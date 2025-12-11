De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire) în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.
De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică
Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică.
În această zi, la ora 12.00, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, va fi oficiată o slujbă de Te Deum, la care vor participa, în exclusivitate, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, membrii Permanenţei Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi părinţii protopopi din Arhiepiscopia Bucureştilor.
După încheierea slujbei de Te Deum, va avea loc o şedinţă comună a Permanențelor reunite.
Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e‑mail (cabinet.patriarhal@patriarhia.ro), fax (0040.21.406.71.62) sau poștă la adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, RO‑040161, sector 4, București.
Biroul de presă al Patriarhiei Române