Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rim; Sf. Mc. Eusebiu

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare a trăit în timpul împăratului Teodosie cel Mare (379-395), ajungând până în zilele împăratului Leon I (457-474). Era de neam din Melitina, cea dintâi cetate a Armeniei. La vârsta de 29 de ani merge la Ierusalim şi se închină la Locurile Sfinte, apoi a intrat în Mănăstirea Fara din apropiere, unde îl cunoaşte pe Cuviosul Teoctist. După cinci ani pleacă de la această mănăstire împreună cu prietenul său Cuviosul Teoctist şi se nevoiesc într-o peşteră urmând viaţa aspră a sihaştrilor. Sfântul Eftimie primeşte de la Dumnezeu darul facerii de minuni şi darul prorociei. Începe să fie căutat de tot mai mulţi oameni, care-i urmează exemplul ascetic. Sfântul se mută împreună cu ucenicul său Dometian în munţii dinspre Marea Moartă. Aici ridică chilii şi rămâne o vreme. Apoi se întoarce la chilia sa, la Cuviosul Teoctist. Marele părinte duhovnicesc Eftimie este cunoscut şi cinstit de Sfinţii Simeon Stâlpnicul, Sava cel Sfinţit şi Teodosie. Cu toţii au apărat dreapta credinţă stabilită la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon din 451. Sfântul Eftimie a descoperit dreapta credinţă împărătesei Evdochia ce fusese influenţată de erezia lui Eutihie. Sfântul a prorocit că doi dintre ucenicii săi, Ilie şi Macarie, vor fi patriarhi ai Ierusalimului, lucru care s-a întâmplat întocmai. Sfântul Eftimie s-a mutat la viaţa veşnică la vârsta de 97 de ani, fiind considerat unul dintre marii îndrumători ai vieţii monahale.

Sfinţii Mucenici In, Pin şi Rim au fost ucenici ai Sfântului Apostol Andrei din părţile noastre, fiind socotiţi în rândul „Sfinților Străromâni, care au luminat cu viețui­rea lor pământul strămoșesc”. Ei au vestit Evanghelia lui Hristos aducând la credinţa creştină pe mulţi păgâni. Pentru activitatea lor misionară au fost prinşi şi martirizaţi, fiind legaţi de stâlpi de lemn şi băgaţi în apele reci ale Dunării în vreme de iarnă. Au primit cununa muceniciei mărturisind cu înflăcărare credinţa primită de la Sfântul Apostol Andrei.