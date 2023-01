Modelul bio-psiho-socio-spiritual de îngrijire a bătrânilor de la Hârja

De serviciile Centrului social-medical de îngrijire a persoanelor vârstnice de la Hârja, județul Bacău, au beneficiat din 2006 până în prezent peste 1.200 de persoane. Dotat cu spații și aparatură moderne, cu specialiști dedicați în îngrijirea persoanelor vârstnice, acest centru este unul reper pentru activitatea filantropică a Bisericii. Inițiativa și întregul demers i-au aparținut părintelui Ilarion Mâță, director al centrului și consilier al Sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

De 16 ani, căminul de bătrâni aflat sub oblăduirea Parohiei „Sfântul Gheorghe” din localitatea Hârja, județul Bacău, a oferit suport social, medical, psihologic, material și spiritual pentru 1.200 de persoane vârstnice aflate în diverse situații de vulnerabilitate. Inițial au fost doar cinci bătrâni din județul Bacău, în prezent s-a ajuns la 105 beneficiari în centrul rezidențial și 20 de persoane îngrijite la domiciliu. Dacă la început totul era realizat de părintele Ilarion Mâță, doamna preoteasă și doi angajați, acum există o echipă complexă cu 100 de angajați, printre care se află: medici, psihologi, kinetoterapeuți, asistenți medicali și sociali, infirmieri, bucătari, personal de îngrijire, pedagogi sociali, consilieri pentru terapie ocupațională, animatori, paznici etc. Părintele director ne-a spus că a învățat de la acești vârstnici mai multe aspecte despre relațiile sociale și despre viață decât a aflat din cărți, chiar dacă este un pasionat cititor al lucrărilor din domeniul gerontologiei sociale.

O societate sănătoasă are grijă de bătrânii săi

„Vârstnicii au fost întotdeauna un reper și un model de viață pentru noi. Ei sunt oamenii cărora le datorăm existența și dacă noi ne anulăm trecutul și originea, ne anulăm totodată prezentul și viitorul. O societate sănătoasă, cu principii morale și spirituale, are grijă de bătrânii săi. Avantajele unui centru rural sunt legate de mediul în care trăiesc bătrânii, pentru că activitatea noastră nu se rezumă doar la oferirea unui spațiu de cazare și a unor condiții de hrană optime. Noi încercăm să le oferim posibilitatea de a trăi așa cum a fost pentru fiecare în mediul de viață de acasă: să fie în natură, să poată lucra la ferma noastră de animale, pentru că mulți dintre ei au fost lucrători ai pământului și au crescut animale. Încercăm să-i dăm fiecărei persoane, care este independentă sau care nu are nevoie de îngrijire specială, posibilitatea de a-și reactiva calitățile profesionale pe care le-a avut înainte de a veni la noi. Cizmarului îi dăm să repare pantofi, foștii profesori predau copiilor, la noi toată lumea are ceva de făcut, căci activitatea este integrată după modele pe care le-am văzut în Occident”, ne-a spus părintele Ilarion Mâță.

Încă din timpul Seminarului Teologic din Roman și mai apoi din studenție, părintele Ilarion s-a ocupat de îngrijirea oamenilor aflați în suferință ca voluntar, făcând parte din diverse asociații de profil cu care mergea să acorde asistență bătrânilor și copiilor din Roman. Însă nu s-a gândit niciodată că poate să facă instituțional aceste activități, dar iată că Dumnezeu a lucrat prin sfinția sa și, treptat, a reușit să realizeze un centru model de servicii integrate oferite persoanelor în vârstă. Sigur că pentru a reuși să conducă o asemenea instituție ca specialist, pe lângă Facultatea de Teologie, părintele Ilarion a urmat foarte multe cursuri de specializare, printre care enumerăm Facultatea de Asistență Socială din București, un master în Asistență socială la Cluj-Napoca și un doctorat în Sociologie și Teologie la Iași.

