui Hristos;

Bucură-te, spre pământul celor vii călăuzitor preadulce;

Bucură-te, că ai iubit a lui Iisus sărăcie;

Bucură-te, că te-ai făcut a dragostei Lui oglindire;

Bucură-te, luceafăr nou al Bisericii;

Bucură-te, strălucire a razelor harului;

Bucură-te, fântână a apei credinței;

Bucură-te, curățitor al neputinței;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 7

Lucrurile văzute nesocotindu-le, Sfinte, mintea ți-ai îndreptat-o cu totul spre cele dinlăuntru, știind a cinsti mai bine darurile sufletului; pe care, prin smerenie, ținându-le împreună, cântai: Aliluia!

Icosul 7

Mari și străine fapte a lucrat întru tine, Părinte Constantin, Ziditorul; că în toate harul Lui te-a întărit, de minuni lucrător te-a arătat, bunule, și trupul și mormântul tău miresme izvorăsc, iar noi strigăm:

Bucură-te, de Duh purtător părinte;

Bucură-te, de har luminată minte;

Bucură-te, că deprinzi lucrarea virtuților;

Bucură-te, că desprinzi de lanțul păcatelor;

Bucură-te, cel ce ai disprețuit toate cele pământești;

Bucură-te, cel ce te-ai întraripat către cele duhovnicești;

Bucură-te, cel ce în via lui Hristos ai ostenit;

Bucură-te, cel ce în suflet sămânța cea bună ai sădit;

Bucură-te, adânc nespus al smereniei;

Bucură-te, slăvită culme a dragostei;

Bucură-te, cămară a virtuților;

Bucură-te, comoară a darurilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 8

Nădejdea neclintită care nu rușinează, sfințite Constantin, dobândit-ai; că, în toate mulțumind lui Hristos și slujind în chip bineplăcut, dragostea Aceluia s-a revărsat în inima ta, iar tu Îi aduci pururea cântarea: Aliluia!

Icosul 8

Oarbă a mărturisit, zicând: „Văd, Părinte!”, iar cea cu glas slab, strigând tare, prin tine vindecare a luat; iar noi astăzi limpede văzând harul tău, la tine alergăm cu dor, grăindu-ți neîncetat acestea:

Bucură-te, balsam al sufletelor;

Bucură-te, întărire a trupurilor;

Bucură-te, al sărmanilor sprijinitor;

Bucură-te, al căzuților îndreptător;

Bucură-te, mare a smereniei, pe toți neîncetat scăldând;

Bucură-te, zare a sfințeniei, peste lume strălucind;

Bucură-te, că neclintit ne așezi în nădejde;

Bucură-te, că din suflete alungi întristarea;

Bucură-te, părinte bun al oropsiților;

Bucură-te, iscusit doctor al bolnavilor;

Bucură-te, cel prin care dobândim sănătatea;

Bucură-te, cel prin care aflăm bucuria;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 9

Pacea care covârșește toată mintea mucenicește dobândind-o, fericite, de pace făcător te-ai făcut, că dezbinarea soților oprind, bunule, și inimile fiilor spre maică întorcându-le, strigai: Aliluia!

Icosul 9

Rău gândind despre tine și plecând ucenita, Stăpâna tuturor a întors-o, că i s-a arătat în vis și trimis al Fiului ei te-a numit; și noi, deci, glasului ei plecându-ne, acestea îți strigăm, Părinte:

Bucură-te, făcător de pace sfințit;

Bucură-te, de Duhul Sfânt adumbrit;

Bucură-te, cel de Fiul trimis întru via Lui;

Bucură-te, cel de Duhul făcut fiu al Tatălui;

Bucură-te, o, bineplăcutule al Maicii lui Hristos;

Bucură-te, lucrător bun, întru toate credincios;

Bucură-te, nerătăcită cale de mântuire;

Bucură-te, neclătinată cetate de izbăvire;

Bucură-te, al preoției canon;

Bucură-te, al nunții sfinte odor;

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, izbăvitor al creștinilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 10

Sfintele tale moaște s-au slăvit, Mucenice, purtând nepământească mireasmă, prin care Dumnezeu tuturor a arătat sfințenia ta, Însuși El chemând prin har mulțimile să te cinstească, strigându-I: Aliluia!

