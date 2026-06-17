Acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iaşi (24 mai)

Data: 17 Iunie 2026

Condacul 1

Pe cea slăvită de Hristos pentru răbdare, pe ocrotitoarea milostivă a Iașilor, pe mărturisitoarea dreptei credințe, pe cinstita lucrătoare a virtuților și mângâierea cea caldă a prigoniților, să o cinstim cântând: Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Icosul 1

Ales chip al blândeții și oamenilor mângâietoare te-ai arătat, împlinind, prin viața ta, chemarea numelui primit la botez, și, ca o mamă, cu dragoste ai slujit tuturor, pentru care te fericim, zicând:

Bucură-te, fiică a rugăciunii;

Bucură-te, purtătoare a înțelepciunii;

Bucură-te, din tată cucernic rodire;

Bucură-te, din mamă cinstită odrăslire;

Bucură-te, floare aleasă răsărită în pământ românesc;

Bucură-te, pom roditor plin de virtuți ce se vădesc;

Bucură-te, ceea ce din tinerețe pe Hristos L-ai iubit;

Bucură-te, prin care amăgirile diavolului s-au biruit;

Bucură-te, a adevărului ostenitoare;

Bucură-te, a minciunilor risipitoare;

Bucură-te, cuget curat al încercării;

Bucură-te, vas ales al răbdării;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 2

Buna slujire a părintelui tău în biserica slavei dumnezeiești având-o lumină pe calea vieții și dragostea sfintelor slujbe în inima ta primind, te-ai deprins a cânta cu evlavie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Casa părinților tăi părăsind, Sfântă Blandina, însoțindu-te prin taina nunții, în frica Domnului ai viețuit, biserică făcându-ți casa, iar trupul tău altar de jertfă, pentru care, cinstind ale tale osteneli, grăim ție:

Bucură-te, roadă a Duhului;

Bucură-te, lăcaș al Cuvântului;

Bucură-te, în necazuri sprijinitoare;

Bucură-te, neînfricată mărturisitoare;

Bucură-te, că Domnul, pe cale, bun sprijin ți-a dat;

Bucură-te, că și soțul tău calea credinței a urmat;

Bucură-te, a familiilor caldă ocrotitoare;

Bucură-te, a bolnavilor grabnic ajutătoare;

Bucură-te, că pruncilor luminătoare ai fost;

Bucură-te, că i-ai învățat al vieții bun rost;

Bucură-te, mângâiere a fiului tău;

Bucură-te, că l-ai crescut în frica lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 3

Deopotrivă cu Dreptul Iov te socotim, că pacea statornică a familiei ai văzut-o încercată și buna ei roadă dureros sfărâmată; deci, purtând crucea pribegiei și a suferinței, te-ai arătat mărturisitoare, cântând din inimă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Edenul dorind, ai răbdat cu bărbăție chinurile de la necredincioși, păstrând neclintită rădăcina nădejdii în inima ta; astfel, floarea credinței, greu încercată, nestricată a rămas în viforul prigoanei, iar noi, minunându-ne, îți cântăm:

Bucură-te, chip al blândeții;

Bucură-te, liman al nerăutății;

Bucură-te, a celor prigoniți păzitoare;

Bucură-te, a celor zdrobiți ajutătoare;

Bucură-te, lumină în întunericul suferinței;

Bucură-te, cea biruitoare prin puterea credinței;

Bucură-te, suflet neînfricoșat de prigoana pornită;

Bucură-te, că pentru Hristos ai îndurat chinuire cumplită;

Bucură-te, următoare a smereniei Domnului;

Bucură-te, rușinare a semeției diavolului;

Bucură-te, pildă de creștinească răbdare;

Bucură-te, a celor în primejdie slujitoare;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 4

Fiind în orașul Kazan, în chip minunat ți S-a arătat în temniță Domnul Hristos răstignit, iar glasul Lui blând ți-a adus mângâiere și nădejde în vremuri de încercare. Deci, primind încredințare de la Dumnezeu, cu mulțumire Îl lăudai, zicând: Aliluia!

