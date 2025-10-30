Precizări referitoare la slujba de „Te-Deum” de la Catedrala Națională și incidentul petrecut la ora 5.30 (dimineața)

Data: 30 Octombrie 2025

În dimineața acestei zile, 30 octombrie 2025, între orele 8.00-8.30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum.

În ceea ce privește incidentul petrecut la ora 5.30, facem precizarea că, la momentul respectiv, a fost dispusă oprirea temporară a accesului prin ușa principală pentru efectuarea operațiunilor de curățenie în interiorul Catedralei, iar fluxul de pelerini a fost redirecționat prin intrarea laterală pentru a se continua închinarea prin Sfântul Altar. Din cauza unei neînțelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total și au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei. Ulterior, înțelegând situația și faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecționare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc.

Precizăm faptul că incidentul petrecut la ora 5.30 nu este legat în niciun fel de slujba de Te-Deum din intervalul 8.00-8.30.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române