Icosul 10

Șoapta cea vicleană a vinderii de frați nicidecum n-ai primit-o, că știai că ție a muri îți e câștig, și a trăi, Părinte, îți e Hristos, Căruia cu totul te-ai încredințat, pentru care și auzi acestea:

Bucură-te, năstrapă de mir curată;

Bucură-te, nepătimire bineînmiresmată;

Bucură-te, răsărit al razelor nădejdii;

Bucură-te, risipirea oricărei primejdii;

Bucură-te, că toți s-au minunat de al tău suflet neînfricat;

Bucură-te, cel ce înălțările minții prin har le-ai surpat;

Bucură-te, al turmei celei slăbite întăritor;

Bucură-te, al răbdării minunat învățător;

Bucură-te, cununa pătimitorilor;

Bucură-te, arvuna îndurărilor;

Bucură-te, mireasmă cerească;

Bucură-te, cercetare dumnezeiască;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 11

Taina dreptei credințe ai primit-o, Părinte, și lupta cea bună ai luptat, porunca neîntinată păzind și arătarea Domnului iubind, pururea, și liber, și în temniță, Acestuia cântând din suflet: Aliluia!

Icosul 11

Ție, preaînțelepte, răsplătiri ți-a dat Domnul, măsură clătinată și bună, celui ce pe pământ ai miluit asemenea Părintelui ceresc; deci, acum din ceruri miluiește-ne pe noi, cei ce îți grăim:

Bucură-te, floare nouă a Duhului;

Bucură-te, slugă bună a Domnului;

Bucură-te, văzătorul și mijlocitorul Tainelor;

Bucură-te, arătarea lucrărilor harului;

Bucură-te, pom al Raiului, plin de rod îndumnezeitor;

Bucură-te, revărsare de iubire pentru Domnul și popor;

Bucură-te, în via de taină ostenitor;

Bucură-te, la Sfânta Treime mijlocitor;

Bucură-te, icoană vie a Domnului;

Bucură-te, făptură nouă a Ziditorului;

Bucură-te, al dulceții cerești pahar;

Bucură-te, al golirii de sine dreptar;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 12

Umblător în lumină și mărturisitor al adevărului ai fost pe pământ, Sfinte Constantin, iar Dumnezeu, adeverind aceasta, cu lumina Lui ți-a încununat capul, pe toți învățându-ne să-I înălțăm, cu tine, cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Viu după adormire te arăți, la fereastra bisericii șezând, precum ai zis; și noi, cuvântul tău crezând, Părinte, și limpede văzând harul tău, la tine alergăm cu dor, strigând cu bucurie acestea:

Bucură-te, al Luminii lăcaș;

Bucură-te, cu sfinții părtaș;

Bucură-te, al Crucii Domnului următor;

Bucură-te, Mucenice, de frați iubitor;

Bucură-te, om al lui Dumnezeu și prieten iubit;

Bucură-te, bărbat al doririlor, nume nouă preadorit;

Bucură-te, că spre cererea noastră te pleci;

Bucură-te, că rămâi cu Dumnezeu în veci;

Bucură-te, tămâie curată adusă Stăpânului;

Bucură-te, solie a noastră la tronul Împăratului;

Bucură-te, cel ce veselești a minții simțire;

Bucură-te, cel ce dai inimii îndulcire;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Condacul 13

Zorii zilei din urmă, ca o stea luminoasă, de sus îi strălucești tuturor, pe Soarele dreptății vestind; și trăind, Părinte, și murind ca mucenic, deci, raza Lui trimite-o nouă, ca să Îi cântăm împreună cu tine: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori.)