Modelul bio-psiho-socio-spiritual de îngrijire a vârstnicilor

Din 2009 până în prezent, în fiecare an părintele Ilarion a organizat la Hârja simpozioane naționale și internaționale cu cei mai buni specialiști în gerontologie socială din întreaga lume, promovând includerea spiritualității în planul de intervenție integrat al centrului rezidențial, cultura schimbului interge­nera­țional prin prezența copiilor în aceeași curte și abordarea holistică a persoanei vârstnice. „Specialiști în recuperarea vârstnicului din diferite țări au făcut practică la noi. Modelul bio-psiho-socio-spiritual de recuperare a persoanelor vârstnice a fost promovat și validat la mai multe conferințe internaționale la care am susținut prelegeri și am adus argumente valide că spiritualitatea este parte integrantă din recuperarea acestora, la fel de importantă precum cea biologică, socială și psihologică. Căci fără spiritualitate, fără Dumnezeu și un program spiritual, vârstnicul este într-o stare incompletă și acel centru de îngrijire nu-și atinge finalitatea. De mai mulți ani slujim zilnic Sfânta Liturghie și Vecernia în cadrul paraclisului din centru, la care participă beneficiarii care se pot deplasa, iar restul ascultă acolo unde se află pentru că avem un sistem de radio intern. Aceasta ne susține foarte mult în activitatea noastră”, a adăugat părintele director al complexului.

Centru rezidențial dotat cu aparatură modernă

Acest complex rezidențial pentru îngrijirea bătrânilor funcționează în baza Legii 17/2000, Legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice și a Ordinului 29/2019, respectând standardele de calitate stipulate de acesta. Centrul este foarte bine dotat, cu un cabinet cu aparatură pentru kinetoterapie și fizioterapie în cadrul căruia activează specialiști foarte buni în acest domeniu. Astfel că unele persoane, care au venit aici pe targă și au avut credință puternică, au primit resurse de a-și reface viața și au plecat acasă pe picioarele lor. În centru mai funcțio­nează un cabinet medical de urgență, punct farmaceutic, aparatură modernă pentru depistarea bolilor cardiologice și un ecograf portabil pentru identificarea bolilor interne. De asemenea, există bibliotecă, paraclis, radio intern, monitorizare video permanentă. „Fiecare pacient are un buton la dispoziție pentru apelarea asistentului, astfel că în fiecare clipă cunoaștem situația fiecărui vârstnic. Dotările din centru sunt foarte bune și realizate de la început prin finanțare printr-un proiect guvernamental din 2012”, a adăugat părintele Ilarion.

20 de bătrâni îngrijiți la domiciliu

Mulți tineri din liceele din Onești sunt voluntari în week-end în acest complex rezidențial de îngrijire a bătrânilor, mai recent s-au adăugat chiar și persoane în vârstă din sat, care vin și ajută fiecare cu ce poate. De asemenea, studenții de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, Departamentul de Asistență Socială, fac practica în domeniu în complexul rezidențial de la Hârja, aceasta și pentru că părintele Ilarion Mâță este lector universitar în cadrul acestei instituții de învățământ superior.

Tot prin intermediul centrului, 20 de bătrâni sunt îngrijiți la domiciliu. Aceștia primesc zilnic hrană caldă, asistență medicală, li se face curat în casă, li se spală hainele, iar dacă este nevoie li se plătesc facturile, precum și alte activități necesare pentru ei.

Toate aceste dotări la standard ridicat și toate activitățile care se desfășoară în complexul rezidențial de la Hârja au fost realizate cu ajutorul unor fonduri nerambursabile, precum și fonduri interne și de la Ministerul Muncii, la care s-a adăugat ajutorul financiar venit de la românii stabiliți la New York.

