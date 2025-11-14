Ziua Sfântului Apostol Filip şi începutul Postului Crăciunului

De obicei, ziua de astăzi, când îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Filip, este momentul când facem lăsatul secului pentru Postul Crăciunului. Anul acesta, ziua de 14 noiembrie cade vinerea (zi de post), ceea ce face ca Postul Crăciunului să înceapă în această zi şi nu la 15 noiembrie cum se întâmplă de obicei. Astfel, astăzi, în ziua de sărbătoare închinată Sfântului Apostol Filip, începem Postul Crăciunului.

Începerea Postului închinat Naşterii Domnului tocmai în ziua de prăznuire a unuia dintre cei 12 Apostoli ai Domnului, Sfântul Filip - care, împreună cu Sfântul Andrei, prietenul său, a propovăduit Evanghelia pe teritoriul de azi al României -, este un bun prilej să vorbim atât de apostolul sărbătorit astăzi, cât şi de Postul Crăciunului, care începe acum.

Sfântul Apostol Filip, vestitor al Evangheliei în ţara noastră

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ales 12 Apostoli, care I-au fost alături în timpul activităţii Sale mesianice, iar prin mărturia lor a fost propovăduită Evanghelia în lume. Între aceştia îl găsim şi pe Sfântul Filip, pe care îl sărbătorim astăzi în Biserica Ortodoxă.

Pentru noi, românii, sărbătoarea Sfântului Apostol Filip este una specială, pentru că el, alături de Sfântul Apostol Andrei, a vestit Evanghelia pe teritoriul patriei noastre. Neamul românesc s-a născut creştin, pe baza misiunii lor apostolice, iar prin propovăduirea lor s-au constituit primele comunităţi creştine de la noi încă din primul secol al erei creştine.

Sfântul Apostol Filip era originar din Betsaida Galileei, din acelaşi oraş cu Sfinţii Apostoli Petru şi Andrei. Chemarea sa la apostolat este relatată de Evanghelia după Ioan, de unde aflăm că, după Botezul de la Vitavara, Domnul nostru Iisus Hristos este urmat de primii apostoli, Andrei şi Ioan, apoi devine apostol Petru, iar după acest moment, Mântuitorul, înainte de a pleca în Galileea, îl găseşte pe Filip și-i spune: „Urmează-Mi” (Ioan 1, 43). Acesta este momentul chemării la apostolie a Sfântului Filip şi începutul drumului său în urmarea lui Hristos.

El urmează lui Hristos din toată inima, fiind alături de Domnul în cei trei ani şi jumătate de activitate mesianică. Trece, alături de ceilalţi ucenici, prin durerea pierderii Mântuitorului, dar şi prin fericirea Învierii Domnului, a vederii Lui în arătările Sale după Înviere şi, evident, este martor al Înălţării lui Hristos la cer.

Alături de ceilalţi apostoli primeşte la Cincizecime harul Duhului Sfânt care Se pogoară peste ei în Ierusalim în chip de limbi de foc. După acest moment, când se întemeiază prima comunitate creştină în Ierusalim, începe misiunea lui apostolică.

Sinaxarul ne spune că „primind după sorţi pământul Asiei, avea pe Apostolul Vartolomeu următor lui şi ajutător la propovăduirea Evangheliei”. În general, el a propovăduit în cetăţile Asiei Mici, unde de multe ori a fost maltratat pentru vestirea Evangheliei lui Hristos.

Din Calendarul gotic primim informaţia că Sfântul Apostol Filip a vestit Evanghelia lui Hristos şi în părţile noastre, alături de prietenul său, Sfântul Apostol Andrei.

Sfârşitul Sfântului Apostol Filip a fost unul mucenicesc: a fost martirizat la Hierapolis, fiind răstignit cu capul în jos.

Postul Crăciunului

În Biserica Ortodoxă, anul acesta Postul Crăciunului începe astăzi, 14 noiembrie, pentru că este vineri, deci o zi de post. După rânduiala tipiconală generală, ziua de început a acestui post este 15 noiembrie, dar dacă aceasta este precedată de miercuri sau vineri (zilele de post săptămânale), atunci începe cu o zi mai devreme.

Postul Crăciunului ţine până la 24 decembrie, inclusiv, această zi de Ajun fiind şi cea mai aspră din acest post. Părintele profesor Ene Branişte precizează că această zi este de post aspru: „Se ajunează până la ceasul al 9-lea (ora 15:00), când se obișnuiește să se mănânce, în unele părți, grâu fiert amestecat cu fructe și miere, în amintirea postului Sfântului Proroc Daniel și al celor trei tineri din Babilon. În unele zone, se ajunează până la răsăritul luceafărului de seară, care ne amintește de steaua ce a vestit magilor nașterea Mântuitorului”.

Postul dedicat sărbătorii Naşterii Domnului este al doilea ca lungime dintre posturile de peste an, după cel care precede praznicul pascal al Învierii Domnului. Acest post, ce ne pregăteşte pentru Crăciun din punct de vedere trupesc şi sufletesc, aminteşte de postul drepţilor din Vechiul Testament în aşteptarea venirii în lume a lui Mesia.

De aceea, în timpul Postului Crăciunului regăsim multe zile în care sărbătorim personaje biblice din Vechiul Testament, mai ales profeţi mesianici: Sfântul Proroc Avdie (19 noiembrie), Sfântul Proroc Naum (1 decembrie), Sfântul Proroc Avacum (2 decembrie), Sfântul Proroc Sofonie (3 decembrie), Sfânta Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel (9 decembrie), Sfântul Proroc Agheu (16 decembrie), Sfântul Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (17 decembrie). La care îi putem adauga şi pe Strămoşii după trup ai Domnului, pe care-i sărbătorim în Duminica a 28-a după Rusalii, şi pe Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului, cinstiţi în Duminica dinaintea Naşterii Domnului.

Durata de şase săptămâni a acestui post a fost stabilită în anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol. Primele informaţii legate de Postul Crăciunului le găsim în secolele IV şi V, la Fericitul Augustin şi la Episcopul Romei, Leon cel Mare.

Acest post apare mai întâi în Apus - „se numea Patruzecimea Sfântului Martin, întrucât începea odată cu prăznuirea acestui Sfânt al Bisericii Apusene. Acelaşi lucru s-a repetat şi în spaţiul nostru, unde Postul Crăciunului este numit de mulţi Postul Sfântului Filip...” (IPS Symeon, Mitropolit de Nea Smýrni, „Scurt istoric al Postului Crăciunului”, pemptousia.ro)

În timpul Postului Crăciunului suntem chemaţi să intensificăm viaţa noastră liturgică, să ţinem post trupesc, dar şi duhovnicesc, şi, nu în ultimul rând, să unim asceza noastră cu rugăciunea, pentru a fi pregătiţi să-L primim pe Hristos, Care se naşte în Betleem pentru mântuirea noastră.

Pe toată durata postului nu se consumă carne, produse lactate şi ouă, dar avem anumite zile cu dezlegare la peşte, care anul acesta sunt în intervalul 21 noiembrie - 18 decembrie şi le găsim însemnate în calendarul bisericesc la următoarele date: 21, 22, 23, 25, 29, 30 noiembrie şi 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 18 decembrie.

În încheiere, să nu uităm că postul pe care-l începem astăzi, în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Filip, este un timp al bucuriei, al colindelor şi, mai ales, al rugăciunii unite cu asceza, prin care ne pregătim să-L primim de Crăciun pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în chip de Prunc Preasfânt, pe Care Dumnezeu Tatăl Îl dăruieşte lumii spre mântuire.