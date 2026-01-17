Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Răzvan Ionescu (1955-2026) - un apologet al artei creștine

Data: 17 Ianuarie 2026

Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă.

Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârșit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar și un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credință atât prin viața sa creștină de o înaltă rigoare spirituală, cât și prin cuvintele sale de o rară eleganță, profunzime și noblețe.

În aceste clipe de îndurerare profundă, adresăm sincere condoleanțe familiei îndoliate, persoanelor apropiate și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Veșnica lui pomenire!

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