„Nu am avut niciodată sentimentul că trebuie să renunț”

Atât ca preot, cât și ca director al centrului rezidențial, părintele Ilarion îi cunoaște pe toți beneficiarii și în timpul pe care îl petrece alături de ei se identifică cu nevoile și bucuriile lor, exact ca într-o familie. Pentru viitor, el își dorește sănătate și timp pentru a reuși să le realizeze pe toate. „Iar pentru centru îmi doresc buni specialiști pregătiți pentru a îngriji bătrâni, ceea ce nu e deloc ușor. Din fericire, am trecut prin toate cursurile de formare (îngrijitor, infirmier, soră medicală etc.), pentru a cunoaște munca pe care o fac colegii mei și a-i înțelege în toate aspectele și provocările acestui tip de activitate. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, am făcut tot ceea ce eram dator să fac, nu am făcut nimic deosebit. M-am implicat în toate și nu am avut niciodată sentimentul că trebuie să renunț, oricât de greu a fost. Vreau mereu să ajut, nu-mi este greu să pun mâna și să fac ceva concret alături de colegii mei în toate sectoarele de activitate. În prezent, mă gândesc cu bucurie la cele peste 1.200 de persoane pe care le-am îngrijit în centru în toți acești ani și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate”, a completat părintele Ilarion Mâță.

„Arhiepiscopia a investit multe resurse”

Întreaga activitate a acestui centru rezidențial s-a realizat încă de la început cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, după cum ne-a relatat părintele director: „Înaltpreasfințitul ne-a susținut nu doar moral, ci a investit foarte mult timp și bani. Arhiepiscopia a investit multe resurse, mai ales la început, când ne era foarte greu. Câțiva ani, Înaltpreasfințitul Ioachim a donat centrului nostru tot salariul, până am devenit oarecum independenți și chiar în prezent ne ajută la unele costuri medicale pe care le avem cu beneficiarii noștri. Înaltpreasfinția Sa are o chilie în centru, unde vine adesea, trece pe la bătrâni și le face rugăciuni de vindecare, participă la activități împreună cu beneficiarii noștri. În aceste momente nu e doar ierarh, ci și prietenul și sprijinul nostru în toate nevoile. Și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ne-a ajutat financiar în timpul pandemiei, când am fost în impas și am rămas fără resurse”.

„Prin spovedanie și împărtășanie au plecat frumos la Domnul”

În încheiere, părintele Ilarion Mâță ne-a vorbit despre ceea ce diferențiază un centru social de stat sau privat și unul aflat sub patronajul Bisericii: „Îngrijirea pe termen lung și asistența socială a vârstnicilor prin intermediul Bisericii este fundamentală și completează activitatea filantropică și duhovnicească a acesteia. Spre senectute ne îndreptăm cu toții și noi dorim să îmbătrânim frumos. Am întâlnit bătrâni care nu erau frumoși fizic și aveau multe probleme adunate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, prin spovedanie și împărtășanie, au plecat frumos la Domnul. Aceasta face diferența dintre un centru social al statului sau privat față de unul aflat sub oblăduirea Bisericii și finalitatea este cu totul alta. De aceea, dăm slavă lui Dumnezeu că avem în slujba oamenilor aflați în nevoi peste 800 de servicii și instituții sociale în Patriarhia Română și toate la un standard calitativ ridicat”.

În centrul social de la Hârja mai sunt îngrijiți 100 de copii în centrul de zi, elevi care se află în risc de abandon școlar, 30 de copii cu diverse dizabilități cum ar fi ADHD, sindrom Down, autism și care sunt tratați în sistem ambulatoriu la Centrul de recuperare neuro-motorie. De asemenea, aici sunt sprijinite peste 130 de familii care se află în prag de sărăcie prin Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți. Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”-Hârja mai are în componență diferite centre socio-culturale, educaționale și medicale, precum: Centrul de cultură, artă și tradiție, Centrul de Excelență în Dezvoltarea Resurselor Intelectuale și Culturale (CEDRIC), trei centre de tineret și voluntariat social, serviciul medical de tip brigadă mobilă și serviciul de ambulanță socială. Dar despre activitățile dedicate tinerei generații vom reveni într-un viitor reportaj.