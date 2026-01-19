Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujbe de mulțumire în toate lăcașurile de cult, la celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române

Comunicate de presă
Data: 19 Ianuarie 2026

La aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), un eveniment crucial din istoria poporului român și o încununare a unui ideal național realizat la București prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Țării Românești, Patriarhia Română anunță următorul program în cadrul căruia va fi celebrat acest act istoric deosebit:

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 09:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și, la momentul liturgic rânduit, vor fi pomeniți Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropoliții Nifon Rusăilă al Țării Românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și toți făuritorii Unirii Principatelor Române. La ora 11:00 va fi oficiată slujba de Te Deum, urmată de cuvântul ierarhului slujitor.

Conform Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale și Hotărârii Sfântului Sinod nr. 6.312/2022, slujbele liturgice vor fi săvârșite de clerici, iar depunerile de coroane la monumente vor fi realizate de către autoritățile civile și militare.

În ziua de 24 ianuarie 2026, ierarhii, preoții și diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de Te Deum în toate bisericile parohiale și lăcașurile de cult ale mănăstirilor din Patriarhia Română. La sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut.

Celebrarea Unirii Principatelor Române și comemorarea făuritorilor acesteia constituie un act solemn de recunoștință, prin care se păstrează aprinsă candela unității și demnității noastre naționale.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

