Ziua clerului militar la Catedrala Națională din București

După ce acum câteva zile a fost sărbătorită Ziua Armatei Române, marcată la data de 25 octombrie, în Catedrala Națională a fost săvârșită astăzi, 30 octombrie, o slujbă de Te Deum pentru a celebra un nou eveniment, Ziua clerului militar. La slujba de mulțumire, oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au participat oficialități ale statului, militari, preoți militari și numeroși credincioși și pelerini veniți din țară pentru a se închina în Altarul Catedralei Mântuirii Neamului.

Ziua clerului militar a fost instituită recent, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru, din zilele de 1 și 2 iulie 2025. Astăzi, Ziua clerului militar a fost sărbătorită cu fast liturgic și binecuvântare în Catedrala Națională din București, prin oficierea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, înconjurat de un sobor numeros, din care au făcut parte: părintele Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; părintele Sorin Ștefan Pitic, inspector general și șef al Secției de asistență religioasă în cadrul MApN; părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, precum și numeroși preoți militari.

Totodată, au fost prezenți Liviu‑Ionuț Moșteanu, ministrul apărării naționale; principele Radu al României; generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

După oficierea slujbei, Preasfinția Sa a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța evenimentul marcat.

„Vedem că este un privilegiu și o mare binecuvântare pe care o primim, noi cei care suntem prezenți aici la această sfântă slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, pentru bunătățile revărsate asupra Armatei Române, asupra clerului militar, dar, totodată, am mulțumit din nou și pentru bunătățile revărsate asupra Bisericii poporului român. Evenimentul sfințirii picturii Catedralei Naționale va rămâne multă vreme un reper de răscruce în istoria spiritualității contemporane românești. Cinstim astăzi clerul militar, care anul acesta împlinește 175 de ani de când a fost organizat în mod instituțional. Sigur, preoții au fost alături de armată încă din vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care, după viziunile pe care le‑a avut în anul 312, a chemat la sine episcopii Bisericii, care l‑au pregătit în tainele credinței creștine, iar armata sa a devenit o oaste creștină, care a primit ca drapel semnul Crucii biruitoare a Mântuitorului Iisus Hristos. Statele românești, încă de la înființarea lor, domniile și militarii, armata, oastea țării i‑au avut aproape pe slujitorii Bisericii, care aveau chemarea de a‑i încuraja pe cei care luptau, de a‑i spovedi, de a‑i pregăti și de a‑i încuraja înainte de lupte, de a face pomeniri celor care au dat suprema jertfă pe câmpurile de bătălie. Istoria consemnează o mulțime de nume care au intrat în memoria poporului român și în tradițiile lui folclorice, așa cum este Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, duhovnicul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, de al cărui sfat a ținut mereu cont, considerându‑se biruitor împotriva vrăjmașilor țării și creștinătății și pentru rugăciunile duhovnicului său”, a spus ierarhul.

În continuare, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a transmis gândurile sale de mulțumire către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pentru privilegiul de a prăznui această zi istorică în Catedrala Națională: „Mă simt onorat să fiu astăzi aici, în numele tuturor militarilor. Doresc să transmit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mulțumirile noastre sincere pentru binecuvântarea ca întreaga Armată Română să marcheze Ziua clerului militar în Catedrala Națională. Prin acest gest, simțim că Biserica ne primește în casa sa, reafirmând astfel legătura aparte pe care o are cu Armata României. De față sunt reprezentanți ai structurilor militare din întreaga țară, iar prezența lor aici este, de asemenea, expresia faptului că acest eveniment confirmă unitatea noastră instituțională și națională. Este ziua clericilor militari, a celor care timp de secole au stat alături de ostașii țării, mai ales în momentele de încercare ale istoriei. Ei au fost prezenți mereu acolo unde era nevoie de lumină, de rugăciune, de sprijin și de mângâiere și pentru toate acestea îi încredințăm de toată aprecierea noastră”.

La sfârșit, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit Armatei României, din partea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul clerului militar, iar reprezentanții autorităților de apărare ale statului au oferit un aranjament floral Episcopului‑vicar patriarhal.

Evenimentul istoric a fost marcat și printr‑un moment deosebit. În Catedrala Națională a răsunat Imnul Național al României, cântat de peste 3.500 de persoane prezente în lăcașul de cult. Evenimentul a fost înfrumusețat și de cele două grupuri psaltice, „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București, și „Tronos junior”, dirijate de arhidiaconul Mihail Bucă și psaltul Ioan Balaban.

Programul liturgic de ieri a continuat la Paraclisul Catedralei Naționale, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Pe timpul slujbei, cadre clericale și civile militare au făcut un popas în lăcașul de cult din proximitatea Catedralei Naționale. Răspunsurile liturgice ale Sfintei Liturghii au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale, dirijat de psaltul Irinel Mohîrță.