Icosul 4

Greu ai pătimit și ai răbdat multe încercări pentru credința în Hristos, iar suferința ta cruntă avea să adauge trudă la trudă, dar ai primit slăvite cununi din cer; pentru aceasta, cinstind mărturisirea ta, îți cântăm:

Bucură-te, stâlp al jertfelniciei;

Bucură-te, făclie a veșniciei;

Bucură-te, izvor de statornicie;

Bucură-te, a minții încercată trezvie;

Bucură-te, floare înmiresmată crescută sub cruce;

Bucură-te, sprijin nebiruit la ceas de răscruce;

Bucură-te, a Evangheliei mărturisitoare;

Bucură-te, a oamenilor mângâietoare;

Bucură-te, nădejde biruitoare;

Bucură-te, a celor încercați alinare;

Bucură-te, dăscălița îndreptării;

Bucură-te, învățătoarea iertării;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 5

Hulă și grele chinuri ai pătimit pe cale de la slujitorii minciunii; dar tu, Sfântă, te-ai arătat ca un miel fără de glas, biruind toată nedreptatea prin Hristos, pe Care L-ai iubit și Căruia, dimpreună cu tine, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Iubirea de vrăjmași, în temniță, ți-a fost jertfă bine-primită înaintea Stăpânului, viața ta îndemnând pe mulți la pocăință, că, luând jugul cel bun, prin smerenie, ai aflat odihnă inimii tale, iar noi, cu evlavie cinstindu-te, îți grăim așa:

Bucură-te, cea greu încercată;

Bucură-te, viață neîntinată;

Bucură-te, a soților mult folositoare;

Bucură-te, a pruncilor ajutătoare;

Bucură-te, alăută a Duhului ce aduni pe cei duhovnicești;

Bucură-te, că pe cei potrivnici, prin smerenie, îi risipești;

Bucură-te, a celor ce flămânzesc, hrană cerească;

Bucură-te, a celor goi, îmbrăcăminte nepământească;

Bucură-te, în suferințe pildă de adâncă răbdare;

Bucură-te, în boli grabnică mângâietoare;

Bucură-te, a adevărului slujitoare;

Bucură-te, a amăgirii rușinare;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 6

În creșa din lagăr dreapta credință ai mărturisit și, în taină, ajutată de maicile din temniță, mulțime de prunci ai botezat; de aceea, cinstind curajul tău mărturisitor, fericită Blandina, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Jertfindu-te în temniță, de gerul Siberiei ai suferit, o, binecuvântată mărturisitoare a lui Hristos, iar mama ta văduvă, venind la tine, ți-a fost întărire și ajutor; deci noi, privind spre a ta slujire, cu bună credință îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, fiică binecinstitoare;

Bucură-te, a maicii tale ocrotitoare;

Bucură-te, că înmoi inimile împietrite;

Bucură-te, că dăruiești mângâieri negrăite;

Bucură-te, trandafir ce ai înflorit în viforul Siberiei;

Bucură-te, odor de mare preț al Basarabiei;

Bucură-te, că răspândești pace în tulburare;

Bucură-te, că prin răbdare aduci înseninare;

Bucură-te, dăruitoare a milelor cerești;

Bucură-te, stricătoare a curselor diavolești;

Bucură-te, a durerii cunoscătoare;

Bucură-te, din întristare izbăvitoare;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 7

Lucrându-ți mântuirea, cincisprezece ani ai trudit în sânul familiei, apoi cincisprezece ani ai pribegit în Siberia, iar mai apoi, venind în patria ta, cincisprezece ani în biserica Domnului neîntrerupt ai slujit, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Mult ai dorit să-i slujești Sfintei Parascheva, iar Domnul te-a ajutat, cunoscând gândul tău bun, că, venind în cetatea Iașilor, ai strălucit prin ale tale virtuți, multora făcându-te temei de îndreptare, iar noi, cunoscând lucrarea ta duhovnicească, te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, plinitoare a poruncilor;

Bucură-te, ajutătoare a săracilor;

Bucură-te, suflet plin de bărbăție;

Bucură-te, că ai fost celor slabi tărie;

Bucură-te, a Iașilor candelă aprinsă;

Bucură-te, a României ocrotitoare neînvinsă;

Bucură-te, gură a bunei călăuziri către Hristos;

Bucură-te, organ al harului plin de cuvinte de folos;

Bucură-te, a milei dumnezeiești lucrătoare;

Bucură-te, că în slujire ai aflat alinare;

Bucură-te, povățuitoare a mirenilor;

Bucură-te, sprijinitoare a monahilor;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 8

Necuprinsă minții noastre este smerenia ta, că, poposind în casa fiului tău, nora mult s-a tulburat de a ta credință și, astfel, ai fost pusă să alegi între ei și Dumnezeu. Deci, fără șovăire ai răspuns: De Dumnezeu nu mă lepăd!, pentru care ai fost alungată, dar cântai Ziditorului: Aliluia!

