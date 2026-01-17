În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate, Patriarhia Română face
Răzvan Ionescu (1955-2026) - un apologet al artei creștine
Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă.
Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârșit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar și un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credință atât prin viața sa creștină de o înaltă rigoare spirituală, cât și prin cuvintele sale de o rară eleganță, profunzime și noblețe.
În aceste clipe de îndurerare profundă, adresăm sincere condoleanțe familiei îndoliate, persoanelor apropiate și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Veșnica lui pomenire!
