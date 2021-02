Românul care a fost felicitat de regele Spaniei

Un român a fost ales - și apoi reales! - primar al unui oraș spaniol. Primul în această onorantă poziție. Performanța sa este atât de remarcabilă, încât, încă din mandatul precedent, însuși regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a ținut să-l cunoască și să-l felicite, lăudând în același timp întreaga comunitate de circa 700.000 de români care contribuie la bunul mers al economiei hispanice. Iată oamenii pentru care Patriarhia Română a declarat 2021 Anul omagial al pastorației românilor din afara României!

Aurel Truță este primarul român al localității Páramo de Boedo, în provincia spaniolă Palencia. 126 de locuitori, 22 kmp, 3 localități subordonate administrativ: Villaneceriel de Boedo, Zorita del Páramo și Saltos del Sil. Zonă deluroasă, la altitudinea de 864 m.

Principalele sărbători locale sunt Santa María La Mayor, la primul sfârșit de săptămână din septembrie, și San Miguel, în 8 mai. La mijlocul secolului al 18-lea, Páramo de Boedo aparținea ducelui de Frías, avea trei mori de făină și 37 de vecini ai acestora. În 1825 ajunsese la 206 locuitori, scăzând însă până la 106 în 2005. Acum orășelul e condus de un român.

Care nu este la primul mandat! În timpul celui precedent, ziarul „El Norte de Castilla” a imortalizat momentul în care, cu ocazia vizitei președintelui Klaus Iohannis, singurul primar român din Spania a dat mâna cu acesta și cu regele Felipe al VI-lea. Cu acel prilej, regele a menționat „contribuția importantă” pe care comunitatea românească, în acel moment cea mai mare din Spania, o aducea la dinamismul economiei iberice. „Noi, românii, am contribuit la redresarea economică prin forța noastră de muncă. Majoritatea românilor vin la muncă, suntem o populație activă”, a precizat atunci Aurel Truță, care a participat și la dineul de gală de la Palatul Regal. Peste 700.000 de români erau înregistrați în acel moment în Spania, adică 16% din populația străină. În provincia Palencia, românii ocupau locul opt, prin cei 81 de concetățeni și conaționali ai primarului nostru. Felipe al VI-lea a ținut să-l cunoască personal și să-l felicite, spunându-i că este un exemplu pentru românii din Spania.

„Tot orașul s-a așezat să numere voturile!”

Articolul vorbește pe larg despre Aurel Truță, povestindu-i întreaga viață, începută în 14 august 1976 în Alba Iulia, „fosta capitală a celebrei regiuni a Transilvaniei”. „Absolvent în administrarea afacerilor, și-a părăsit țara din cauza salariilor mici și pentru că nu vedea un viitor acolo. (...) Mai târziu, și-a deschis propria cafenea în Alcalá de Henares și o companie de construcții la Madrid, până când într-o zi a fost însărcinat să efectueze o lucrare în Cantabria și apoi în alte orașe din regiune: Villabermudo, Zorita și Páramo de Boedo.” În acesta din urmă s-a decis să se stabilească împreună cu familia, cumpărând o casă pe care a renovat-o. „Am fost convins de oameni, care sunt minunați. Este greu să ajungi în inima locuitorilor din Palencia, dar și când se deschid!”, spunea românul care s-a adaptat atât de mult la viața și obiceiurile spaniole, încât a intrat în administrație, devenind singurul primar român din Spania, care nu era totuși la prima implicare politică: acasă, era președintele tinerilor ecologiști din Alba Iulia. Ziua alegerilor din Páramo de Boedo a fost emoționantă, pentru că a votat toată lumea de pe liste și „când s-au închis urnele, tot orașul s-a așezat să numere voturile!”

„Poporul spaniol ne-a primit cu multă căldură sufletească”

„Am absolvit Liceul Economic în Alba Iulia în 1994, după care am făcut Facultatea de Științe Economice «Lucian Blaga» din Sibiu, absolvită în 1998. Înainte să iau drumul străinătății am fost angajat pe post de inspector de credite timp de 2 ani la Trezoreria Teiuș, în cadrul ANAF. Mama și sora mea locuiesc tot în Alba Iulia, vin doar în vacanță în Spania.”

Primarul ne spune că a plecat din țară în 29 noiembrie 1999 și a ajuns la Madrid la 1 decembrie. A început muncind acolo în construcții, apoi a ajuns în provincia Cordoba, la strâns de măsline, de unde a plecat în Benidorm, în zona mediteraneeană, unde a lucrat în domeniul hotelier, după care s-a întors în zona Capitalei, la Alcalá de Henares, cu cea mai numeroasă populație din județul Alba din întreaga Spanie!

Un traseu spectaculos, am putea spune. Iar adaptarea vine cu timpul. „Țin să precizez că am plecat din România cu un «Manual de învățare a limbii spaniole fără profesor»! În majoritatea cazurilor, inclusiv al meu, adaptarea o facilitează poporul spaniol, care ne-a primit cu multă căldură sufletească și suntem bine tratați atât în plan profesional, cât și personal. Însuși poporul spaniol este migrator și înțelege foarte bine situația prin care trecem ca imigranți.”

„Ne-am întoarce și mâine acasă!”

În 2008-2009, Spania a fost copleșită, ca toată lumea, de criza mondială financiar-economică. Aceasta s-a resimțit foarte mult în domeniul construcțiilor, în special în zona metropolitană a Madridului. „Eu, având lucrări în nordul Spaniei, am simțit că această zonă nu este atât de afectată de criza economică și am hotărât să mă stabilesc în Páramo de Boedo, după ce am cumpărat casa în care locuiesc împreună cu soția mea, Mirela. Căsătoria a fost oficiată în biserica ortodoxă din Alcalá de Henares. Avem două fete: Laura, botezată în biserica ortodoxă din Santander, și Claudia, botezată în biserica ortodoxă din Burgos. Avem o relație deosebită cu Biserica Ortodoxă Română din Spania și ne bucurăm ori de câte ori putem să participăm la Sfânta Liturghie. Am avut plăcuta ocazie să-l cunosc pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu ocazia întâlnirii cu regele Felipe al Spaniei, după care m-am reîntâlnit cu Preasfinția Sa la bisericile din Pamplona și Gijon.”

Întâlnirea cu regele Spaniei a fost o experiență extraordinară. Românul a fost plăcut surprins de felul natural, neprotocolar, în care i-a vorbit Majestatea Sa și de cât de multe știa despre „zona unde locuiesc, familie și experiența profesională pe care am avut-o în Spania!”

Spania este locul unde „putem spune că ne simțim ca acasă, suntem perfect integrați în societate, dar vă spun cu sufletul deschis că ne-am întoarce mâine acasă, simțim că România este țara noastră și că acolo ne este locul! Venim în fiecare an în vacanță în România, într-una dintre vacanțele copiilor, în special vara, și ne bucurăm foarte mult când putem să fim aici de sărbătorile de iarnă, împreună cu familia și prietenii!”