Icosul 8

O, mult răbdătoare Blandina, tu ai ascultat cuvântul Domnului, Care a zis: Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine! Astfel, ai râvnit să împlinești cu fapta cuvântul Evangheliei, deși prin inima ta trecea sabia; iar noi, minunându-ne de tăria ta, îți cântăm:

Bucură-te, casnica Stăpânului;

Bucură-te, următoarea Domnului;

Bucură-te, toiag al dreptei credințe;

Bucură-te, stâlp de foc în nevoințe;

Bucură-te, sabie a Duhului niciodată frântă;

Bucură-te, reazem pe calea cea strâmtă;

Bucură-te, că prin Hristos ai biruit rânduiala firii;

Bucură-te, că ai vădit cu fapta cuvintele Scripturii;

Bucură-te, cea prin care se biruiește necredința;

Bucură-te, cea prin care se întărește conștiința;

Bucură-te, a Soarelui minții rază;

Bucură-te, a minților noastre pază;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 9

Putere cerească s-a revărsat în sufletul tău când fiul te-a alungat, primind necazurile, lipsurile și primejdia cu nădejde în Dumnezeu și mărturisind într-un glas cu marele Pavel că, în toate acestea, ești mai mult decât biruitoare, prin Hristos, Care te-a iubit și Căruia Îi cântai: Aliluia!

Icosul 9

Ridicând ochii spre cer, când ai fost alungată, ai cerut ajutorul Sfintei Parascheva, care ți s-a arătat, îmbărbătându-te; și, astfel, trăind sub ocrotirea Cuvioasei, pentru mulți ai mijlocit rugându-te, iar noi, bucurându-ne de ale tale binefaceri, îți grăim:

Bucură-te, a sfinților slujitoare;

Bucură-te, a lor vrednică următoare;

Bucură-te, că ești în primejdie scăpare;

Bucură-te, a bolnavilor vindecătoare;

Bucură-te, ajutătoare grabnică a poporului;

Bucură-te, rană de mult plâns a înșelătorului;

Bucură-te, că în mâna Domnului ți-ai încredințat viețuirea;

Bucură-te, mijlocitoare aleasă, prin care dobândim ocrotirea;

Bucură-te, a celor înviforați izbăvitoare;

Bucură-te, a mamelor scut și îmbărbătare;

Bucură-te, toiagul bătrânilor;

Bucură-te, alinarea orfanilor;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 10

Suferința ta de la mână a fost vindecată de Sfântul Dimitrie cel Nou, care ți s-a arătat aievea, venind în ajutorul tău, mult încercată Blandina. Pentru aceea, slăvind minunea ocrotitorului Bucureștilor, cu dreaptă credință ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Șuvoi de lacrimi vărsând, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, rânduind o familie credincioasă spre a te ocroti; astfel ai ajuns mamă duhovnicească pentru cei ce te-au primit în casă, mult folosindu-se toți de rugăciunile și sfatul tău; pentru aceea, cinstind jertfelnicia ta, te fericim cu laude ca acestea:

Bucură-te, suflet bine înmiresmat;

Bucură-te, ceea ce stăruitor te-ai rugat;

Bucură-te, cea deopotrivă cu Iov la asemănare;

Bucură-te, cea cu Sfinții împreună rugătoare;

Bucură-te, nădejde tare a celor cuprinși de teamă;

Bucură-te, mult ajutătoare a celor ce te cheamă;

Bucură-te, cea prin care ura se potolește;

Bucură-te, prin care iubirea se înmulțește;

Bucură-te, mamă ce mult ai iertat;

Bucură-te, pildă vie de urmat;

Bucură-te, gură nepomenitoare de rău;

Bucură-te, slavă a neamului tău;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 11

Tihnă nu ai avut în viața ta, Sfântă Blandina, mult nevoindu-te pentru iubirea lui Hristos, iar acum, ajungând la capătul doririi, pururea te rogi pentru sufletele noastre, mijlocitoare nebiruită avându-te, pentru care Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ție, Sfântă Blandina, care cunoști slăbiciunile noastre, cu smerenie îți cerem: Ascultă rugăciunea aceasta și alungă de la noi toată patima și neputința și ne întărește în vremuri de încercare, ca să nu rătăcim calea, că din inimă îți cântăm cu osârdie acestea:

Bucură-te, lumină călăuzitoare;

Bucură-te, rază vindecătoare;

Bucură-te, a celor slabi bună încredințare;

