Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Îndemn la respectarea disciplinei canonice în cazurile abaterilor clericale grave

Îndemn la respectarea disciplinei canonice în cazurile abaterilor clericale grave

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Comunicate de presă
Data: 26 August 2025

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu strictețe disciplina canonică în situațiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală și viața eclezială. În situațiile în care există probe concrete de abateri grave, sancțiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate.

Totodată, birourile de presă ale eparhiilor au responsabilitatea de a informa publicul în mod transparent și la timp cu privire la cercetările întreprinse și măsurile luate în astfel de cazuri, care pot genera tulburare și sminteală în rândul credincioșilor.

Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: „Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala” (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorință de răzbunare și nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

vezi toate ›Alte articole din Comunicate de presă
TOP 6 Comunicate de presă