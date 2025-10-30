Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Precizări referitoare la slujba de „Te-Deum” de la Catedrala Națională și incidentul petrecut la ora 5.30 (dimineața)

Data: 30 Octombrie 2025

În dimineața acestei zile, 30 octombrie 2025, între orele 8.00-8.30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum.

În ceea ce privește incidentul petrecut la ora 5.30, facem precizarea că, la momentul respectiv, a fost dispusă oprirea temporară a accesului prin ușa principală pentru efectuarea operațiunilor de curățenie în interiorul Catedralei, iar fluxul de pelerini a fost redirecționat prin intrarea laterală pentru a se continua închinarea prin Sfântul Altar. Din cauza unei neînțelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total și au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei. Ulterior, înțelegând situația și faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecționare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc.

Precizăm faptul că incidentul petrecut la ora 5.30 nu este legat în niciun fel de slujba de Te-Deum din intervalul 8.00-8.30.    

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

