Lumina pascală pentru românii din Emiratele Arabe Unite

În perioada 25 aprilie - 7 mai, împreună cu tânărul teolog Alexandru Trușcan, ne-am aflat pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite pentru oficierea sfintelor slujbe prilejuite de sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În anul 2021, ca și în anii precedenți, în țara aflată sub semnul semilunii, lumina Învierii lui Hristos, Soarele Dreptății, a strălucit mai puternic în inimile fierbinți ale ortodocșilor români, pentru a vesti tuturor că Hristos a înviat.

În contextul actualei pandemii, misiunea din anul acesta s-a desfă­șurat în condiții deosebite, adaptându-se la situațiile de restricții impuse de autoritățile emirateze. Pentru oficierea slujbelor în biserică a fost nevoie de o aprobare specială din partea autorităților locale. Auto­ritățile publice din Dubai au respins solicitarea comu­nității românești de a oficia slujbe în biserica ortodoxă a sirienilor, din cartierul Jebel Ali, întrucât și rugăciunile la moschee sunt interzise în această ţară. Astfel, în numele comunității, Carmen Paiu, inițiatoarea și sprijinitoarea pre­zenței ortodoxe române în Dubai, s-a adresat autorităților din Emiratul Sharjah, care au aprobat oficierea doar a Deniei Prohodului Domnului și a slujbei Învierii cu Sfânta Liturghie în biserica parohiei ortodoxe ruse, al cărei superior este părintele arhimandrit Alexander Zarkeshev. O familie de buni creștini ortodocși din Dubai, Irina și Sargon Heinrich, împreună cu Carmen Paiu, au identificat o variantă practică prin care românii ortodocși s-au putut întâlni în fiecare seară din Săptămâna Sfintelor Pătimiri și au fost să­vâr­șite toate Deniile. În aceste con­di­ții, în fiecare seară, de la ora 18:00, la Denie au participat aproximativ 30 de persoane, de fiecare dată altele, care au rămas apoi pentru Taina Spovedaniei. În Sfânta și Marea Vineri, Denia Prohodului a fost oficiată în biserica ortodoxă rusă din Sharjah, la care au luat parte numeroși creștini ortodocși români.

De asemenea, în urma solicitărilor, în această perioadă au fost săvârșite mai multe botezuri pentru copii cu vârste cuprinse între o lună și un an și Taina Cununiei pentru doi tineri români stabiliți în Dubai. La invitația credincio­șilor ortodocși români, am vizitat unele familii și am oficiat rânduiala Sfeștaniei pentru binecuvântarea caselor.

Slujba de Înviere și Sfânta Liturghie au fost săvârșite în Sfânta și Marea Sâmbătă, la biserica ortodoxă rusă din Sharjah, de la ora 13:00, cu participarea a peste 300 de credincioși români, moldoveni, greci, sârbi și ucraineni. Totodată, la slujbă a asistat și consulul general al României în Dubai, Nicoleta Alina Teodorovici. După slujbă, Excelența Sa și-a exprimat bucuria de a fi avut posibilitatea să se roage împreună toți românii participanți la praznicul Învierii Domnului și a relatat despre bogata activitate pe care o desfășoară în calitate de consul general al României, precum și despre viitoarele proiecte pe care dorește să le implementeze pentru rezidenții români din Emirate.

Din nefericire, restricțiile sanitare i-au împiedicat pe mai mulți credincioși români care locuiesc în Abu Dhabi să ajungă la slujba de Înviere, la Denii sau să se spovedească, deși și-au dorit foarte mult să participe. Există dorința ca pe viitor toți ortodocșii români să poată avea posibilitatea de a fi împreună în Biserica lui Hristos.

În Săptămâna Luminată, l-am vizitat pe părintele arhimandrit Barnaba Mesi, superiorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene din Dubai, oferindu-i daruri în semn de rec­u­noș­tință pentru anii în care i-a găzduit pe români să slujească și să se roage în frumoasa biserică din cartierul emiratez Jebel Ali.