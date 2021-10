Cimitirul Mănăstirii Cernica - reamenajare și punere în valoare

Cimitirul Mănăstirii Cernica, reprezentativ prin istoria și personalitățile înhumate în cuprinsul lui, reprezintă un loc de reculegere și pomenire, rezervat pentru început doar monahilor, însă, datorită importanței duhov­nicești și culturale a acestei lavre monahale, a devenit locul de odihnă în aștep­tarea învierii de obște și pentru alte persoane: ierarhi, preoţi, monahi, aca­demicieni, profesori, medici, scriitori, militari, pictori, artiști și credincioși mireni apropiați Mănăstirii Cernica.

În Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor, la ini­țiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în perioada aprilie-septembrie 2021, au avut loc importante lucrări la cimitirul acestei mănăstiri. Au fost reamenajate aleile principale și secundare folosindu-se beton armat cu adaos de cuarț, toată suprafața fiind elicopterizată și periată. De asemenea, au fost montate borduri noi, iar aleea care îm­prej­muiește cimitirul a fost placată cu dale de beton. Pe aleile principale au fost montați stâlpi ornamentali de iluminat, înalți de 3 metri, confec­ționați din oțel zincat cu baza din fontă, dotați cu globuri și becuri cu LED și senzor crepuscular. S-a prevăzut de asemenea pentru Biserica Sfântul Lazăr un cir­cuit trifazic de alimentare cu energie electrică. Gardul cimitirului a fost complet reconstruit cu bază din beton și elemente de fier forjat. Parcarea din fața cimitirului a fost reasfaltată și marcată, organizându-se cu acest prilej și un loc de parcare pentru autocare.

Cele mai importante alei au fost denumite, montându-se indicatoare cu numele lor, din care amintim: Aleea Drumul Crucii (Via Crucis), Aleea Învierea (Via Resurrectio), Aleea Sfintele Paști, Aleea Emaus, Aleea Eternitatea (Via Aeternitas). Cimitirul a fost sistematizat și împărțit în șapte parcele, fiecărui mormânt alocându-i-se un identificator format dintr-un număr și parcela din care face parte.

Pentru identificarea mai ușoară a mormintelor personalităților bisericești și culturale care sunt înmormântate în cimitir a fost realizată o hartă prezentată pe un panou montat la intrarea în cimitir. Totodată, această hartă a fost pusă la dispoziția vizitatorilor cimitirului și în format digital. Prin scanarea cu telefonul mobil a codului QR de pe panou, se poate accesa harta interactivă a cimitirului, care dispune și de aplicaţia pentru căutare.

Tot cu acest prilej, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române a fost tipărită lucrarea Ostrovul Învierii - Cimitirul Mănăstirii Cernica și reeditată lucrarea Portrete cernicane - ierarhi și stareți din istoria Mănăstirii Cernica. Aceste volume au fost prezentate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, organizată la Centrul social-cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, în ziua de marți, 5 octombrie 2021. Cu acest prilej, Părintele Patriarh a subliniat: „Această carte este una de comemorare a ierarhilor care au devenit călugări în această mănăstire, sau care au viețuit o vreme în această mănăstire, sau care sunt înmormântați aici. Avem 47 de ierarhi care în timpul istoriei au fost iubitori ai acestei mănăstiri. De asemenea, în cartea Portrete cernicane - ierarhi și stareți din istoria Mănăstirii Cernica se află și chipul unor stareți, care sunt evidențiați și pentru care am găsit imagini, pentru că această mănăstire este veche, dar nu s-au păstrat tablouri sau fotografii cu chipul tuturor stareților care au fost de-a lungul timpului. Aceste portrete, care au fost pregătite de un singur pictor, pentru unitatea lor, inspirat din izvoarele cunoscute și găsite până acum, se află reproduse în Muzeul Mănăstirii Cernica, recent reorganizat și pus într-o lumină foarte elegantă”.

În aceeași zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat cimitirul Mănăstirii Cernica și a oficiat o slujbă de pomenire la mormântul părintelui Dumitru Stăniloae, cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Părintele Patriarh a mers apoi la mormintele celor trei Mitropoliți primați înmormântați la Cernica - Nifon Rusailă, Atha­nasie Mironescu și Conon Arămescu Donici, le-a aprins câte o candelă și le-a așezat pe morminte un buchet de flori.

Cu sprijinul Televiziunii TRINITAS a Patriarhiei Române, Răzvan Mihai Clipici a realizat un film documentar intitulat Cimitirul Mănăstirii Cernica - Istorie și veșnicie, în care sunt prezentate cele mai importante personali­tăți înhumate în acest cimitir, lucrările realizate în acest an, dar și reflecții ale unor mari duhovnici asupra folosului duhovnicesc pe care creștinul îl are cugetând la clipa trecerii din această viață și la întâlnirea cu Domnul Hristos Cel răstignit şi înviat, Dreptul Judecător. Acest film urmează să fie prezentat de televiziunea Patriarhiei Române.