Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Din Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române aflăm despre viaţa şi activitatea misionară a ucenicilor Domnului că Apostolul Petru a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, a ajuns până la Roma. Aici, din porunca împăratului Nero (54-68), a fost răstignit cu capul în jos, după cum el însuşi a cerut, şi aşa a primit cununa muceniciei.

Apostolul Pavel „L-a propovăduit pe Hristos din Ierusalim până în Iliric şi Spania, apoi, ajungând la Roma, i s-a tăiat capul din porunca împăratului Nero”.

Apostolul Andrei, „cel întâi chemat şi fratele lui Petru, propovăduind pe Hristos la toată marginea Mării Negre, în Bitinia, în Pont şi în Armenia, apoi în Sciţia, şi întorcându-se prin Pont şi în Bizanţ, a ajuns până în Grecia şi, fiind răstignit din porunca lui Egeat, şi-a primit sfârşitul în Patra”.

Apostolul Iacob, „fiul lui Zevedeu, propovăduind pe Hristos în toată Iudeea, a fost ucis cu sabia din porunca regelui Irod al II-lea Agripa (48-53), pentru buna sa îndrăzneală”.

Apostolul şi Evanghelistul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, „a propovăduit Evanghelia în Asia şi, fiind izgonit de Domiţian (81-96) în Insula Patmos, şi aducând mulţime de oameni la Hristos, s-a întors la Efes şi s-a odihnit cu pace, fiind plin de zile”.

Apostolul Filip era din Betsaida Galileei şi a propovăduit pe Hristos, mai întâi împreună cu Apostolul Andrei, apoi în Asia şi în Ierapoli, împreună cu Mariamni, sora sa, şi cu Apostolul Bartolomeu. A fost răstignit de către păgâni în Ierapole şi aşa şi-a primit cununa muceniciei.

Apostolul Toma se mai numea şi Geamănul. El „a propovăduit Evanghelia lui Hristos la parţi, mezi, perşi şi indieni, s-a săvârşit în India, fiind pătruns cu suliţe”.

Apostolul Bartolomeu, „propovăduind Evanghelia lui Hristos la indieni, a fost răstignit în Urbanopolis, iar sfintele lui moaşte, fiind puse într-o raclă de fier, au fost aruncate în mare”.

Apostolul şi Evanghelistul Matei „a propovăduit Evanghelia la parţi şi la mezi şi a fost împroşcat cu pietre în Ierapolea Asiriei, iar fericitul sfârşit l-a primit prin foc”.

Apostolul Iacob al lui Alfeu „a propovăduit Evanghelia în Iudeea, dar a ajuns şi la Edesa şi, fiind răstignit pe cruce de cei necredincioşi, în oraşul Ostrachina din Egipt, şi-a primit fericitul sfârşit”.

Apostolul Simon Zilotul „era din Cana Galileei. L-a propovăduit pe Hristos în Mauritania şi în Africa, şi s-a săvârşit în Abhazia, fiind răstignit de păgâni”.

Apostolul Iuda al lui Iacob, „care este numit şi Tadeu sau Levi, a propovăduit Evanghelia în Mesopotamia şi s-a săvârşit în cetatea Ararat, fiind spânzurat şi săgetat de necredincioşi”.

Apostolul Matia, „care s-a numărat, prin sorţi, între cei 12 Apostoli şi care a luat locul lui Iuda vânzătorul, a propovăduit Evanghelia în Etiopia şi, fiind osândit de păgânii de acolo la multe chinuri, şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu”.