Bucură-te, sprijin neclintit și îmbărbătare;

Bucură-te, lacrimă care izvorăști pocăință;

Bucură-te, pavăză ce păzești dreapta credință;

Bucură-te, candela rugăciunii, neadormită;

Bucură-te, mijlocitoare de mulți dorită;

Bucură-te, cea prin care primim de sus bucurie;

Bucură-te, în prigoană, a credincioșilor tărie;

Bucură-te, a Bisericii mărturisitoare;

Bucură-te, a celor asupriți scăpare;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 12

Ucenică tainică a Sfintei Parascheva te-ai arătat, o, de trei ori fericită, străjuind cu evlavie sfintele sale moaște, și, dragoste având către toți cei credincioși, ai purtat necazurile lor în rugăciunile tale, strigând Celui Preaînalt: Aliluia!

Icosul 12

Vas ales al rugăciunii te avem pe tine, Sfântă Blandina, că de multe ori ai apărat de boli și de necazuri pe cei ce ți-au cerut mijlocirea, grabnică ajutătoare aflându-te pe tine în nevoi și risipitoare a curselor vrăjmașilor; pentru aceasta, îți grăim:

Bucură-te, stea călăuzitoare;

Bucură-te, a cetății Iașilor scăpare;

Bucură-te, al Domnului dar mângâietor;

Bucură-te, al credincioșilor far luminător;

Bucură-te, rugătoare care risipești nelegiuirea;

Bucură-te, solire ce îți întinzi peste toți ocrotirea;

Bucură-te, urmare a legii dumnezeiești;

Bucură-te, vădire a credinței omenești;

Bucură-te, suflet de virtuți împodobit;

Bucură-te, împăcare a celui învrăjbit;

Bucură-te, în lupte, mult ajutătoare;

Bucură-te, a noastră bună izbăvitoare;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Condacul 13

Zicem ție, Sfântă Blandina: Caută spre nevrednica noastră rugăciune și, cu mila ta, izbăvește-ne din toată primejdia, nevoia și necazul, dăruindu-ne bună sporire în viața plăcută lui Dumnezeu, ca, în veșnicie, împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 1

Ales chip al blândeții și oamenilor mângâietoare te-ai arătat, împlinind, prin viața ta, chemarea numelui primit la botez, și, ca o mamă, cu dragoste ai slujit tuturor, pentru care te fericim, zicând:

Bucură-te, fiică a rugăciunii;

Bucură-te, purtătoare a înțelepciunii;

Bucură-te, din tată cucernic rodire;

Bucură-te, din mamă cinstită odrăslire;

Bucură-te, floare aleasă răsărită în pământ românesc;

Bucură-te, pom roditor plin de virtuți ce se vădesc;

Bucură-te, ceea ce din tinerețe pe Hristos L-ai iubit;

Bucură-te, prin care amăgirile diavolului s-au biruit;

Bucură-te, a adevărului ostenitoare;

Bucură-te, a minciunilor risipitoare;

Bucură-te, cuget curat al încercării;

Bucură-te, vas ales al răbdării;

Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

Rugăciune

Sfântă Blandina, binecuvântată Mărturisitoare a lui Hristos, care prin jertfă și nesfârșită răbdare ai strălucit ca o lumină în întunericul suferințelor nedrepte și ai primit harul de a răbda primejdiile, aflând îndrăznire înaintea lui Dumnezeu, dăruiește-ne și nouă tăria de a mărturisi adevărul în necazurile care vin asupra noastră. Tu, care cu multă evlavie ai străjuit, ani îndelungați, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și ai cunoscut neputințele, nevoile și încercările multor oameni, mijlocind pentru ajutorul lor înaintea Cuvioasei mult folositoare, ajută-ne și pe noi să ne izbăvim de noianul ispitelor care cumplit ne împresoară. Tu, care ai cunoscut durerea, învață-ne răbdarea și nădejdea, aprinde în sufletele noastre dragostea cea vie către Dumnezeu și către aproapele. Păzește până la sfârșit nestinsă flacăra credinței noastre, ca, împreună cu tine, să slăvim pe Dumnezeu, Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Pe cea slăvită de Hristos pentru răbdare, pe ocrotitoarea milostivă a Iașilor, pe mărturisitoarea dreptei credințe, pe cinstita lucrătoare a virtuților și mângâierea cea caldă a prigoniților, să o cinstim cântând: Bucură-te, Sfântă Blandina, mult pătimitoare!

(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)