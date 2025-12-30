Programul liturgic al sărbătorii „Botezului Domnului” la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei (marți, 06 ianuarie 2026)

Data: 30 Decembrie 2025

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform următorului program:

1. Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena.

2. Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.

3. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri).

Biroul de Presă al Patriarhiei Române