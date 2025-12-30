Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Programul liturgic al sărbătorii „Botezului Domnului” la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei (marți, 06 ianuarie 2026)

Programul liturgic al sărbătorii „Botezului Domnului” la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei (marți, 06 ianuarie 2026)

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Comunicate de presă
Data: 30 Decembrie 2025

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform următorului program:

1. Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena.

2. Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.

3. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri).

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

Citeşte mai multe despre:   Boboteaza  -   Catedrala Patriarhala  -   program  -   Agheasma  -   Botezul Domnului
vezi toate ›Alte articole din Comunicate de presă
TOP 6 Comunicate de presă