Icosul 1

Astăzi bună mireasmă își revarsă în lume cerescul trandafir, Constantin Mucenicul; că, în taină răsărind între spini și petalele virtuților cu sfințit sângele său roșind, în cer a înflorit slăvit; pentru care, lăudându-l, zicem:

Bucură-te, cel ce mireasmă răspândești;

Bucură-te, cel ce simțurile ni le sfințești;

Bucură-te, iconom credincios al Stăpânului;

Bucură-te, lucrător înțelept al Tainelor Lui;

Bucură-te, al Evangheliei lui Hristos martor neînfricat;

Bucură-te, al celor strâmtorați și goi ajutor neîncetat;

Bucură-te, că în ceruri pentru lume mijlocești;

Bucură-te, că din ceruri ca un soare strălucești;

Bucură-te, al turmei cuvântătoare păstor;

Bucură-te, al credincioșilor luminător;

Bucură-te, cel prin care bucurie luăm;

Bucură-te, cel prin care nădejde câștigăm;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

Rugăciune

Sfinte Sfințite Mucenice Constantin, cel ce, în viața ta pământească, ai răbdat multe necazuri, sărăcie și nedreptate, iar acum te bucuri împreună cu îngerii și cu sfinții de slava Preasfintei Treimi, primește acum această smerită rugăciune a noastră. Și, ca unul ce ai iubit din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea pe Făcătorul tuturor, sădește și în inimile noastre împietrite dragostea de Dumnezeu și de semeni. Ca un iscusit duhovnic al credincioșilor, ajută-ne să ne vedem păcatele, dă-ne hotărârea de a ne spovedi curat și întărește-ne voința de a ne îndrepta viața! Tu, cel ce ai crescut în suflet toate virtuțile, înțelepțește-ne să luptăm împotriva patimilor și să sădim în locul acelora, în pământul inimii, sămânța virtuților. Cel ce ai mijlocit împăcarea între soții dezbinați și ai întors spre părinți inimile copiilor, binecuvintează familiile creștine și le dăruiește înțelegere, dragoste și bună-sporire. Părinte Constantin, mult-pătimitorule, dăruiește-ne și nouă să cunoaștem voia Domnului și să o împlinim cu însuflețire, lucrând cu bucurie sfintele Lui porunci și luându-ne în fiecare zi crucea nevoinței; iar de va fi prilej de mărturisire, să dobândim curajul de a vesti fără teamă sfânta noastră credință și nădejdea care nu rușinează. Apără pe cei nedreptățiți, fii sprijin celor săraci, mângâiere celor singuri, păzitor pruncilor, dascăl tinerilor, pildă creștinilor iubitori de osteneală duhovnicească și tămăduitor bolilor noastre sufletești și trupești. Insuflă-ne să te urmăm în nemăsurata smerenie, răbdare, iertare și îngăduință. Fii împreună-lucrător cu slujitorii Bisericii la zidirea Trupului tainic al lui Hristos, făcând din sufletele celor ce te cinstesc pietre vii și biserici însuflețite ale harului necreat, curățitor, luminător și sfințitor. Dar ocrotește din cer și binecuvintează-i și pe toți cei ce se ostenesc la zidirea sfintelor locașuri și la împodobirea casei Domnului, pridvor al Împărăției cerești pe pământ. Luminează-ne calea, ca să nu ne pierdem în cursele înșelătoare ale acestei lumi, ci, cu mijlocirea ta, să ajungem și noi la odihna și bucuria cea veșnică, slăvind, împreună cu tine, pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor.

Condacul 1

Veniți cu toții să-i aducem flori de laudă, cu bucurie, Mucenicului nou arătat, de Hristos încununatului Constantin; că în ceruri, ca un preot mărturisitor, mijlocește pentru cei ce, cu evlavie, cântă:

Bucură-te, Sfinte Mucenice Constantin, făcătorule de minuni!

